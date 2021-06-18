Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия якобы способна взять под контроль Донецк и Горловку, но не делает этого в связи с ответственностью за человеческие жертвы, которые могут исчисляться десятками тысяч. Об этом 17 июня украинский чиновник заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

"Можем ли мы взять города под контролем ДНР? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдёт на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет нести ответственность?» — задался вопросом чиновник.

Данилов также обвинил Российскую Федерацию в распространении сепаратистских настроений на юге Украины, которые, по его мнению, «постоянно усиливаются».

Заявление украинского чиновника в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие из комментирующих новость отметили, что очередное наступление в Донбассе чревато для украинской армии серьезными последствиями.

«Может, кастрюля ему на майдане и не налезла, но только потому, что голова у него квадратная! Один такой в Грузии тоже подобную уверенность имел… Саакашвили его звали!» — написал Олег Б.

«Взять он может только бутылочку 0,7 в «Сельпо», — иронизирует Тамир Ш.

«Что вы наехали? Эти люди через некоторое время будут всем рассказывать, как они боролись с Украиной, как подрывали её «мощь». И делали все, чтобы пострадало поменьше людей Донбасса, а нацики — утилизировались. Сразу столько разведчиков и антифашистов (ну очень глубоко в душе) появится», — добавил Владимир Ш.

President.gov.ua Глава СНБО Украины Алексей Данилов

«За семь лет наконец подготовились. Представляю, как эта новость «обрадовала» отцов и матерей детей, которые, возможно, будут «брать» Донецк и Горловку. Ведь, возможно, они увидят своих любимых сыновей намного раньше, чем планировали, ведь службы, представляющие ритуальные услуги, работают очень чётко и доставляют свой «груз» достаточно быстро», — пишет Jurij O.

«Молоть языком — это не мешки ворочать… Пусть помечтает», — добавила Светлана М.

«А готовы защитить Киев? Ну так, на всякий случай», — поинтересовался Oleg Andreevich.

«7 лет готовы взять! Но вот приказа нет сверху…» — пишет Эдуард С.

«Видать, собственникам ООО «Зе и Ко» и ООО «Слуга народа» (партии «Слуга народа» — М. Р.) не нравятся темпы могилизации в/на Украине, вот и разжигают помалёху…» — отметил Павел Т.

«С каких пор упоротых останавливают жизни людей?» — спросил Андрей Б.

ИА Красная Весна Разрушенный новый терминал Донецкого аэропорта

«Ну… куда ни плюнь, попадешь в очередного Наполеона. Один парады в Севастополе обещал, второй за два дня Донбасс готов взять. И, кстати, почему звучит слово «взять». Они же «освободители», или как?» — отметил Константин З.

«Давай, Данилов, каску, автомат и в первую волну атаки!» — призвал Андрей Ф.

«Но есть маленький нюанс. Данилов и прочие кулебы хорошо помнят, что по этому поводу думает президент России, и что он пообещал в случае поползновений», — пишет Сергей Е.

«Ого, ну что сказать… Снова гробы в села поедут», — добавила Елена К.

«Иловайск, Дебальцево, теперь Донецк и Минск-3, только уже до Львова…» — подытожил Евгений Владимирович О.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его администрация (офис президента) располагает информацией о том, что Россия в настоящий момент якобы отрабатывает варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова.