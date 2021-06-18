Ситуация в Москве стремительно меняется не по дням, а по часам. Ещё утром главной темой было продление ограничений и появление «бесковидных» ресторанов. Доступ в них, как рассказал в блоге мэр Сергей Собянин, предполагается сделать при помощи QR-кода, который должны скачать вакцинированные на сайте госуслуг. Новшество в порядке эксперимента запустят уже с 19 июня.

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О том, что сайт госуслуг выдаёт после вакцинации какие-то QR-коды, довелось узнать впервые. Поэтому тут же зашёл в свой личный кабинет, пролистал уведомления, другие разделы, однако нашёл лишь приглашение записаться на вакцинацию и пройти её вместе с близкими.

Неприятной особенностью цифровизации госуслуг является необыкновенное возвышение любых бюрократических механизмов. Не важно, делал ты прививку или нет, важно иметь QR-код с подтверждением. И вроде бы прошёл ещё несколько месяцев назад все необходимые процедуры, ощутил различные эффекты, получил, наконец, бумажный сертификат на руки. Но всё равно вроде как и не вакцинировался, потому что нет заветного кода. И охранник на входе в заведение не измерит антитела. И даже не будет смотреть бумажки. Есть цифровой код — прошёл, нет — иди мимо.

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Поэтому вступаю в переписку со службой техподдержки портала. Спустя некоторое время, получаю ответ:

«В настоящее время наблюдается массовая задержка в передаче сведений между Минздравом РФ и ЕПГУ. Данная задержка оказывает влияние на получение данных по сертификатам вакцинации, включая задержку получения фаз вакцинации, а также недоступность в личном кабинете сертификата. Портал госуслуг совместно с Минздравом РФ проводит работы, направленные на устранение проблемы. Обычно технические работы занимают до трёх рабочих дней, но может потребоваться больше времени».

И вот пока Минздрав решает проблемы, мэрия Москвы уже пускает QR-коды в ход.

И уже хотелось посвятить этой системной проблеме критическую публикацию, но пришла ежедневная статистика оперштаба. Оказалось, что за сутки в Москве выявили 9056 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии. И хотя все последние дни статистика росла в прогрессии, только за одни сутки число новых случаев сумело увеличиться примерно в полтора раза. Что же будет дальше?

Очевидно, что московским властям сейчас не до продуманных решений, и их ошибки вызваны экстремальными условиями. Ситуация стремительно ухудшается, и даже сегодняшний день очень скоро может показаться милыми цветочками. Как рассказал уже после обеда в интервью Сергей Собянин, примерно 90% новых случаев в столице даёт новый индийский штамм, который заразнее и опаснее уханьского. Что было ещё недавно в Индии, мы все помним.

И вот департамент здравоохранения решил ввести условия, по которым плановая госпитализация будет проводиться только для привитых пациентов. Учитывая, что больницы нередко становятся разносчиками инфекций, какой бы порядок в них ни поддерживался, понять это решение можно. Главное, чтобы обошлись без цифрового слабоумия и QR-кодов у пациентов не требовали.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Дальнейшее развитие событий, увы, представить пока нельзя. Индийский штамм нанёс страшный удар по Индии, в которой высокая плотность населения. Мумбаи считается вторым после Манилы городом планеты по этому показателю — 20,7 тыс. человек на кв. км. Однако в Москве, если отбросить новые территории, исторические кварталы и уловки чиновников, выправляющие характеристики, есть места, где плотность гораздо выше. Например, в районе Зябликово — свыше 30 тыс. человек на кв. км.

Опасность слишком серьёзна, чтобы всматриваться в детали. Тут уж не до ресторанов и не до QR-кодов. Жизни людей бы сохранить.