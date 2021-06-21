Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом ужесточил в республике ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Так, приобретать товары и получать услуги в учреждениях и на предприятиях жители (исключение составляют несовершеннолетние) могут лишь при наличии одного из документов: сертификата (справки) о вакцинации от COVID-19, справки о наличии противопоказаний к вакцинации от этой инфекции, либо справки об отрицательном результате теста на COVID-19 методом ПЦР (срок действия данной справки — трое суток со дня выдачи). С 22 июня 2021 года данное требование распространяется на деятельность объектов культуры, ночных клубов, а также на проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий в залах. С 29 июня 2021 года данное требование распространяется на сферу общественного питания (при количестве посадочных мест 10 и более), сферу красоты, на работу соляриев, массажных салонов, саун, бань, спортивных учреждений, общежитий для студентов, а также на междугородние автотранспортные пассажирские перевозки общего пользования и работу пригородного поезда «Орлан».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Хабирова, у руководства региона сейчас нет оснований для обязательной вакцинации: в Башкирии эпидемиологическая ситуация спокойная. Он заявил, что внёс вышеназванные изменения в указ о повышенной готовности для того, «чтобы не было проблем позже».

«Все наши ограничения мы вводим с единственной целью — защитить добросовестных людей от тех, кто безответственно относится к своему здоровью. Гарантия и защита от болезни — вакцинация. Поэтому в тех местах, где приняли решение об ограничениях, — только со справкой или сертификатом о вакцинации или справкой о медотводе», — сообщил Хабиров на своей странице в социальной сети.

Жители Башкирии в социальных сетях возмутились такими ограничениями. За два часа обсуждений они оставили около 300 комментариев в социальных сетях: «Ну да. Оснований нет, но сделаем так, чтобы вам нормальной жизни не было. Идеально». «Вакцинация — выбор каждого, но при этом людей заставляют её делать, тем самым нарушая закон! Угрозой увольнения! Что за беспредел творится!?»

«Это уже даже не беспредел — это явное и умышленное действие, направленное против людей и их единства. Всё в последнее время делается для раскола общества и ради сохранения своих задниц в тёплых креслах», «Разделяй и властвуй!», «Это же сегрегация! Разделение на привитых и непривитых», — возмущаются местные жители.

Кто-то напомнил, что получивший вакцину человек не защищен от повторного заражения: «Вакцина не защищает от болезни. Почему вы врёте?», «Гарантия и защита от болезни — вакцинация??? Почему тогда многие из тех, кто вакцинировался, в последнее время, болеют ковидом?! Налицо нарушение прав человека, нарушение конституционных прав и разделение общества на привитых и нет!»

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Жители вспомнили о Конституции России, в которой закреплены права и свободы человека. Они считают, что этот основной закон сильно попирается местной властью: «Может, перед тем, как такое говорить и указы создавать, вы почитаете Конституцию? Где свобода? Где добровольно? По вашей логике привитым людям ничего не грозит, так с чего бы огород городить?»

«Гарантия и защита от болезни — это вакцинация. Это введение в заблуждение!!! Сначала заставляли всех полтора года носить маски и штрафовали тех, кто не выполняет. Теперь выясняется, что маски бесполезны и нужно всех привить. Тогда верните всем оплаченные штрафы за отсутствие масок! Потом выяснится, что и прививки бесполезны и даже вредны. Что дальше? Вирус мутирует и будет жить с нами и дальше. Никуда от него уже не денешься. Хватит кипишевать», — возмущается местная жительница в социальной сети.

Жители предположили, что медикам сложно будет давать медотводы от вакцинации, поскольку нет достоверной информации о побочных действиях вакцины в течение продолжительного периода времени: «Интересно, какой врач даст справку, что есть противопоказания??))) Если они сами толком не знают, да и не могут знать действие этих вакцин по прошествии времени?»

Жительница Баймака сообщила, что «никаких медосмотров перед вакциной, ничего, у нас по крайней мере в городе, не делают». Ее поддержала жительница Салавата, которая напомнила, что «какой медосмотр, если чуть ли не на пеньках в открытом поле делают».

Пользователи социальной сети предложили сделать тесты на антитела бесплатными, чтобы они были доступны всем людям: «Сделайте, пожалуйста, тесты на антитела бесплатными. Хотя бы для пенсионеров, инвалидов и малоимущих. Не все могут сдавать часто и наблюдать антитела».

Жители также задались вопросом, кто будет оплачивать обследование перед прививкой? «А за чей счёт будет проводиться обследование перед прививкой в виде ПЦР, крови на антитела. Откуда я могу знать, есть ли у меня антитела, болела ли я в ближайшее. Эти анализы будут проводиться бесплатно перед вакцинацией???»

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Пользователи также предположили, что сейчас начнет процветать бизнес на выдаче справок о вакцинации без ее фактического прохождения: «Будет процветать бизнес по продажам справок о вакцинации без вакцинации! И бизнес по сдаче платных анализов на ПЦР и антитела», «И где гарантия, что медики не будут брать деньги, чтоб не делать прививку… То есть, например, я пришла, все оформили, а вакцину в раковину слили…», «Хорошо б, если сливали бы», пишут пользователи.

Жители предложили ввести компенсацию лицам, которые могут пострадать от этой прививки: «Если Вы так уверены, что «вакцинация — гарантия защиты от болезни», закрепите законодательно выплаты компенсаций заболевшим и погибшим после этой чертовой вакцины», «Обеспечьте многомиллионным страхованием, раз человек пошёл на риск и сделал вакцинацию!!!»

В комментариях прозвучало опасение, что указ главы региона спровоцирует очереди в медучреждениях: «Тогда пусть медики ездят по учреждениям и делают вакцинацию на месте, потому что в поликлиниках будет аврал, и есть ли столько вакцины на всю республику?»

Пользователям также не понравилась формулировка Хабирова о якобы безответственности не вакцинированных людей: «Формулировка о безответственном отношении к своему здоровью безосновательна, так как вакцинация не панацея, и человек может заботиться о своём здоровье иными методами».

Жители вспомнили и о предстоящей Фольклориаде, которую планируют провести в Башкирии: «Почему с такой обстановкой Фольклориаду не отменяете? Кто даст гарантию, что представители из других стран не привезут какую-нибудь заразу? Вот так Вы заботитесь о своем народе?», «Отмените Фольклориаду!!! Это же массовое скопление людей, да ещё и разьедутся по всей Башкирии! Вы уверены, что после врачи справятся? Не подставляйте людей!!! Отмените!!!»

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«Я бы первая вакцинировалась. Но вопросы, вопросы… сомнения. И по действию, и по осложнениям, и по срокам (слишком часто придётся вакцинироваться, так как иммунитет недолог, тем более вирусы мутируют и штаммов множество), потом вакцину могут сделать платной, ведь никто ничего не гарантирует…» — сообщила местная жительница.

Кто-то заметил, что власти принимают решения непоследовательно: «Нет оснований, но заставляете! Противоречите сами себе! Не надо было людей отпускать за границу, принимать иностранцев! Причём тут спорт, культура, везде надо справку, прививку, а сабантуи и фольклор — пожалуйста??? Не имеете права нас заставлять! А анализы должны быть бесплатными! Вы всё против народа делаете, людям работать не даёте! Звон с Москвы, а вы панику у нас навели!!! Кому суждено заболеть, заболеет, а заставлять народ не можете!»

«Уважаемый Радий Фаритович, Вы говорите о защите граждан. И поэтому многие учреждения получают приказ об обязательной вакцинации фактически без права выбора. Вы вводите ограничения, опять же не оставляющие гражданам право выбора. Но почему Вы не рассматриваете причину проблемы? Люди попросту боятся делать вакцину. О вакцине ничего толком не известно, она мало изучена. Агитационные видео только пугают самим ковидом, но не сообщают ничего дельного о вакцине. Известно столько случаев, когда люди заболевали: у них развивалась тромбоэмболия, пневмония, при которой сатурация падала ниже 90% и др. Почему вместо того, чтобы со всей ответственностью подходить к исследованиям пациентов на наличие противопоказаний, вместо того, чтобы разрабатывать полноценную поддерживающую терапию, чтобы предотвращать осложнения вакцинации, вся страна тратит ресурсы на принуждение к вакцинации?» — поясняют свое нежелание делать прививки и задают вопросы пользователи.

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Один из местных жителей предположил, что ужесточения вводят по указанию сверху: «Почему с 29 июня? Если реальная вспышка заразы существует, то меры надо принимать моментально, а не так — через полторы недели… Значит, нет никакой заразы! Просто пастух хочет, чтобы стадо так пошло. И почему только до 2 июля? Он уверен, что всё к этому времени наладится?»

Были, конечно, и те, кто поддержал вакцинацию, но таких пользователей было подавляющее меньшинство: «Вакцинируйтесь, пожалуйста! Живем в 21 веке! От скольких серьезных болезней прививки спасали людей, и эта не исключение!»

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак заявила, что оснований для введения жестких ограничений в республике из-за пандемии нет.