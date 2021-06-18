Подводя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, можно сказать, что эксперты в целом угадали круг тем и глубину их обсуждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Подробные договорённости по ряду причин были невозможны, а в обмене мнениями на переговорах важно увидеть, сколько времени отводилось тому или иному вопросу. Президенты решили не педалировать разногласия и не стали нажимать друг другу на болевые точки — это тактика, но за ней просматривается стратегическое намерение.

Так, по словам В. Путина, сказанным на его итоговой пресс-конференции, тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать». То есть стороны об этом практически не говорили, обменявшись повторением ранее озвученных позиций.

На самом деле обсуждать тут как раз много чего есть, но после того, как накануне саммита В. Путин дал ясно понять, что будет в случае продолжения развития этой темы, в США решили не перегибать палку и для шантажа и блефа её больше не использовать. Это срывало бы всю переговорную повестку США — какая может быть стратегическая безопасность, если продолжать дразнить Россию вступлением Украины в НАТО?

Ведь ответ России будет не только на Украине. Введение НАТО на Украину (так точнее, чем вступление Украины в НАТО) повлечёт за собой такое расширение спектра конфронтации России с США, к которому в Вашингтоне не готовы.

Ответ России будет и на Ближнем Востоке, и на Кубе, и в киберпространстве, и в Арктике, и на китайском (а значит и тайваньском) направлениях. Ухудшатся отношения США с ЕС и Японией — им не нужно оказаться между российским молотом и китайской наковальней. Не останется в стороне и Южная Корея в своём движении к объединению с Северной без участия США. В Центральной Азии Россия и Китай активизируют антиамериканскую деятельность. Турция ещё больше выйдет из повиновения, и политика США в Закавказье столкнётся с кризисом лояльности вассалов.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Такие изменения расклада сил непременно начнутся в результате авантюры с втягиванием Украины в НАТО. Та конфигурация, которая получится в итоге, приведёт к кризису, который может стоить власти той американской администрации, которая на это решится. Ей не простят постановки мира на грань ядерной войны и утраты геополитического баланса из-за Украины.

Кроме того, все выложенные козыри будет уже невозможно применить в дальнейшем. США не смогут пугать Россию ухудшением отношений, если оно уже произошло. Поэтому украинский кейс в отношении НАТО временно будет заморожен. Он будет и в дальнейшем применяться для шантажа России, но превращать его в казус белли США не будут торопиться. Военной необходимости для этого нет, а политическая не просматривается.

Вместе с тем расширение НАТО на Восток — это стратегия долгосрочная и принципиальная. В Прибалтике контингент альянса будет увеличен. При первой возможности США вернутся к вопросу о включении в НАТО Украины и Грузии. Пауза в этом движении не означает отказа США от таких намерений в принципе.

В сфере Арктики Путин говорил о сотрудничестве с США, но понимать это надо как заявление исходной позиции, и все переговоры с США по этому кейсу будут вестись с позиции силы. Под словом «сотрудничество» подразумевается жёсткий позиционный торг. Россия обменяет признание достигнутых США в Арктике позиций в обмен на признание достигнутых позиций России. Проведут какие-то демаркационные линии, в Арктическом Совете не будут жёстко нападать друг на друга. К этому и сведётся всё «сотрудничество». Но хоть стрелять не будут, и то хорошо.

Mil.ru Российские системы ПВО в Арктике

В теме кибербезопасности Путин легко отбил все заходы Байдена, указав, что большинство кибератак производится с территории США и Канады, двух стран Латинской Америки и Великобритании. России нет в списке стран, откуда осуществляются кибератаки.

Путин и Байден обменялись знаками этикета — сказали друг о друге несколько комплиментарных слов. Журналисты на радостях назвали это потеплением. На самом деле это просто протокольная вежливость и создание атмосферы для нормальной работы. Байден пытается показать себя в США более сильным, чем Трамп, которого упрекали в том, что он не говорил Путину о том, с чем не согласен. Путину пиар-проблемы Байдена в США не мешают, и потому переговоры шли ровно.

Байден признал безальтернативность Минских соглашений для Украины, и это успех дипломатии России и болезненная неудача для Зеленского. После саммита состоится двусторонняя встреча Байдена и Зеленского, где его уверят в том, что США, безусловно, на их стороне. Его утешат и скажут, что непременно однажды Украина будет в НАТО.

Но всем ясно: Запад не будет сейчас затевать военный конфликт с Россией ради Украины. Достигнутая степень подконтрольности украинского истеблишмента Запад устраивает. Заставить Запад воевать с Россией из-за себя Украине опять не удалось.

По поводу Навального и западных НКО Путин объяснился предельно точно. США в 2017 году назвали Россию врагом. Если Россия — враг, то кто те, кого в России Америка поддерживает публично? Это враги России. Ситуации, подобной штурму Капитолия в США, в России не допустят. Была разъяснена ситуация вокруг признания Радио Свобода иностранным агентом. Russia Today и Sputnik в США давно зарегистрировались в требуемом США статусе и лишены аккредитации. Россия действовала в ответ, ничего сверх того не предпринимала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг Навального на Тверской

Риторика президентов напоминала игру в теннис. Мяч передавался друг другу, но никто не бил слишком сильно. Собрались не для этого.

Удалось договориться по следующим вопросам:

1. Контакты между Россией и США продолжатся по линии внешнеполитических ведомств. Для этого послы вернутся в столицы обоих государств и продолжат работу.

2. Составлен круг вопросов, представляющих общий интерес.

3. Составлен лист разногласий, чтобы искать способы их преодоления в будущем.

4. Договорились работать по теме Договора об ограничении СНВ и стратегической безопасности в мире. Стороны уже приступили к проработке положений этого договора.

5. Разработаны общие подходы к контролю над вооружениями.

6. Определены задачи по действиям в целях снижения рисков.

То есть произошло то, что предсказывал Институт РУССТРАТ накануне встречи:

«Может быть принят некий меморандум (соглашение о намерениях, применяемое при возникновении переговорных тупиков). Будет сделан ряд общих заявлений… Коснутся проблем Арктики, Европы, «Северного потока — 2», Украины, Ирана, санкций. Каждая сторона изложит свою трактовку проблемы безопасности, общих правил поведения и свою оценку действий оппонента…

Whitehouse.gov Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве

В непубличной части переговоры будут касаться тех самых красных линий и действий сторон в случае угрозы их пересечения. Скорее всего, обсудят работу каналов неформальных коммуникаций, позволяющих быстро и без вовлечения в процесс жаждущих популярности, но посторонних персон, обсуждать экстренные вопросы. На этом потенциал саммита будет исчерпан».

Также РУССТРАТ делал оценку трёх вариантов результатов саммита для российской стороны: «1. Программа минимум: проявить силу под давлением и при этом если не снизить, то не повысить конфронтационности. 2. Программа оптимум: создать атмосферу, благоприятную для закрепления достигнутых позиций. 3. Программа максимум: избежать вовлечения в антикитайские планы США и снизить санкционное давление».

В. Путин — это отмечали журналисты — уезжал с саммита откровенно довольным. Это можно понять: достигнутый результат оказался между программой оптимум и программой максимум. Достигнутые позиции закреплены, под давлением устояли, атмосферу для дальнейшего закрепления удалось создать и реализовать в меморандум. Это полное выполнение поставленной задачи, и хотя санкции не ослаблены, но теперь любое их усиление вызовет остановку всего пакета соглашений.

Для Байдена это было бы серьёзным провалом. В этом случае он покажет себя или слабым, не контролирующим процесс, или недоговороспособным. Мир окажется отброшенным снова на исходные позиции, конфронтация втянет США в самый затратный сценарий, и все издержки достанутся Байдену, а бонусы — Трампу. Выманить Путина второй раз на переговоры не удастся, и он так решительно сдвинется в сторону Китая, что последствия этого будут аукаться США по всему миру.

Цитата из видео. kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина после переговоров с Джо Байденом

То, что переговоры прошли с эффективностью выше 70%, заслуга тех, кто их готовил. «Режиссёр» был коллективным — это и Администрация президента, и МИД, и спецслужбы, и служба протокола, и ФСО, и сам президент Путин с аппаратом помощников и пресс-службой. Работа была проделана незаметная, но колоссальная. Домашние заготовки были подготовлены тщательно, случайных экспромтов не было.

США имели более лёгкую задачу — им от Путина не приходилось ждать неприятных сюрпризов. При отсутствии враждебных выпадов от американской стороны (как это имело место с китайской делегацией в Анкоридже, которой американцы просто пытались читать нотации) ожидать резкостей от русских не приходилось. Американцы «откатали обязательную программу» и получили то, на что рассчитывали.

Но всякие переговоры важны тем, что после подписания протоколов и договоров наступает пора исполнения договорённостей. И вот здесь начинается полная неожиданностей действительность. США очень легко нарушают любые договорённости, полагая, что они для того и делаются, чтобы нарушить их в выгодный момент. Российская дипломатическая традиция отличается исполнением договорённостей, даже себе во вред.

(сс) United States Mission Geneva. Eric Bridiers Пресс-конференция Джо Байдена в Женеве

Байден может положить себе в заслугу договорённости с Путиным. Тем более что, судя по Обаме, её сейчас американским президентам раздают авансом, просто за намерения. Но в антикитайский альянс США Россию не пытались затащить. Должно быть, понимали, что тут они получат неудачу, и просто решили не рисковать.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ.