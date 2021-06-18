Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ о том, что в нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

"Ну что, я так полагаю, в ценах на продукты мы обогнали Европу. Наконец-то хоть в чём-то мы впереди Европы! Ура, товарищи!» — издевается Владимир К.

Многие пользователи возмутились тем, что Генпрокуратура озаботилась ценами в магазинах только сейчас. Люди сообщают, что цены растут с неимоверной скоростью, а власти, на самом деле, уже ничего не контролируют.

«Да уже месяц как всё дорожает! Три недели тому назад цена на картофель из Азербайджана: 49 рублей, потом 59, неделю назад — 69, а сейчас и вовсе 79! Цена росла на 10 рублей еженедельно. В уме не укладывается, откуда такие цены!» — возмущается Игорь Ш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

Некоторые комментаторы опасаются, что если резкого снижения цен на продукты не произойдёт, то они понесут существенные издержки.

«Обычно с середины июля дешевеют овощи. Но если в этом году не подешевеют, то это всё, конец света. С моими долгами по квартплате опять мне голодать. Ну, в смысле меньше покупать еды, сидеть на макаронах и хлебе с печеньем», — написала Ольга А.

Часть людей убеждены, что внезапная заинтересованность ситуацией на продуктовом рынке со стороны прокуратуры может указывать на популистскую работу, направленную на то, чтобы успокоить население перед выборами в Госдуму.

«Да ладно! Чёрт знает, сколько лет цены растут, в отличие от зарплат, и ничего! Молчали, не замечали. А тут вдруг перед выборами забеспокоились!» — заметил Борис К.

Другие призвали не ругать руководство страны, потому что не оно искусственно завышает цены на продукты, а жадные владельцы магазинов, которые готовы пойти на любые уловки, лишь бы положить в свой карман побольше выручки.

«Конечно, у вас у всех только Путин виноват. А как же жадные предприниматели? Они лучше выкинут по 30 тысяч рублей на просроченную продукцию, чем снизят цены. Изжога вас всех не мучает? Предприниматели, контролирующие организации, ни черта не делают, а жируют за ваш счёт», — поделилась своим мнением Татьяна П.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели изучают чек

Отдельные пользователи пришли к выводу, что выстроенная в России либеральная экономическая модель не справляется и правительству пора задуматься, с кем оно: с народом или с жадными предпринимателями.

«Как это при либерастической рыночной модели экономики и соответствующей социальной политике может быть необоснованный рост цен? Он очень даже обоснованный, ведь это всё основа и базис такого устройства», — считает Сергей М.

Напомним, 17 июня пресс-служба Генпрокуратуры РФ в своём релизе заявила, что в нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты.