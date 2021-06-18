Проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022−2030 годы Всемирной организации здравоохранения, в котором структура призвала женщин детородного возраста прекратить употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ян Стен. Мужчины и пьяная женщина (фрагмент). 1665

"Только надо уточнить, что дети от отцов алкоголиков не менее часто страдают отклонениями, чем от пьющих матерей. По статистике мужчины пьют больше женщин (в разы), а значит, запрет женщинам пить ничего кардинально не изменит», — поделилась своим мнением Наталия А.

Многие пользователи возмутились подобным подходом со стороны ВОЗ. Граждане убеждены, что алкоголь, употребляемый мужчинами, наносит куда больший вред обществу.

«Да это же очевидная дискриминация по половому признаку! Пускай всем сразу запрещают или вообще в эту область не лезут», — пишет Вера С.

Некоторые комментаторы, наоборот, указали на то, что алкоголь для женщин несёт больший ущерб, больше, чем для мужчин. Это связано с тем, что он оказывает воздействие на детородную функцию слабого пола.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Женщины

«Правильное решение. Рост числа дефективных детей идёт параллельно с ростом потребления отравы. Женщина с рождения имеет набор яйцеклеток на всю жизнь, они находятся в защищённом хранилище, через оболочку которого может проникать только этанол. Он повреждает ДНК яйцеклеток, одна из которых, как в русской рулетке попадет на оплодотворение! А вы и дальше стоните о дискриминации», — обращается Алексей С.

Часть граждан считают, что в качестве заботы о будущем человечества стоило бы прислушаться к проекту ВОЗ. Люди убеждены, что с употреблением алкоголя необходимо бороться и начинать следует с самых незащищённых слоёв населения.

«Однако логика в этом есть, если стоит вопрос об ограничении потребления алкоголя женщинами детородного возраста. Много детей рождается с дефектами. Но такого точно не будет, если не будет источника появления дефектов», — считает Александр Д.

Ряд пользователей указывают на то, что подобные запреты, по сути, отбирают у людей их свободу выбора. Граждане уверены, что подробного разъяснения опасности употребления алкоголя будет достаточно, чтобы взрослый человек принял взвешенное решение.

«Запретить? А может, лучше разъяснить? Человек, понимающий, как действует алкоголь в организме, и сам не станет употреблять это пойло. А запретами только подстегнут интерес. Или это и есть их план?» — задаётся вопросом Павел А.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушка в отделе с алкогольной продукцией

Отдельные комментаторы призывают власть имущих не лишать граждан права на выбор, даже исходя из принципов заботы о населении.

«Решение об употреблении алкоголя должен принимать сам человек, а не кто-то сверху. И нести ответственность за последствия тоже должен он сам. В этом и суть свободы в жизни», — отметил Никита С.

Напомним, 17 июня ВОЗ опубликовала проект Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022−2030 годы, в котором призвала женщин детородного возраста прекратить употреблять алкоголь из-за вреда для здоровья.