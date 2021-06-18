Около 50 офицеров полиции Портленда, штат Орегон, которые добровольно приняли участие в сдерживании протестов в прошлом году, подали в отставку в знак протеста после того, как одного из офицеров обвинили в жестоком обращении с вышедшей на митинг девушкой, сообщает The New York Times со ссылкой на департамент полиции города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Black power

Офицеру Кори Бадворту было предъявлено обвинение в том, что он нанес травмы независимому фотокорреспонденту во время протестов в августе.

На видео с места происшествия видно, как офицер, используя дубинку, бросает женщину на землю и указывает полицейской дубинкой ей в лицо: «Офицеры предпринимают легальные действия. Оставайтесь на тротуаре».

Профсоюз офицеров отверг обвинения, назвав их «политически мотивированными» высказываниями против офицера, который пытался «восстановить порядок во время хаотичных пожаров и разрушений в Портленде».

Пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией. Некоторые встали на защиту офицеров, тогда как другие начали их ругать, обвиняя в неоправданной жестокости.

David Geitgey Sierralupe Протесты в Портленде, штат Орегон. Август 2020 года

«Как вы можете винить кого-то из них за это — они ежедневно ставят свою жизнь под удар в надежде защитить невинных людей, а потом их пытаются обвинить и сделать из них «истинную проблему»…» — защищает офицеров @pophealthb.

«Это не так просто. Кто захочет быть полицейским в нынешних условиях? И полицейские начинают увольняться или рано уходить на пенсию — эта проблема становится всё серьезнее», — указывает Erline Andrews.

«Я на стороне этих ребят. Портленд — это трагедия», — пишет Homer luther.

«RIP Портленд. Разрушен анархистами», — считает Jidoe.

«Настал момент, когда все полицейские Портленда должны уйти и позволить преступникам и политикам, которые их поддерживали, и людям, которые голосовали за этих политиков, разобраться между собой», — предполагает Rubot.

«Отлично! Открыты новые вакансии в Портленде!!! Также пусть у этих офицеров не будет работы! Пусть профсоюз оплачивает их счета», — считает Gia Monro.

«50 полицейских ушли в отставку после того, как узнали, что больше не могут нападать на людей без последствий», — перефразировал заголовок статьи Alex Taylor.

David Geitgey Sierralupe Протесты в Портленде, штат Орегон. Август 2020 года

«Портленд — это отличный город, которым управляет плохая полиция», — заявляет jibby.

«Представьте себе, что кто-то захочет записаться в полицию после такого отношения к ним», — пишет Sarah Malard.

«Всё, что они сделали, это исключили себя из списка добровольцев, которые должны контролировать протесты. Они всё еще работают в полиции на полной ставке», — объясняет John Christian.

«Хорошо. Самое дикое, что их проблема даже не в том, что этот человек был осужден. Их еще ни в чём не обвинили. Эти полицейские, похоже, злятся и подают в отставку от одной только мысли о том, что кто-то оспаривает их власть», — предполагает @Slutypancake.

«Их считают виновными, а как только СМИ разглашают их имена, они начинают бояться за себя и свою семью — кто может так работать? Ночью в тебя бросают бутылки, потом сжигают твой полицейский участок. А на этом фоне известные люди по очереди публично ругают тебя. Так себе», — сочувствует bm.

Old White Truck Полиция Портленда, штат Орегон. Август 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду.

После истории с гибелью Флойда и последовавших за этим акций протеста против произвола полиции и расовой дискриминации сотрудники правоохранительных органов всё чаще стали принимать решения об увольнении со службы. Так, только в Нью-Йорке в 2020 году решили уйти со службы более 5300 стражей порядка. Из них заявления об увольнении подали 2600 сотрудников, а ещё около 2700 попросили отправить их на пенсию. Для сравнения: в 2019 году оставить службу решили около 3000 полицейских.