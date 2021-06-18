Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1» заявил, что выполнить Минские соглашения «в текущем виде» Украина не может. До этого в рамках Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины глава украинской делегации Кравчук сделал заявление о том, что он не уполномочен подписывать какие-либо документы за Украину. Делегация Киева блокировала там работу политической подгруппы и договоренности по вопросу проверки нарушений прекращения огня. Более того, 11 июня Вооружённые силы Украины совершили нападение на пост ополченцев Луганска, что стало ещё одним прямым нарушением Минских соглашений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переговоры

Полностью вразрез с Минскими соглашениями («Комплексом мер») идут и последние законотворческие инициативы Киева. Во введённом в действие Указом президента Зеленского решении СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но, как подчеркивает в своём комментарии МИД России, «фактически предлагаются люстрация, «зачистка» региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии — бессрочные дела против ополченцев в международных судах».

С упорством, достойным лучшего применения, Киев пытается доказать недоказуемое: что речь должна идти не о выполнении сторонами обязательств по урегулированию внутреннего украинского конфликта, а о некой «оккупации», о «возврате Москвой украинских территорий».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Пора, в конце концов, поставить в этом вопросе все точки над «i». Если Киев расписывается в неспособности выполнить свои международные обязательства, значит, он должен, прежде всего, официально в письменном виде уведомить об этом Германию, Францию, Россию и ОБСЕ, которые согласились быть сторонами, способствующими претворению Минских соглашений 2015 года в жизнь и восстановлению мира в Донбассе. Он также должен информировать об этом другую сторону конфликта: Донецк и Луганск. Далее Киев должен сделать заявление об этом на заседании Совета Безопасности ООН — органа, одобрившего эти соглашения в том же 2015 году.

Соответственно, процесс урегулирования конфликта в Донбассе начнётся с нуля. Вернее, с ещё более низкой точки, поскольку время с 2015 года прошло немалое, а Киев сделал очень многое, чтобы ещё более ухудшить отношение жителей Донбасса к себе. Из последнего: внесённый на рассмотрение Верховной рады законопроект «О коренных народах Украины».

Думаю, что в некоем новом соглашении, если оно будет достигнуто, обеспечить территориальную целостность Украины ни Киеву, ни тем, кто возьмётся ему помогать, точно не удастся. Минские соглашения были последним возможным компромиссом на этот счёт. Россия за такое дело не возьмётся. А вот поддержку Донецка и Луганска усилит. После официального выхода Киева из Минских соглашений у Москвы просто не будет другого выбора, кроме признания Донецкой и Луганской народных республик.

Киев рассчитывает, что в урегулирование в Донбассе на его стороне и «против России» вмешаются США. Но нужно ли США такое обострение отношений с Россией в условиях, когда взаимодействие по интересующим США вопросам будет восстанавливаться на основе того, о чём президенты двух стран договорились в Женеве? А оно будет восстанавливаться.

Цитата из видео на YouTube Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

В Киеве видят себя в качестве пупа земли: мол, именно они находятся «на переднем крае борьбы с Россией». Но этого края уже нет, да и не было никогда, поскольку умные политики в мире не хотят балансировать на краю гибели.

Давить на Россию, выбивать из неё уступки, пытаться вновь запихнуть её в рамки своих лекал — да, этого хотят многие на Западе. Но за последние годы они ясно увидели пределы этого давления и будут менять свою тактику. Никто ради режима, бомбящего своих граждан и сбивающего международные рейсы, на новый конфликт с Россией лезть не будет. Чем раньше это поймут в Киеве, тем лучше.