Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан, о которой накануне заявили власти Кемеровской области, вызвала оживлённое обсуждение в социальных сетях. Оживились как противники прививок, так и те, кто выступает за вакцинацию. И у каждого свои аргументы и способы убеждения в своей правоте. Порой обсуждение переходит в перепалку между самими же комментаторами.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Напомним, что накануне оперативный штаб Кузбасса сообщил об обязательной вакцинации от коронавируса для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и МФЦ — «в качестве условия продолжения их работы».

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Сегодня, 18 июня, заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник уточнил, что тех, у кого есть противопоказания, принуждать не будут.

«Закон говорит о том, что есть какие-то ситуации, при которых человек не может вакцинироваться. Его, конечно, принуждать никто не будет. Есть притивопоказания по состоянию здоровья человека, когда ему просто нельзя это делать. Есть целесообразность проведения прививок в определённые сроки после ранее перенесённого заболевания. Естественно, никто не будет принуждать людей любой ценой, невзирая ни на что, идти и вакцинироваться», — отметил чиновник.

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«Сейчас люди будут взятки давать, лишь бы им выдали справку, что нельзя им ставить вакцину», — считает подписчик паблика «VSE42.RU Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте» Александр Сокол.

Kuzdrav.ru Пункт вакцинации в Кузбассе

«Нельзя ставить прививку, если вы аллергик, или если вы страдаете аутоиммунным заболеванием, или как раз проходите химиотерапию. В остальных случаях вам ничего не грозит», — ответил ему Tokyo Magnitude.

При этом в правительстве Кузбасса напомнили, что, согласно постановлению главного государственного врача, первый компонент или однокомпонентную вакцину подлежащим вакцинации введут до 18 июля, а до 18 августа — второй компонент. В целом показатель вакцинирования должен составлять не менее 60% от общей численности работников.

Однако некоторые жители региона продолжают отстаивать свои права на добровольную прививку.

«Незаконно, вакцинация — это сугубо добровольно», — заявила Анастасия Лесива в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

«В детских садах заставляют прививаться», — рассказал Антюфьев Валерий.

На что Анастасия Лесива ответила: «Значит, настало время собраться всем людям и идти отстаивать свои права».

«Всем коллективом останавливаете работу предприятия, вопрос решён», — подсказала Надежда Кожевникова.

Zdrav.nso.ru Очередь на вакцинацию против коронавируса

«Народ заголосил: лучше умрем, но прививку делать не будем», — иронизирует Милана Мельникова.

«От неё последствия тяжкие… Напарник ставил и загибался. Я так не хочу», — сказал Евгений Секретарь.

«Загибался, но выжил, а многие умерли от этой заразы и перед смертью сожалели, что не поставили вакцину», — подчеркнула Милана Мельникова.

«Ну вот и поднялся антипрививочный вой на болотах» — решила Надежда Шарапова.

В то же время в министерстве здравоохранения Кемеровской области уточнили, что рост числа заразившихся отмечается в возрастных группах с 15−17 лет — в три раза, 18−29 лет — на 69,7%, 30−49 лет — на 34,2%, 50−64 лет — на 22,3%, 65 лет и старше — на 8,4%. На долю работающего населения приходится 41% от общего числа заразившихся.

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«У меня вся семья прививалась два месяца назад, никто не заболел, даже побочек не было», — рассказал о своём опыте Яков Шар на странице группы «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

"А если укололся и потом заболел??? Этим людям штраф заплатят!!!» — поинтересовалась Татьяна Юрова в той же группе.

А пока медицинские учреждения Кузбасса готовятся к увеличению числа пациентов с коронавирусом. Как сообщило региональное правительство, в настоящий момент есть возможность развернуть такое же количество коек для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, какое функционировало осенью 2020 года, — до 5000. Вернуть их все к работе готовы в период от 12 часов до трёх суток.

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Отметим, что в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это же время 71 пациент выздоровел, пять человек скончались. Всего в Кузбассе выявлено 38 328 случаев заражения коронавирусом, 36 842 человека выздоровели, 768 пациентов скончались.

Но, по словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, сегодняшний подъём заболеваемости COVID-19 совершенно отличается от того подъёма, который был в октябре прошлого года.

«Если в октябре прошлого года у нас не было механизма защиты себя, близких — возможности вакцинации. То сейчас есть этот инструмент. И именно сейчас мы должны позаботиться о себе, о своих близких и сходить на вакцинацию. Вакцина есть в регионе, она [есть] в достаточном количестве в каждом медицинской организации. И именно от твоей гражданской позиции, от того, что ты сейчас вакцинируешься сам, вакцинируешь своего родственника, и зависит то, насколько быстро мы сейчас совладаем с этим подъёмом и не дадим развиться этой инфекции. Чтобы её остановить, мы должны профилактировать. Это единственный способ. Тот инструмент, который в руки нам дали наши учёные, чтобы остановить подъём заболеваемости», — заявила Абросова.

Kuzdrav.ru Круглосуточный пункт вакцинации в Кемерово

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На сегодняшний день, 18 июня, медицинскую помощь в Кузбассе получают 718 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находятся 2397 человек.