Посольство США в Тринидаде и Тобаго объявило, что правительство США пожертвовало 80 бутылей вакцины Pfizer от нового коронавируса правительству страны, что вызвало обеспокоенность и обсуждение. В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал: «Вакцины — важное оружие для спасения жизней и победы над эпидемией. Китай приветствует страны, у которых есть условия и возможности, особенно те, чьи запасы вакцин намного превышают их собственные потребности, чтобы предоставить развивающимся странам больше вакцин и оказать им практическую помощь в борьбе с эпидемией»

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

«Правительство Китая пожертвовало Тринидаду и Тобаго 100 000 доз вакцины. Вчера прибыло 200 000 доз китайской вакцины, закупленных правительством Тринидада и Тобаго. Фактически, Китай предоставил более 350 млн доз вакцины международному сообществу, включая оказание помощи в вакцинации более чем 80 странам, экспортировав вакцины в более чем 40 стран. В то же время Китай осуществляет передачу технологий и совместное производство со многими развивающимися странами для быстрого продвижения массового производства вакцин».

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением насчет происходящего под соответствующей публикацией телеканала CCTV.

«Действительно ироничное сравнение, которое отражает некоторую закономерность», — заявил один из пользователей.

Китайцев поразил масштаб различия между тем, сколько жертвуют США, и сколько жертвует Китай на поддержание вакцинации в развивающихся странах.

«Я подозреваю, что просто срок годности этих вакцин истекает или уже истек, не выкидывать же», — посмеялся Сяохун.

Annalyn Gallego. Province of Camarines Sur Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac

«80 доз, серьезно? И это сверхдержава? Или это анекдот какой-то на тему великих держав? Я трижды перечитал новость, чтобы убедиться, что не брежу», — заметил «Двадцать картин».

«Мне стыдно даже произносить слово 80 доз вакцины, а США их жертвуют и гордятся этим как жестом доброй воли. Какой позор», — считает MrShaw-H.

«Боже мой, как это символично. Можно наглядно сравнить отношение США и Китая к окружающих их странам и борьбе с эпидемией», — заметил «Остин Амина».

«Я думал, что пропустил где-то слово «вань» (кит. «десять тысяч») после 80, но нет, ровно 80», — подключился к разговору JT Laity

«Большой стране — большой стиль. По мне так 80 доз — это просто оскорбление. Кинули подачку нищим, да чтобы себя не ущемить», — считает Цязньцзянь.

«Что бы вы понимали, 80 бутылей — это роскошное эксклюзивное издание вакцины. Лимитированное», — добавил «Ешь еду».

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

«80 бутылок? Если бы я был лидером Тринидада, я бы просто отказался от этой подачки», — возмутился «Пришелец».

Многие пользователи отмечают, что одна бутылка и одна доза — это не одно и то же, и что в одной бутылке содержится целях пять доз. После элементарных математических вычислений пользователи согласились, что ситуация в таком случае меняется драматическим образом, ведь выходит, что США передали Тринидад и Табаго не 80 доз вакцин, а целых 400. Тогда, безусловно, их претензии оказались необоснованными. Но на самом деле нет.