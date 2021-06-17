Драка в Верховной раде Украины, которая началась после слов депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева о необходимости «расстрелять» политсилу «Оппозиционная платформа — За жизнь», стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«А я по-другому Раду и не представляю, как всегда. Так весело у них всё проходит», — отметил Вазипат Т.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены очередной дракой в стенах украинской Верховной рады. Люди считают, что для Украины подобные потасовки стали обыденностью.

«В какой раз по счёту они там мордобой устроили? Уже никто и не удивляется. Превратили государственное дело в цирк шапито», — считает Ирина Г.

Некоторые комментаторы убеждены, что в стране с нормальной политической системой подобные инциденты попросту невозможны. В случае же Украины возможно всё, в том числе и мордобой в стенах законодательного органа.

«Представляете такую картину в российской Госдуме? Чтобы драка началась, потому что какой-то идиот предложил расстрелять людей. Ни того, ни другого в российской политике представить невозможно, как и в любой другой нормальной стране. А на Украине это всё между делом, и все привыкли», — пишет Евгений Ч.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Драка

Часть людей отмечает, что те депутаты, которые решили устроить драку, выглядят не как народные защитники. Они не вызывают симпатий у граждан, что говорит об их печальных перспективах иметь популярность среди простых людей.

«А вы только посмотрите на их холёные морды. Разве кому-то из них есть дело до проблем простых украинцев? Разве они думают о цене на хлеб?» — задаётся вопросом Оксана Ч.

Ряд пользователей отметили, что главным участником конфликта стал украинский депутат, которого всячески пытаются записать в «прорусское» лобби на Украине. Граждане напомнили эпизоды из жизни данного персонажа, которые снимают с него маску «прорусского» политика.

Sluga-narodu.com Никита Потураев

«И самым боевым петухом стал якобы прорусский депутат Кива, тот самый, который в своё время ходил по ларькам и щемил продавцов за чеки на русском языке. Вот такие чудеса переобувания в прыжке демонстрируют новые европейцы», — напомнила Катерина Т.

Нашлись и те, кто указал на различия между Украиной и другим миром, в котором всё внимание было приковано к встрече российского лидера с американским президентом.

«Пока «паны» Путин и Байден вели переговоры в Женеве, подневольные бурно дискутировали, прорежая друг другу волосяной покров», — написал Александр С.

Напомним, 17 июня в Верховной раде Украины при рассмотрении поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания произошла драка. Она началась после слов депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева о необходимости «расстрелять» политсилу «Оппозиционная платформа — За жизнь».