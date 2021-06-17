Материал портала Defense Express о том, что на Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ON, в презентационном ролике которого показано уничтожение боевого танка «Т-90», имеющего широкое распространение в российской армии, вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

«И когда выходит на экраны кинотеатров сей фантастический «блокбастер»? Спецэффекты ничего! В главной роли всем известный клоун?» — задаётся вопросом Владимир А.

Многие пользователи считают, что ролик показывает крайне абсурдное представление украинскими военными потенциальной войны с вооружёнными силами Российской Федерации. Некоторые комментаторы убеждены, что танки пройдут по проторенной особым вооружением России дорожке.

«А что, цэеуропейцы всё мечтают, что на них танковая армада попрёт? Лучше бы тогда сняли мультик о том, как они «Калибры» и «Кинжалы» на лету сшибают тапком. Было бы куда ближе к жизни», — отмечает Катерина Т.

Vitaly V. Kuzmin Т-90

Некоторые комментаторы отметили, что подобные ролики являются лишь смелой фантазией представителей Украины, которые в любом случае так и останутся нарисованной задумкой.

«Может, пускай ещё один мультик сделают, о том, как Крым возвращается в Украину? Будет интересно. О том, как жители Крыма с цветами встречают зигующую украинскую армию, одетую в форму УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мечты должны быть воплощены хотя бы на экране», — считает Jurij O.

Часть людей указывают на то, что российские танки, может быть, и современнее, чем украинские, но тем не менее обе страны располагают разработками танкостроения советского периода. Поэтому украинские беспилотники легко смогут перепутать российский танк с украинским.

«Чубоголовые сами же и ездят на таких советских танках. Если они ещё у них ездят, конечно. «Свой» танк и уничтожили, получается. Кто ж им даст «Абрамсы» и «Шерманы»?» — указал Viktor R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ряд пользователей отмечают, что подобные видеоролики должны показать, как украинские военные ненавидят Россию и хотят стать частью Североатлантического альянса. Планы на постройку перспективного вооружения якобы должны склонить руководство НАТО к включению Украины в свой состав.

«Этот мультик — их курсовая работа для очередной попытки вступить в НАТО, но, видать, экзаменационная комиссия работу не приняла», — издевается Александр А.

Нашлись и те, кто указали на то, что у Киева банально нет денег, чтобы реализовать столь смелые планы. Граждане считают, что ждать от Украины таких беспилотников не стоит.

«Если честно — надоели. Чтобы разрабатывать и запускать в серию новые вооружения, нужны огромные деньги, у Украины их нет. Так что всё это дешёвые понты», — поделился своим мнением Дмитрий Щ.

Напомним, 17 июня портал Defense Express опубликовал материал о том, что на Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ON, в презентационном ролике которого показано уничтожение боевого танка «Т-90», имеющего широкое распространение в российской армии.