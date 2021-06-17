Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке и указал на то, что Россия «оттягивает» начало переговоров, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ещё и русский язык вспомнил. Он прикидывается или действительно не понимает, что он пустышка и гадёныш?» — задаётся вопросом Елена М.

Многие пользователи считают, что Зеленский отчаянно пытается обратить на свою персону внимание. Граждане уверены, что для российского президента было куда важнее встретиться с американским лидером, нежели разговаривать с мелкими хамами.

«Ему-то всегда есть что озвучить, только вот у Путина совсем нет времени на пустой разговор ни о чём. Президент Украины — лицо несвободное, с его начальником Путин уже поговорил в Женеве», — отметила Natalja M.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отметили, что Зеленскому не было никакой необходимости показательно переходить на русский язык. Жители России уже поняли намерения руководства Украины в их отношении, и подобные любезности уже не окажут должного эффекта.

«Он вспоминает, что он русскоязычный, только тогда, когда его мнение уже никого не интересует. Мог на русский и не переходить, «своим» для русских и русскоязычных он уже не станет никогда. Может продолжать заигрывать с националистами на «ридной мове», а русским его временное «перекрашивание» и на фиг не надо», — считает Jurij O.

Часть людей указывают на то, что Зеленскому всего-то и надо, что выполнить требования Минских соглашений, чтобы заслужить внимание российского президента.

«Надежда на сохранение страны у вас только одна — выполнение Минских соглашений. Другие повестки для переговоров будут подниматься после выполнения ранее принятых договоров», — написала Наталья В.

Ряд пользователей предполагают, что с Зеленским могут и вовсе прекратить какое-либо общение, если он не прекратит свои сумасшедшие попытки оказывать давление на российскую сторону.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Если Арлекино и дальше будет пороть подобную чушь, то встречи точно не будет. Владимир Владимирович с неадекватом, я думаю, общаться не станет», — предполагает Алексей З.

Нашлись и те, кто напомнили украинскому президенту, что Россия не затягивает никакие переговоры, а даже наоборот. Путин позвал Зеленского в Москву на взрослый разговор, отметили граждане.

«Дак пускай прилетает в Москву! Путин Зеленского уже давным-давно позвал на переговоры, а этот всё мнётся чего-то», — напомнил Евгений Ч.

Напомним, 16 июня на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появился текст главы государства, в котором он обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами, заявив, что Россия «оттягивает» начало переговоров.