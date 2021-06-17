Заявление Департамента транспорта Москвы, в котором ведомство проинформировало агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«А почему не уволят чиновников в правительстве, у которых гражданства других государств и недвижимость за границей?!» — задаётся вопросом Денис Р.

Многие пользователи отметили, что в таком случае все граждане соседних республик потеряют возможность зарабатывать, подвозя москвичей в своём такси. Люди предполагают, что вскоре на их место придут жители столицы.

«Ну, значит, что только москвичи таксистами работать будут в столице. Точно так же, как в Ню-Йорке, там все таксисты коренные», — написал Anton S.

Некоторые комментаторы уверены, что иностранные граждане могли бы работать в такси, ведь какие-то права у них всё-таки есть, хоть и иностранные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Так они же сдают тесты, чтобы получить свои водительские права. Пусть с этими и ездят, норм!» — написал Олег Л.

Часть людей считают, что московские власти взялись за контроль над рынком такси не с того конца. Граждане убеждены, что пора бы уже наделить компании-агрегаторы хоть какой-то ответственностью перед пассажирами.

«А зачем? Контроль надо начинать с владельцев агрегаторов такси. Если водитель нарушил, то агрегатор должен машину у него забрать или лишить его права находиться в своей базе», — считает Игорь К.

Ряд граждан уверены, что Департамент транспорта делает недостаточно для того, чтобы ситуация в сфере столичного такси наконец-таки наладилась.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Долго ещё будут эти полумеры? Водители такси должны быть только с гражданством РФ и профессиональными правами. Всех сотрудников магазинов, ресторанов, рынков, курьерских служб, ЖКХ и т.д. домой или на стройку. Работодатель несёт личную административную ответственность за пребывание мигранта на территории РФ. Мигрант нарушил закон — штраф, депортация или тюрьма, работодателю штраф в размере годового заработка мигранта», — отметил Игорь Р.

Нашлись и те, кто предполагает, что за данными ограничениями кроется коррупционная схема, которая заключается в том, чтобы незаконно продавать мигрантам российские водительские удостоверения.

«Очередная уловка, чтобы продавать права и заработать лаве. А масса думает, что пекутся об их комфорте и безопасности. НА самом деле разрабатывают новые коррупционные схемы», — поделился своим мнением Tomas E.

Напомним, 17 июня представители Департамента транспорта Москвы сделали заявление в Telegram, в котором проинформировали агрегаторов такси о запрете подключения к сервису водителей с иностранным водительским удостоверением и без опыта вождения.