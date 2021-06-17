Жители Нью-Йорка считают, что «нечеловечно» убирать психопатов с улиц
Слова кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии наделали много шума, когда она заявил, что людям, проявляющим признаки психических болезней, не место на улицах города.
Эндрю Янг сказал, что с улиц необходимо устранить людей, страдающих от психических заболеваний. Он указал на несколько атак в отношении американцев азиатского происхождения, которые были совершенны психически нестабильными людьми. Город должен быть способен выявлять тех, кому нужна помощь, и предоставлять им медицинское обслуживание, даже если они не просят, объяснил Янг.
«Да, у психически больных людей есть права, но знаете, у кого еще есть права? У нас: людей и семей города. У нас есть права гулять по улице и не бояться за жизнь из-за психически больного человека, который может на нас напасть», — заявил Янг, который имеет азиатские корни.
Он также сделал заявление по поводу большого количества бездомных людей, живущих на улицах Манхэттена.
«Психически нездоровые бездомные меняют картину нашего города», — отметил Янг и добавил, что многие семьи покинули Нью-Йорк из-за их присутствия на улицах.
«Речь идет о сотнях психически больных людей, которые окружают нас каждый день на улицах и в метро. Мы должны переместить их с улиц и метро в более хорошую обстановку», — указал политик.
В целом, отмечает The New Yrok Times, комментарии Янга отразили его агрессивную манеру, с которой он обсуждал социальные проблемы и преступления в последнее время.
Его выступление привлекло много внимания в социальных сетях и вызвало недовольство со стороны людей, который заявили, что им не хватало сочувствия и понимания, а также тех, на кого повесили ярлык психически нездоровых.
Многие указали, что, согласно исследованиям, люди с серьезными психическими нарушениями чаще становятся жертвами, чем преступниками.
«Я ЗНАЮ, что ваше послание более детально и сострадательно. Но в условиях, когда так много людей страдают от психических заболеваний, важно быть очень осторожным в выборе слов», — пишет S.E. Cupp.
«Я был твоим сторонником многие году и сильно расстроился из-за твоих замечаний. Я считаю, что от людей с психическими заболеваниями нельзя избавляться из-за того, что кому-то некомфортно рядом с ними. Где человечность?» — спрашивает @_gkgal_.
«Я так хотел бы, чтобы ты не формулировал это таким образом. Нам нужно, чтобы ты победил!» — жалеет DarkSaber2500.
«Вы шутите. Янг не ошибся. В Нью-Йорке слишком много психически больных людей, и они опасны для других. Бездомный мужчина напал на меня в метро две недели назад. Этим людям нужна помощь», — поддерживает Thiago Santos.
«Люди, страдающие от психических болезней, во сто крат больше подвержены опасности пострадать от жестокости, чем причинить кому-то вред», — указывает RadicalPolitics.
«Я искренне хотел бы, чтобы вы узнали об истории инвалидности в этой стране и о том, как правительство отняло так много прав, о евгенике и проблеме когнитивных расхождений и различий, которые принимали за отклонения. Вы встаете на историческую тропу жестокости», — считает @NmDominique.
«Его комментарий относится к тому инциденту, когда было совершено 33 ареста, но не оказано никакого лечения или помощи. А расплачиваться невинным людям? Это сломанная система. У меня есть проблемы с психическим здоровьем, но я все равно согласен с Эндрю Янгом», — пишет @Artists4Yаng.
Напомним, ранее полиция США арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком избиении 65-летней азиатки на улице Нью-Йорка.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как высокий мужчина толкает пожилую женщину, она падает, и он несколько раз ударяет ее ногой по голове. При этом мимо проезжают машины, а в жилом доме за происходящим наблюдают охранники.
Сообщается, что подозреваемый Брэндон Эллиот был ранее осужден за преступление на почве ненависти.
Отмечается, что 38-летний мужчина был приговорен к пожизненному испытательному сроку за то, что в 2002 году он до смерти избил свою мать. В 2019 году он вышел из тюрьмы.