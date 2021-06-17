Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отказался участвовать в открытии выставки приуроченной к 80-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом 16 июня сообщило DW.

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В мероприятии примет участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Выставка откроется 18 июня в музее «Берлин-Карлсхорст». По информации журналистов, украинский дипломат в резкой форме ответил отказом на приглашение принять участие в церемонии открытия выставки. В письме на имя директора музея Йорга Морре он выразил возмущение тем, что мероприятие пройдет в германо-российском музее.

«С точки зрения Украины, это оскорбление. Такой равнодушный подход служит еще одним подтверждением отсутствия понимания чувств и душевного состояния украинцев, которых не замечают в качестве нации, понесшей одну из самых больших жертв», — отметил он.

Мельник добавил, что название музея «германо-российский» «вводит в заблуждение», так как его главная экспозиция посвящена войне против Советского Союза, а такое название «фактически отождествляет СССР с Россией, что является недопустимой подтасовкой истории», отметил дипломат.

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Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в YouTube. Многие раскритиковали украинского дипломата, не понимая, что именно его не устраивает. Люди не понимают, как Мельник до сих пор остается на своей должности.

«Передайте ему, чтобы он оставался в своём схроне и не вылазил. Тупая шароварная голодьба», — отреагировал Вячеслав.

«Так я думаю, его никто не приглашал! Они отказались от прошлого. Пусть идет копает схрон», — добавил Артур Д.

«Все правильно, таким место в зоопарке, а не в приличном обществе», — отметил ALexey Rem.

«Господи, где ты берешь таких на нашу голову?» — задалась вопросом Валенсия В.

«Сколько ещё будут позорить страну, что они заявляют от нашего имени? И этот человек — посол в Германии, он может работать там только дворником и молча», — добавила Наталья М.

«Украина потом замучается отмываться и себя обелять, после таких «умных» политиков», — написал Максим Владимирович.

«Не пришёл и ладно. Воздух будет чище!» — отметила Татьяна В.

«Похоже, это заразно, косит почище ковида. Был один народ, все, как один, встали на борьбу с коричневой чумой, а это какой-то хуторской патриотизм», — пишет Шурик К.

«Советско-немецком? Так надо понимать посла Украины?» — спросил Duncan McLaud.

«Какой украинский солдат, вы от него отказались. Вы сказали, наши герои — это герои УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а герои УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были союзниками Гитлера, о чем есть соответствующий документ принятый ими!» — отметил Игорь В.

«Удивляюсь, что Мельник до сих пор пенделя не получил. Давно пора выписать. Напрашивается», — добавила Xeniya B.

«А что он там забыл, он — проигравший в этой войне, фашисты такие мероприятия не посещают», — отметил читатель под псевдонимом «Справедливость Есть».

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«По его логике надо назвать украинско-белорусско-российско-казахстанско-киргизко-узбекско-азербаджанско-армянский? Немецко-советский тоже нельзя т. к. декоммунизация», — не понимает Ivan P.

«Всё правильно сделал! Ведь вряд ли в этом музее увековечены подвиги дивизии «Galizien» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пишет Michael T.

«Да ладно, ну если украинские солдаты воевали против фашистов, то почему тогда в Украине чествуют СС «Галичину» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Почему запрещают знаки отличия победителей, фотографии, флаги, звезды? Почему не празднуется 9 мая на государственном уровне? Где парады, салюты в честь солдат, победивших в этой войне? А?» — подытожила Anastasiya N.

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Напомним, ранее посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник призвал Германию сыграть ключевую роль для принятия Украины в Североатлантический Альянс (НАТО).