В Адыгее ввели поощрительные меры для граждан, чтобы мотивировать их на участие в вакцинации против коронавируса. Среди них: сертификаты на скидки в крупных торговых сетях и на посещение культурных мероприятий, скидки на занятия спортом в ряде спорткомплексов, бесплатные абонементы в бассейн для пенсионеров на всё лето.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Кроме того, лицам старше 60 лет будут выплачивать по 500 рублей, а для работающих граждан работодатели должны предоставлять выходной день для вакцинации.

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Меры поощрения удивили многих пользователей соцсетей, а некоторых даже раздосадовали. В своих комментариях одни по-прежнему выражали свое недоверие к проводимой кампании по вакцинации от коронавируса, другим — льготы и скидки за прививку показались недостаточно достойными. Многие, кто, очевидно, не столкнулся с опасностью новой инфекции, продолжали отрицать как сам коронавирус, так и вакцинацию против него.

«Аттракцион щедрости продолжается», — посмеялась над новыми мерами поощрения за прививку Оксана.

«Господи, когда такое было?! Государство, которое ободрало свой народ до нитки, продавая маски и средства защиты за бешеные деньги, вдруг проявляет такую заботу о людях! Дают деньги, яйца, билеты в театр, разыгрывают машины. Это всё мракобесие наталкивает на определённые мысли!» — поделилась своими соображениями Рита Р.

Сертификат о вакцинации

«Сколько живем, ни разу за прививки поощрений не было», — согласился с ней moetvorchestvo.

«Хоть бы уж тогда на похороны сумму выделили, а то за пятьсот рублей не похоронишь», — сетует на малую сумму Алсу.

«А на катафалк денег не дают?» — поинтересовалась donnaluba — читательница страницы «Голос_ Правды» в Instagram.

«Подождем, когда награду героя будут давать», — пошутила Света Д.

«Кто больше? На аукцион уже смахивает. Просто кошмар какой-то. Отстаньте от народа. Кто хотел, тот уже укололся», — отрезала Lilia T.

«Мало! По квартире пускай дают. Мы умрём, детям останется», — остался недоволен незначительными, на его взгляд, масштабами поощрений Пион.

«Не убедили. Не заинтересовали. Свою семью на эксперименты не отдам!» — согласилась с ним Tanya N.

«Мы, глупые, ещё в феврале привились. Теперь нам ни 500 р. не видать, ни бассейнов, ни квартир с участками», — посетовала подписчица страницы «Новости Адыгеи» в Instagram Светлана С.

«Какие же вы неандертальцы, вам ещё за это и деньги платят! Дремучая Россия!» — осудил всех комментаторов Kirill_K.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские шприцы

Сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом из-за угрозы распространения опасной инфекции и призвал граждан к активному участию в вакцинации и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который 16 июня провел заседание оперативного штаба. Он отметил, что в республике «уже наблюдается рост заболеваемости и увеличение числа госпитализированных в инфекционную больницу».

Комментируя его пост, один из его подписчиков в Instagram Рустам Ц. предложил: «Надо в первую очередь публично привить всех, кто заседал в оперштабе, а потом народ пойдёт самостоятельно».

На что пресс-служба правительства ответила: «Все члены оперштаба либо привиты, либо имеют справку о наличии антител после перенесённой болезни».