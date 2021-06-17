В течение последней недели статистика заболеваемости новой короновирусной инфекцией в России стабильно находится на отметке 13−14 тысяч новых случаев ежедневно. Главы целого ряда субъектов анонсировали ужесточение эпидемиологических мер. Это касается в первую очередь крупных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Причём власти Северной столицы готовы пойти на непопулярные меры, несмотря на проведение в эти дни в городе чемпионата Европы по футболу и присутствие в связи с этим значительного числа российских и зарубежных гостей. Не менее острым остаётся и вопрос вакцинации, которая пока идёт существенно более проблемно, чем предполагалось властью.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: рост заболеваемости и смертности — все новости»

Локдаун становится неизбежен?

Рост заболеваемости заставляет глав российских субъектов анонсировать жёсткие меры, всё больше напоминающие о локдауне весны 2020 года. Общий тренд был задан мэром Москвы Сергеем Собяниным, который установил нерабочие дни с 15 по 19 июня, продлив выходные, приуроченные ко Дню России. Вслед за Москвой ограничительные меры вводят и другие регионы. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение об ограничении числа посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях тремя тысячами человек. Ссылка на помещения, вероятно, связана с тем, что в данный момент в городе проходит ЕВРО-2020, задействована 60-тысячная футбольная арена, функционирует фан-зона. Вполне возможно, что после окончания соревнований власти Петербурга ещё больше ужесточат меры.

Наиболее радикальные меры защиты приняты в Ивановской области — в регионе введена обязательная самоизоляция для лиц, прибывающих из других субъектов (мера не распространяется на тех, кто прошёл вакцинацию). Также на въезде в регион выставлены посты ДПС, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим.

В ряде субъектов ситуация более контролируемая, но власти начинают заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации. В частности, в Башкирии региональное правительство проинформировало о разворачивании дополнительных 500 коек в госпиталях с целью борьбы с распространением пандемии, но жёстких ограничительных мер в регионе, который этим летом должен принять Всемирную Фольклориаду и российский чемпионат «Worldskils», пока нет.

Александр Куликов ИА REGNUM Дежурная медсестра в палате реанимации для больных COVID-19

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что «новая вспышка коронавируса (третья) — явно не последняя, но нужно понимать, что каждая следующая волна будет слабее предыдущей». Вакцинация граждан, пусть медленно и не очень эффективно, но всё-таки идёт, число привившихся людей постепенно растёт, соответственно, с каждым годом последствия коронавируса будут всё слабее.

«Что касается региональных ограничений, то традиционно Москва, Московская область и Санкт-Петербург принимают наиболее жёсткие меры по борьбе с эпидемией — это связано с большой плотностью городского населения и, как следствие, наибольшим количеством заразившихся. Поэтому в этих регионах наиболее эффективны практики мобилизации людей на вакцинирование, такие как предоставление различных льгот привившимся, а также — в некоторых случаях — рекомендации к «добровольно-принудительной» вакцинации.

Олег Иванов Сложная ситуация, насколько мне известно, сейчас в Бурятии, где закрыты для посещения все общественные места (пока до конца июня), и в Хабаровском крае — там тоже часть сотрудников переведена на дистанционную работу. В перспективе, я уверен, стоит ожидать увеличения количества заразившихся на курортах Крыма и Черноморского побережья. Это связано с сезоном отпусков, беспрецедентным количеством отдыхающих, поскольку закрыты Турция, Египет и многие другие иностранные курорты, куда любят выезжать россияне, поэтому на наших курортах плотность отдыхающих чрезмерно высока».

Уверен в том, что не удастся избежать третьей волны эпидемии, и старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического цента РАН Сергей Таланов. Эксперт связывает рост заболеваемости с низкими темпами вакцинации.

Сергей Таланов «Из-за медленной вакцинации населения третьей волны коронавируса не избежать. Власти в регионах оказались перед сложным выбором. Они помнят 2020 год, когда из-за локдаунов был нанесен урон экономике. Очевидно, что в ряде регионов будут локдауны, иначе рост заболеваемости не остановить. Ограничения будут в первую очередь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках. Очевидно, все субъекты скоро вынуждены будут перейти к тем или иным ограничениям. С другой стороны, только с помощью ограничений проблему не решить».

Mos.ru Борьба с коронавирусом в Москве

Принудительная вакцинация: вводить нельзя отказаться

Увеличение числа заболевших граждан вновь заставило власть поднять вопрос об обязательном характере вакцинации. По данным «Левада-центра» (организация внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов), 62% населения России негативно относятся к вакцинации. В этих условиях выйти на те темпы, которые были запланированы властью, становится проблематично. Несколько лучше может быть ситуация в тех регионах, где высок уровень доверия к региональному руководству, а степень лояльности проявляется и в эпидемиологической дисциплине. Как правило, к таким субъектам относят регионы с преобладанием традиционных ценностей (Татария, Башкирия и ряд других). Но другие губернаторы всё чаще задумываются о том, чтобы сделать прививки не просто массовыми, а обязательными. Так, власти Якутии ещё 25 мая заявили о том, что в регионе фактически вводится обязательная прививка, хотя впоследствии слово «обязательная» и исчезло из лексикона местных руководителей. О необходимости такого шага чуть позже заявил Александр Бурков — губернатор ещё одного сибирского региона — Омской области. В Краснодарском крае власти озабочены тем, чтобы обеспечить вакцинацию приезжающих в регион, тем более что Ростуризм заявил о переполненности черноморского побережья туристами. В Москве работодателям рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников, которые не прошли вакцинацию.

Обязательной вакцинации в большинстве регионов пока не будет — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий Михайличенко «У региональных администраций нет таких ресурсов, и дополнительное принуждение чревато обратным результатом. Поэтому Башкирия, Челябинск, Дагестан, Владимирская и Вологодская области уже официально отказались от обязательной вакцинации. Задача ведь не декларировать обязательность вакцинации, а реализовать её. Поэтому, думаю, бюджетники и работники сферы услуг в этих регионах будут привиты, но без излишнего принуждения и деклараций об обязательности».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Между тем у экспертов нет единого мнения относительно того, будет ли принудительная вакцинация введена в обязательном порядке. Если Сергей Таланов полагает, что власти на это не пойдут, то Олег Иванов считает, что она уже фактически осуществляется.

Олег Иванов «Учитывая знаменитый «русский авось», она в принципе нужна. Так, во многих органах власти в ряде регионов (в первую очередь в Москве) на социальных объектах сотрудников обязывают прививаться — это в целом ни для кого не секрет. Многие студенты проходят вакцинацию фактически в «добровольно-принудительном» порядке, иначе они просто не смогут прийти на сессию. Или, например, льготные категории граждан — пенсионеры, инвалиды, ветераны, которые хотят получить путевки в санатории, пансионаты, дома отдыха, также обязаны привиться — это необходимое условие получения такой путевки. То есть частично принудительная вакцинация уже реализуется. На мой взгляд, её нужно вводить официально, по крайней мере, в органах власти, в бюджетных, социальных, образовательных, медицинских организациях».

Действительно, ряд регионов — Москва и Подмосковье, Сахалинская и Кемеровская области — уже ввели фактически обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности для работников образования, здравоохранения, сферы обслуживания. Вероятно, именно этот путь будет выбран в качестве магистрального и другими субъектами. Ведь обязав привиться работников бюджетной сферы и торговли, власть существенно повышает число вакцинированных, вплотную приближаясь к заявленному плану в 60%.