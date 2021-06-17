Новая ковидная волна? Локдаун неизбежен? Вакцинировать принудительно?
В течение последней недели статистика заболеваемости новой короновирусной инфекцией в России стабильно находится на отметке 13−14 тысяч новых случаев ежедневно. Главы целого ряда субъектов анонсировали ужесточение эпидемиологических мер. Это касается в первую очередь крупных регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Причём власти Северной столицы готовы пойти на непопулярные меры, несмотря на проведение в эти дни в городе чемпионата Европы по футболу и присутствие в связи с этим значительного числа российских и зарубежных гостей. Не менее острым остаётся и вопрос вакцинации, которая пока идёт существенно более проблемно, чем предполагалось властью.
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Локдаун становится неизбежен?
Рост заболеваемости заставляет глав российских субъектов анонсировать жёсткие меры, всё больше напоминающие о локдауне весны 2020 года. Общий тренд был задан мэром Москвы Сергеем Собяниным, который установил нерабочие дни с 15 по 19 июня, продлив выходные, приуроченные ко Дню России. Вслед за Москвой ограничительные меры вводят и другие регионы. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение об ограничении числа посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях тремя тысячами человек. Ссылка на помещения, вероятно, связана с тем, что в данный момент в городе проходит ЕВРО-2020, задействована 60-тысячная футбольная арена, функционирует фан-зона. Вполне возможно, что после окончания соревнований власти Петербурга ещё больше ужесточат меры.
Наиболее радикальные меры защиты приняты в Ивановской области — в регионе введена обязательная самоизоляция для лиц, прибывающих из других субъектов (мера не распространяется на тех, кто прошёл вакцинацию). Также на въезде в регион выставлены посты ДПС, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удалённый режим.
В ряде субъектов ситуация более контролируемая, но власти начинают заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации. В частности, в Башкирии региональное правительство проинформировало о разворачивании дополнительных 500 коек в госпиталях с целью борьбы с распространением пандемии, но жёстких ограничительных мер в регионе, который этим летом должен принять Всемирную Фольклориаду и российский чемпионат «Worldskils», пока нет.
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что «новая вспышка коронавируса (третья) — явно не последняя, но нужно понимать, что каждая следующая волна будет слабее предыдущей». Вакцинация граждан, пусть медленно и не очень эффективно, но всё-таки идёт, число привившихся людей постепенно растёт, соответственно, с каждым годом последствия коронавируса будут всё слабее.
Уверен в том, что не удастся избежать третьей волны эпидемии, и старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического цента РАН Сергей Таланов. Эксперт связывает рост заболеваемости с низкими темпами вакцинации.
Принудительная вакцинация: вводить нельзя отказаться
Увеличение числа заболевших граждан вновь заставило власть поднять вопрос об обязательном характере вакцинации. По данным «Левада-центра» (организация внесена Минюстом в список НКО-иностранных агентов), 62% населения России негативно относятся к вакцинации. В этих условиях выйти на те темпы, которые были запланированы властью, становится проблематично. Несколько лучше может быть ситуация в тех регионах, где высок уровень доверия к региональному руководству, а степень лояльности проявляется и в эпидемиологической дисциплине. Как правило, к таким субъектам относят регионы с преобладанием традиционных ценностей (Татария, Башкирия и ряд других). Но другие губернаторы всё чаще задумываются о том, чтобы сделать прививки не просто массовыми, а обязательными. Так, власти Якутии ещё 25 мая заявили о том, что в регионе фактически вводится обязательная прививка, хотя впоследствии слово «обязательная» и исчезло из лексикона местных руководителей. О необходимости такого шага чуть позже заявил Александр Бурков — губернатор ещё одного сибирского региона — Омской области. В Краснодарском крае власти озабочены тем, чтобы обеспечить вакцинацию приезжающих в регион, тем более что Ростуризм заявил о переполненности черноморского побережья туристами. В Москве работодателям рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников, которые не прошли вакцинацию.
Обязательной вакцинации в большинстве регионов пока не будет — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.
Между тем у экспертов нет единого мнения относительно того, будет ли принудительная вакцинация введена в обязательном порядке. Если Сергей Таланов полагает, что власти на это не пойдут, то Олег Иванов считает, что она уже фактически осуществляется.
Действительно, ряд регионов — Москва и Подмосковье, Сахалинская и Кемеровская области — уже ввели фактически обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности для работников образования, здравоохранения, сферы обслуживания. Вероятно, именно этот путь будет выбран в качестве магистрального и другими субъектами. Ведь обязав привиться работников бюджетной сферы и торговли, власть существенно повышает число вакцинированных, вплотную приближаясь к заявленному плану в 60%.