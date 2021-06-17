Кадры, на которых видно, как глава Крыма Сергей Аксёнов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи, а на заднем фоне за его лодкой плывут несколько сотрудников МЧС без плавательных средств, спровоцировали возникновение целого шквала комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мазай

"Потому что в лодке плывут бояре. Негоже холопам с хозяином в одной карете ехать», — считает Пара П.

Некоторые пользователи не увидели на видео ничего ужасного. Люди убеждены, что ситуация с наводнением стала для региона экстремальной, и поэтому сотрудники МЧС не гнушались даже окунуться в воду, чтобы выполнить свои служебные обязанности.

«Видимо, ситуация нестандартная, и она требует нестандартных решений. Ну, решили сотрудники поплавать, чего возмущаться-то? Никто же не утонул», — написал Олег Е.

Часть людей оказалась в недопонимании из-за того, что пловцам не были предоставлены соответствующая экипировка и плавательные средства. Люди считают, что в МЧС обязаны располагать всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации.

«К больнице? Вплавь? А зачем? Больные тоже будут потом плыть? Господин Аксёнов разве не может выделить еще одну лодку? Или только для собственной персоны хватило?» — задаётся вопросом Юлия Ч.

Цитата из видео «Аксенов на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь» пользователя Телеканал Крым 24. rutube.ru За лодкой с Сергеем Аксёновым плывут люди в одежде

Ряд пользователей отметили, что отсутствие лодок не позволит спасателям эвакуировать людей из затопленных мест. Граждане считают, что данный инцидент показал провал в вопросе готовности МЧС к подобным событиям.

«Хотел этот заплыв нормативной лексикой прокомментировать, но подходящих слов не нашёл. Одни матерные. В городе наводнение, а МЧС без плавсредств. И как они без лодок собираются женщин, стариков и детей спасать? Сон разума, блин», — возмущается Влад Б.

Отдельные комментаторы уверены, что проблема в Крыму носит системный характер. Руководство уже давно упустило контроль над состоянием служб, которые всегда должны быть наготове.

«Какое позорище! Типа это оправдание, что они плывут до больницы? Так возьми ты, в условиях ЧС, да и довези их до больницы-то! А потом сам катись на осмотры и парады. И каким образом работники МЧС в районе ЧС передвигаются вплавь?! Вы там совсем офонарели?! Это что такое? Что за способ передвижения сотрудников МЧС?» — пишет Алексей И.

82.mchs.gov.ru Керчь после ливня

Нашлись и те, кто задал вопросы к самим спасателям, которые решили поплавать за лодкой властей. Люди указали на то, что это выглядит крайне недостойно.

«Ну, хоть плавать умеют. Стыдоба! У них есть чувство собственного достоинства?» — задаётся вопросом Василий О.

Напомним, 17 июня телеканал «Крым 24» опубликовал кадры видеосюжета о том, как глава Крыма Сергей Аксёнов на моторной лодке осмотрел затопленные районы Керчи, а на заднем фоне за его лодкой плывут несколько сотрудников МЧС без плавательных средств.