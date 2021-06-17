Информация о том, что прокуратора проведёт проверку того, на каком основании обучение главы Челябинска Натальи Котовой и её коллег в Объединённых Арабских Эмиратах прошло свыше установленного срока за счёт бюджета, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ну так задержаться в ОАЭ или вернуться в Челябинск? Выбор очевиден! Просто у кого-то есть возможность такая, а у кого-то нет», — отметил Александр Г.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены тому, что российские чиновники зачастую используют бюджет страны ради своих сомнительных целей. Люди тем не менее надеются, что обучение для Котовой не прошло бесследно.

«Ну, это даже не новость. Грех не задержаться за бюджетные средства. Деньги-то не их личные. Будем надеяться, что после такой поездки в Челябинске появится небоскреб выше Бурдж-Халифа», — пишет Дмитрий К.

Cheladmin.ru Наталья Котова

Другие решили вступиться за чиновников и напомнили, что им совершенно невыгодно растрачивать городской бюджет, ведь тогда за ними придут проверяющие органы. Кроме того, личный бюджет руководителей позволяет им отдохнуть на собственные средства.

«Считаете, что люди, которые прекрасно знают, что все их расходы будут проверяться и за каждый рубль придётся отчитаться, вот так вот просто возьмут и просто без каких-либо причин, ради «себя любимого» останутся там на подольше? Доход Котовой за 2020 год, если верить информации с официального сайта администрации Челябинска, составил чуть больше 5 миллионов. Вопрос об адекватности этой суммы — совершенно другая тема. Но да, определённо она воспользовалась этой поездкой, чтобы наконец-то отдохнуть пару денёчков за чужой счёт», — написала Наталья Ф.

Некоторые комментаторы сомневаются, что проверка даст какой-нибудь серьёзный результат. Граждане отметили, что власть имущие зачастую выходят сухими из воды.

«Запарили со своими сказками о проверках, начатых расследованиях и возбуждённых делах. Всё спустят на тормозах и даже следаков пожурят, что решили потревожить уважаемых людей», — считает пользователь под псевдонимом «Жан-Поль Бильмандо».

Часть людей считает, что чиновники слишком часто выбирают для своих поездок тёплые страны, в то время как опыт можно получить и в других менее туристических местах.

«А почему чиновникам нужно ездить за счёт бюджета в ОАЭ, а не, к примеру, в Воркуту? Там тоже можно получить пищу для ума. Но нет, выбирают места поближе к тёпленькому морю», — заметил Мурат З.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид на Дубай с Палм-Джумейра. ОАЭ

Отдельные пользователи пришли к выводу, что чиновникам не стоит ездить за границу, потому что внутри страны до сих пор не решены самые банальные проблемы.

«Вот интересно, зачем вообще куда-то ездить за пределы России для опыта, если в нашей стране не могут сделать хотя бы ровные дороги. Уж здесь-то зарубежный опыт не нужен», — считает Олег Е.

Напомним, 17 июня портал «74.RU» опубликовал материал о том, что прокуратора проведёт проверку того, на каком основании обучение главы Челябинска Натальи Котовой и её коллег в Объединённых Арабских Эмиратах прошло свыше установленного срока за счёт бюджета.