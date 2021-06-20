Фильм «Вечное сияние чистого разума» снят режиссером Мишелем Гондри в 2004 году. Премия «Хьюго», которая присуждается лучшим фантастическим произведениям, получена создателями «Вечного сияния» в 2005 году вполне заслуженно. Действительно, а что если бы мучительные воспоминания можно было бы стирать из мозга, не разрушая при этом личность? На таком простом допущении строится коллизия повести о мужчине и женщине, которые сражаются за то, чтобы быть вместе, даже вопреки собственноручно построенным непреодолимым преградам. Казалось бы, что в таком сюжете нет места научно-психологическим сложностям, ну разве можно сказать что-то нового о таком старом, как мир, занятии?

Цитата из к/ф «Вечное сияние чистого разума». Реж. Мишель Гондри. 2004. США

Можно.

Молодой человек Джоэл Бэриш, которого играет Джим Керри, измученный безнадежной (как ему кажется) влюбленностью, решает стереть воспоминания о своей подруге Клементине Кручински (Кейт Уинслет). Обратившись в фирму «Лакуна», он получает желаемую услугу. Но погруженный в медицинский сон Джоэл понимает, что он ошибся, и процедуру стирания надо срочно остановить. Бегство от неумолимых стирателей в глубины собственной памяти, попытка сохранить память о любимой составляют мастерски снятую и сыгранную киноповесть. Но стиратели из «Лакуны» отслеживают эти попытки беглеца Джоэла и уничтожают их одну за другой. Только в последний момент образ Клементины назначает Джоэлу свидание в городишке Монток на побережье.

Там они и встретятся вновь.

Цитата из к/ф «Вечное сияние чистого разума». Реж. Мишель Гондри. 2004. США

Джоэл и Клементина — полные противоположности, если Джоэл — выраженный меланхолик и мечтатель, погруженный в свои мысли и не предающий значения своей внешности, то Клементина вся состоит из поиска максимально эффектного способа демонстрировать себя. Такие разные, они неудержимо притягиваются друг к другу. А сблизившись, каждый делает жизнь другого невыносимой. Но ведь они друг друга любят? Или нет? Как современный человек объяснит, зачем ему вся эта тягомотина с дурными привычками своей половины, если они способны уничтожить самое светлое впечатление первого этапа влюбленности… Может, действительно логичнее удовлетворять потребность в общении с роботами, у которых и привычек-то не бывает? Пусть даже в этом фильме таких роботов и нет — в реальности любители кукол, которые предпочитают их людям, уже давно появились…

Но герои этой ленты продолжают искать свою судьбу среди живых людей.

Цитата из к/ф «Вечное сияние чистого разума». Реж. Мишель Гондри. 2004. США

Хотя фильм и называется «Вечное сияние чистого разума», к понятию чистого разума Иммануила Канта отсылки лишь косвенные. Разум здесь «unspotted», «очищенный от пятен». «Пятна» — как образ памятных событий — выявляют стиратели, составляя карту мозга, а после уничтожая те из них, которые клиент пожелал уничтожить. Примитивное представление о работе мозга? Разумеется. И все-таки именно такой взгляд на человека транслирует нам популярный нынче подход. Мол, человек — это просто квалифицированный или не очень умелый потребитель, разница лишь в том, что квалифицированный умеет читать рекламные сообщения правильно, а неумелый дурачок путается в них. Поэтому правильная расстановка «пятен в мозгу» потребителя есть главная задача современного образования. Но герои фильма, даже лишившись «пятен», ухитряются обойти препятствия на пути друг к другу — даже те, которые воздвигли по собственной воле и которые кажутся непреодолимыми.

Цитата из к/ф «Вечное сияние чистого разума». Реж. Мишель Гондри. 2004. США

Вырвавшись, не без намека на паранормальное чудо, из-под стирательного морока, Джоэл и Клементина вновь встречаются и чувствуют, что им дарован судьбой второй шанс, который они должны использовать. И вот тут мнения зрителей на нашем киноклубе разделились, ведь некоторые предположили трагическое развитие событий, которое и второй раз приведет героев к катастрофе, причем более тяжелой. Тем более что намек на это в фильме есть. Но другие выразили надежду, что теперь, преодолев фокус со стиранием пятен, герои обратятся к лучшему в себе и другом, чтобы измениться, сделав себя верными и заботливыми друг для друга.

Верность и забота — не лучшее ли это определение любви?