В социальных сетях не умолкает обсуждение новостей об ужесточении ограничений, направленных на недопущение распространения коронавируса в стране. Жители Самарской области активно обсуждают сообщение главы Тольятти, врача Николая Ренца, который заявил, что рост числа заражений коронавирусом связан с тем, что призывы специалистов остались неуслышанными: «Мы не делаем двух простых вещей. Первое, о чем мы говорим с первого дня пандемии: мы не носим маски и не соблюдаем социальную дистанцию. Подобное отношение к вакцинации может привести, и мы видим по крупным городам, уже привело к тому, что инфекция вновь стала распространяться. Если мы не хотим третьей волны инфекции, которая будет не менее тяжелая, мы должны услышать специалистов и сделать прививку от COVID-19».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

Некоторые пользователи социальных сетей критично восприняли данное выступление врача и усомнились в правдивости его слов: «Когда лапшу снимать?», «Значит, супервакцину от коронавируса мы за полгода можем сделать, а лекарство, чтобы можно было быстро человека поставить на ноги, нет», «Они врут про какой-то ковид и какие-то волны… Мы знаем, что они врут. Они знают, что мы знаем, но делают вид, что не знают, что мы знаем, что они врут», «Клоуны», «А когда планируется четвёртая волна, не подскажете?»

Кто-то из пользователей предположил, что новая волна пандемии вызвана искусственно для введения в стране обязательной вакцинации населения от COVID-19: «Уже не знают, как подтянуть к этой вакцинации, сами уже даже признаются, что низкий темп и люди не идут вакцинироваться», «На все идут, лишь бы привить», «Третья волна, вот и принудиловка, чтобы сделали все прививки», «Ну им самим не смешно? Вчера все было замечательно, сегодня утром сверху прислали задание и началось! Везде пишут, что нам звиздец, если не сделаем прививку».

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Некоторые пользователи попытались сделать прогноз, когда закончится ужесточение противоэпидемиологических ограничений: «Как отпуска и выборы закончатся, начнут снимать», «Просто на носу повышение цен и выборы, вот и начали опять про СOVID-19, чтобы мы все на это внимание не заостряли. Сейчас всё пройдёт, и мы забудем про третью волну. Людей ни во что не ставят, когда уже нажрутся?»

Жители отмечают, что, несмотря на то, что в России масочный режим и рекомендации по соблюдению социальной дистанции действуют больше года, это не сдерживает распространение вируса: «Даже если и идёт волна, значит, меры с масками и прививками не работают», «Сколько можно уже над народом издеваться? В намордниках уже год ходим, дальше что?»

«Они откровенно ржут вам в лицо, и всё идёт по их плану… Мне только одному мерещится дьявольский хохот? Маски носили потому, что они на 98% эффективны от коронавируса, но, чтобы выйти из масочного режима, надо пройти вакцинацию, но после вакцинации надо носить маску потому, что все равно можно заболеть! Вам просто сладострастно ржут в лицо, а вы и это съедите…» — возмущается пользователь социальной сети.

«Первые две волны тоже были из-за нежелания вакцинироваться? Теперь же можно на народ свалить, супер», — отмечают жители.

Некоторые жители предположили, что за ужесточением ограничений стоит коммерческий интерес: «Может быть, дело не в том, что люди не хотят, а потому, что кому-то просто выгодны эти самые волны? Кто-то болеет и помирает, а у кого-то «бизнес» процветает», «Политика и бизнес рулят».

Кто-то из пользователей отметил, что пандемия не мешает проводить в регионе массовые мероприятия: «А на «ВолгаФест», наверное, корона через рамки металлоискателей не проходила, и сегодня в фан-зону на футбол ее не пустят)», «Ну все, «ВолгаФест» провели, нагулялись, теперь пора обратно по домам».

Жители отмечают, что если это так и дальше будет продолжаться, то люди будут уезжать из городов: «Скоро все в лес бежать будем, прятаться».

Один из жителей напомнил, что от сердечно-сосудистых заболеваний умирает гораздо больше людей: «Я вот что-то не пойму. Новые штамы, говорят, будут. А что, у нас вакцина уже придумана от всех? И вообще, любой учившийся в меде скажет, что без анализов и т. д. нельзя во время эпидемии делать. И вообще-то от инсульта и инфаркта у нас больше уходят».

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Некоторые жители отметили, что вакцинация от COVID-19 должна быть только добровольной: «Кто доверяет этому сброду, пусть прививаются, но никакой обязаловки. Это незаконно».

Жители пишут, что в регионе мобильные пункты вакцинации стоят в малопроходимых местах: «Мало им прививаются!!! А эти автобусы поставили там, где меньше всего ходят людей. Почему бы не поставить автобус в районе пригородного автовокзала — тут и ЦУМ Самары, и губернский рынок??? А то поставили у парка Гагарина, не у центрального входа, а где-то на куличках. Почему???»

Одна местная жительница сообщила, что «в поликлиниках в прививочный кабинет очереди. Активно люди прививаются».

Нашлись и те, кто высказался за вакцинацию: «Кто не привился старше 50 лет и имеющие хронические заболевания, может умереть. Молодые и без болячек непривитые переболеют без смерти. Умные и вакцинированные настоящей вакциной выживут. Благо, мы теперь не зависим от дураков. Кто хочет жить, вакцинировался и будет жить. Тут нечего обсуждать», «Главное, верить, что вакцина поможет, и забыть, что любой вирус — это навсегда».

«Эти прения между противниками прививок и сторонниками напоминают вечный спор о «штампе в паспорте», где одни хотят всё по правилам, зафиксировать в документах факт отношений, другие вопиют: «И без штампа отношения есть, мне безразлично, есть он или нет», — отмечает местная жительница.

Жители предположили, что после массовой вакцинации власти могут ограничить в правах невакцинированных людей: «Им просто нужно, чтобы количество привитых стало больше, чем непривитых. И вот ТОГДА, уж поверьте, все, кто не взял начертание, будут ограничены в правах. Вот тогда и будут паспорта для привитых в обязаловке. Это как ситуация с масками. Когда те, кто носят маски, становятся в большинстве, начинаются нападки на безмасочников. То же будет с непривитыми», «Они по-хитрому сделают. Без прививочного паспорта запретят торговать».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский игровой зал в ТЦ закрыт

Кто-то из пользователей предложил выход из сложившейся ситуации: «Люди, надо объединяться всем здравомыслящим и кто в теме, что происходит сейчас по всему миру, — это и есть массовое истребление населения — чем раньше люди поймут, тем больше шансов, что вы останетесь в живых, а не будете живыми роботами».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Москве руководство предприятий, на которых происходит контакт между людьми, обязали вакцинировать 60% работников. При этом установлены сроки по первой и второй прививке. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, необходимая информационная система, которая будет позволять контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации, будет создана до 1 июля 2021 года.