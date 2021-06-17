После того, как Москва, Подмосковье и ряд других регионов оповестили о переходе на обязательную вакцинацию от COVID-19, особенно много комментариев появилось в группе «Барнаул 22» («Одноклассники», «ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». Реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

«Массовую принудительную вакцинацию организовывать в начале эпидемии… То есть тянули кота за яшку — и… вроде и от гриппа раньше во время эпидемии не вакцинировали … раньше стремились», — недоумевает Станислав Никитин.

«Вирус мутирует, и победить его практически невозможно, предсказать, какую форму обретет, тоже мало вероятно. Также прививка должна ставиться загодя, а не в период вспышки. Умные головы говорят, чтобы победить, нужно одномоментно обработать всё население, уколоть всех разом. А так — это мышиная возня», — соглашается Татьяна.

«Сегодня переключала каналы по ТВ и случайно попала на новости по «ТВ Мир». Воодушевленно журналисты рассказывали из разных городов, как проходит вакцинация у них в городах. Запомнилась Самара. У них вакцинируют на пляжах. Искупался, позагорал — укололся. Только так. После укола сутки руку мочить нельзя. Дедок рассказал, как хорошо, что он привился, — теперь будет жить долго и спокойно и не заболеет. Правда, немного запинался и заикался, но это от волнения. А журналист добавил — тут, на пляже, и будем «их брать тепленькими».

В других городах дают билеты в театр. Ещё один журналист сказал, что после прививки можно ходить без маски — это плюс. А другой журналист сказал, что в маске нужно ходить обязательно после прививки, так как, пока не образуются антитела через 40 (!) дней, человек может заразить других людей. Всё это называется Пц. Посмотрела и ужаснулась — до чего мы дожили! Сказали ФАС — и ничего от разума не осталось! Даже страшно стало — зомби вокруг», — поделилась Евгения Девяткина.

Zdravalt.ru Значки, выдаваемые привившимся от коронавируса в Алтайском крае

«Сначала машинами завлекали, а подумав, решили, что можно и так людей всех обязать. Коль президент сказал 60 процентов должны привиться… значит, привьём любым способом…» — считает Ольга Фотиенко.

«Ставил 10 лет назад прививку от гриппа, на работе всем делали. До этого почти не болел простудными. В тот год прививки заболел то ли гриппом, то ли орви, чуть не сдох, очень тяжело протекала болезнь. Кто-то скажет — а вот без прививки сдох бы… Ну ок. Прошло 5 лет, не болел ничем, но опять черт дернул на работе согласиться на прививку. И что вы думаете? Опять заболел так, что думал не выживу: температура, осложнения и т. п. Больше не ставлю. Не болею вообще», — поделился опытом Игорь Селиверстов.

«Надо сделать проще, те, кто не привился и попал в больницу, оплачивает свое лечение в стационаре из своего кармана или из кармана своих родственников, и всё», — предлагает Сергей Николаевич.

«Нет 100%-ной гарантии не заразиться. Есть вполне определенный процент (на изученных штаммах) шансов не заразиться, не получить тяжелое течение болезни. Для примера: у вакцины от гриппа эффективность около 50%. И что? Она плохая?

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Ставят ее миллионы людей. Даже если болеют, течение легче. К сожалению, с самого начала пандемии запущен процесс инфодемии, истерики в СМИ и прочее. Это конечно, отлично влияет на отношение жителей на все меры, лечение и вакцинацию», — приводит довод Евгений Безручкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня вслед за Москвой обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, на Сахалине и в Кузбассе.

Читайте также: Собянин подписал указ о механизме обязательной вакцинации в Москве