Глава гуманитарного комитета украинского парламента, депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что многие проблемы украинского общества будут решены, когда будут «расстреляны» члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом политик заявил 17 июня с трибуны парламента. Заявление политика спровоцировало стычку между депутатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Работа Верховной рады Украины

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Произошедшее в здании украинского парламента обсудили в социальной сети Facebook зрители украинского телеканала «НАШ». Многие возмутились поведением парламентариев, отметив, что в «нормальном» государстве за слова, которые были сказаны Потураевым, последовала бы уголовная ответственность. Кто-то также считает, что депутатам необходимо регулярно проходить медицинское освидетельствование и перед регистрацией кандидатом в депутаты прилагать справку от психиатра.

«Как гавкаться, так забывают закон об украинской мове! Сразу переходят на привычный, русский язык», — написал Олег Р.

«Всё-таки при регистрации кандидатов в депутаты обязательно следует [прилагать] справку от психиатра!» — добавила Татьяна К.

«Сразу вспомнили русский язык! А на государственном ругаться слабо?» — поинтересовалась Наталия Г.

«Такое впечатление, что у них язык не связан с мозгами. К чему он призывает?!» — задалась вопросом Людмила Г.

Rada.gov.ua Никита Потураев

«Позор власти и президенту, а Потураева привлечь в уголовной ответственности и лишить депутатского мандата», — считает Алла К.

«[Надо] было рыло разбить за такие призывы этому «Слуге народа»…» — отреагировала Ирина А.

«И эти людишки управляют страной…» — задумалась Ольга В.

«Страшно, когда такие высказывания позволяет себе председатель гуманитарного комитета!!! Вот так выглядит «гуманизм» «Слуг народа», — написала Марина Ч.

«Потураев — лицо «слуг» Зе, которые издеваются над украинским народом, а не обеспечивают им нормальную жизнь», — добавила Раиса Э.

«За такие изрыгательства под статью подводить надо…» — отметила Лариса В.

«Это наглядный пример, как из-за одного мерзкого провокатора могут включиться необратимые процессы. На мой взгляд, прощать нельзя эту сволочь, а как минимум требовать от ВР (Верховной рады. — О. П.) и СН (фракции «Слуга народа». — О. П.) лишения депутатского мандата», — отреагировал Серёга К.

«Призыв убивать своих граждан — дорога к геноциду. Это достижение Зе», — пишет Раиса Э.

«У Потураева есть справка от психиатра?» — спросила Ольга Г.

«Позорники, весь мир видит. Не занимайте место, если не можете, идите в шахту, на поля работать», — призвала Любовь В.

«Хорошо, что мы видим это. Племена и вожди — перья на голову им и томагавки в руки, — полный комплекс неполноценности», — считает Леонид Б.

«И он просто извинился. В нормальной стране уже пошёл бы под суд! Фашисты у власти — ещё одно доказательство!» — написала Ольга Я.

Rada.gov.ua Работа Верховной рады Украины

«Слава Украине. И этим героям. Они ведут нас в «нужном направлении», сами этого заслужили. Выбрали дебилов, и жизнь такая же, лучшей не будет», — пишет Олег А.

«Рабочие ежегодно проходят медкомиссию на профпригодность. Для депутатов тоже ввести такую норму», — потребовал Василий А.

«В принципе, не помешала бы порка провокаторов на площади перед народом руками парламентских приставов», — добавил Владимир М.

«Нацистская выходка Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ — это не случайность, это элемент внутренней политики действующего режима. Власть использует террористическое методы управления государством так же, как это делала гитлеровская НСДАП в нацистской Германии. Запугивание населения, политические репрессии и разжигание конфликтов и розни между людьми давно стали визитной карточкой действующего украинского режима. А участие почетного караула президентского полка на похоронах эсэсовца из нацистской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не просто подтверждает факт возрождения нацизма в Украине, но и свидетельствует о том, что именно действующая украинская власть является инициатором всех этих процессов», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Rada.gov.ua Работа Верховной рады Украины

«Одиозный «слуга» Никитка Потураев заявил, что «эпоха бедности» закончится только после расстрела оппозиционных депутатов. Началась потасовка возле трибуны Рады, на защиту Никитки и его нацистских заявлений сразу встали «слуги не нашего народа». В принципе, от «слуг» уже давно никто ничего не ждёт, латентные нацисты, трусливые настолько, что боятся открыто заявить про свои убеждения. Понимая, что большинство народа их уже попросту ненавидит, мы в будущем будем наблюдать все более яркие попытки «слуг» уничтожить оппозицию внесудебными расправами и террором», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.