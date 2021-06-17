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ТАСС информирует об очередном протесте министерства иностранных дел Японии из-за учений, которые российская сторона якобы намеревается провести на острове Итуруп в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида.

«(Учения) связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) и являются совершенно неприемлемыми», — приводит его слова японское информационное агентство «Киодо цусин».

По данным источника агентства в правительстве страны, информацию о готовящихся авиационных учениях Япония получила от США.

На что рассчитывают в Токио, протестуя против еще не начавшихся плановых учений российских вооруженных сил на своей суверенной территории? На их отмену под японским давлением? Или там считают, что в нашей стране всерьез воспринимают произвольное объявление в 2009 году парламентом Японии входящих по Конституции РФ в состав Сахалинской области России южнокурильских островов территорией Страны восходящего солнца?

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Не пора ли через 75 лет после безоговорочной капитуляции признать итоги развязанной милитаристской Японией кровопролитной войны и строить отношения с соседями не на конфронтационной основе, а на основе поиска подлинного добрососедства и сотрудничества. И перестать навязывать российскому правительству давно ставший анахронизмом и ничего не дополняющий к прекратившей состояние войны Совместной декларации 1956 года «мирный договор». Ведь в России прекрасно понимают, что такой «мирный договор» — это лишь лазейка, через которую Токио пытается добиться от России ничем не оправданной сдачи своей суверенной территории. Кстати, этого не скрывают в Японии, прямо заявляя, что суть и содержание «мирного договора» в ревизии итогов Второй мировой войны и расчете на уступку Москвой, по сути, реваншистским требованиям японского правительства.

В связи с этим непонятно стремление и готовность высшего руководства РФ продолжать бессмысленные переговоры с Японией именно о «мирном договоре». Что лишь порождает у японцев иллюзии по поводу якобы сохраняющихся шансов получить, если не все сразу, то хотя бы для начала часть так называемых «японских северных территорий». Это тем более удивительно в связи с ранее сделанными предложениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вести переговоры не о «мирном договоре на следующий день после войны», а о принципиально новом, открывающем перспективы подлинного развития двусторонних отношений договоре о добрососедстве и сотрудничестве.

Японцы — народ практичный и здравомыслящий. В стране понимают, что политика и дипломатия есть искусство возможного. На сегодняшний день большинство японцев не верят, что японскому правительству удастся убедить руководство России идти на беспринципные территориальные уступки стране — бывшему активному участнику гитлеровской коалиции.

В связи с этим нельзя не отметить разительное отличие в восприятии итогов войны в Германии и Японии. Если в первой признали ответственность прежнего нацистского режима за десятки миллионов убитых и сожженных в печах концлагерей, то в Стране восходящего солнца такой ответственности не только не чувствуют, но и нередко представляют милитаристскую Японию… жертвой обстоятельств и политики других стран.

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Например, в Японии продолжают облыжно обвинять Советский Союз, а теперь Россию в «вероломном нападении» при выполнении союзнического долга по разгрому не желавшей капитулировать милитаристской Японии. И не желают признавать, что в результате согласованного с Гитлером и Риббентропом сознательного сковывания в течение всей войны угрозой нападения миллионной группировки советских войск на Дальнем Востоке Япония продлевала сроки Великой Отечественной войны и увеличивала число жертв советского народа.

Что же касается несуразных протестов по любому поводу хозяйственной или военной деятельности российских ведомств на Курилах или визитов на острова представителей центрального российского руководства, то не пора ли МИД РФ сделать заявление о том, что в Москве впредь не будут реагировать на японские дипломатические демарши, символизирующие притязания официального Токио на территорию России?