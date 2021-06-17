«Я экстремист в вопросах образования. Я хочу, чтобы дети знали всю правду»
В США 19 июня могут объявить Днем эмансипации, посвященным освобождению рабов в Соединенных Штатах. За создание праздника проголосовала палата представителей США в среду, 16 июня. Законопроект получил двухпартийную поддержку, однако более десятка республиканцев проголосовали против. Ожидается, что теперь законопроект будет подписан президентом США Джо Байденом.
Издание отмечает, что 14 республиканцев проголосовали против. Противники законопроекта утверждают, что праздник эмансипации еще больше разделит американцев с точки зрения расового принципа.
«Это название без причины разделяет нашу нацию >…< при помощи дня эмансипации, который основывается на цвете кожи людей», — заявил выступающий против праздника республиканец Чип Рой.
Американцы бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN. Некоторые высказались в поддержку праздника, тогда как другие обвинили СМИ в «охоте на ведьм» за то, что они обвиняют проголосовавших против конгрессменов.
«Мы должны быть рады, что афроамериканцы и коренное население ищут справедливости, а не мести», — отмечает @Ohons.
«Слушайте, они просто забили на большую проблему, как они всегда делают, в то время как в стране продолжается подавление избирателей, системный расизм и невозможность нормально преподавать историю», — подчеркивает EyeCU.
«Всё кончено. Новое поколение более образованно и не имеет предрассудков. Они устали от этого. Благослови Господь Америку, где все люди созданы равными», — пишет Cece.
«Зачем голосовать против? Они тогда должны ненавидеть и 4 июля… как будто мы можем отмечать день освобождения от Великобритании, но не можем отмечать день обретения свободы в «стране свободных»? Они заботятся о свободе только тогда, когда это касается их, а не меньшинств…» — считает @cashtano.
«Теперь давайте попробуем объяснить детям, почему это праздник. Шокирующе, я знаю. Я экстремист в вопросах образования. Я хочу, чтобы дети знали всю правду. Дикость», — иронизирует @MissCWilshire.
«Если бы это действительно имело значение, мы бы освободили Джулиана Ассанжа», — подчеркивает MikeDoge и добавляет: «Как будто это имеет значение — мы распространяем рабство по всему миру и делаем вид, что его не существует».
«Конечно, и выходной получат только те, кто работает на правительство, так что почему бы и нет. Люди, для которых этот день якобы создан, будут работать», — напоминает common cents.
«Какого черта они позорят людей, которые голосовали против? Я поддерживаю этот день, но СМИ устроили охоту на ведьм за то, что конгрессмены не проголосовали «правильно», — возмущается Dave P.
«Вот мои предложения на счет того, что еще нужно ежегодно праздновать: день импичмента Трампа, день победы Обамы в 2008 году, день смерти Усамы бен Ладена, день американского флага, день ВИЧ-больных и день духовного лидера левых — Александры Окасио Кортес», — иронизирует Goldi Namibiani.
«Эти 14 республиканцев — единственные истинные патриоты», — пишет Bill Jenkin.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что проблему системного расизма в американском обществе можно искоренить путём реформ.
О необходимости перемен, пояснил Байден, говорит случай с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и вердикт присяжных, признавших вину полицейского в его смерти.
Проблему расизма сначала нужно решить в системе уголовного правосудия. Необходимо реформировать полицию в соответствии с законопроектом, который в марте одобрила палата представителей Конгресса США. Реформа должна восстановить доверие граждан к полиции, отметил президент.
Он призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект о полицейской реформе в мае, когда исполнится год с момента гибели Флойда.