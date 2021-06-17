В США 19 июня могут объявить Днем эмансипации, посвященным освобождению рабов в Соединенных Штатах. За создание праздника проголосовала палата представителей США в среду, 16 июня. Законопроект получил двухпартийную поддержку, однако более десятка республиканцев проголосовали против. Ожидается, что теперь законопроект будет подписан президентом США Джо Байденом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема расизма в США

Издание отмечает, что 14 республиканцев проголосовали против. Противники законопроекта утверждают, что праздник эмансипации еще больше разделит американцев с точки зрения расового принципа.

«Это название без причины разделяет нашу нацию >…< при помощи дня эмансипации, который основывается на цвете кожи людей», — заявил выступающий против праздника республиканец Чип Рой.

Американцы бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN. Некоторые высказались в поддержку праздника, тогда как другие обвинили СМИ в «охоте на ведьм» за то, что они обвиняют проголосовавших против конгрессменов.

«Мы должны быть рады, что афроамериканцы и коренное население ищут справедливости, а не мести», — отмечает @Ohons.

«Слушайте, они просто забили на большую проблему, как они всегда делают, в то время как в стране продолжается подавление избирателей, системный расизм и невозможность нормально преподавать историю», — подчеркивает EyeCU.

Ку-клукс-клан в США

«Всё кончено. Новое поколение более образованно и не имеет предрассудков. Они устали от этого. Благослови Господь Америку, где все люди созданы равными», — пишет Cece.

«Зачем голосовать против? Они тогда должны ненавидеть и 4 июля… как будто мы можем отмечать день освобождения от Великобритании, но не можем отмечать день обретения свободы в «стране свободных»? Они заботятся о свободе только тогда, когда это касается их, а не меньшинств…» — считает @cashtano.

«Теперь давайте попробуем объяснить детям, почему это праздник. Шокирующе, я знаю. Я экстремист в вопросах образования. Я хочу, чтобы дети знали всю правду. Дикость», — иронизирует @MissCWilshire.

«Если бы это действительно имело значение, мы бы освободили Джулиана Ассанжа», — подчеркивает MikeDoge и добавляет: «Как будто это имеет значение — мы распространяем рабство по всему миру и делаем вид, что его не существует».

«Конечно, и выходной получат только те, кто работает на правительство, так что почему бы и нет. Люди, для которых этот день якобы создан, будут работать», — напоминает common cents.

«Какого черта они позорят людей, которые голосовали против? Я поддерживаю этот день, но СМИ устроили охоту на ведьм за то, что конгрессмены не проголосовали «правильно», — возмущается Dave P.

«Вот мои предложения на счет того, что еще нужно ежегодно праздновать: день импичмента Трампа, день победы Обамы в 2008 году, день смерти Усамы бен Ладена, день американского флага, день ВИЧ-больных и день духовного лидера левых — Александры Окасио Кортес», — иронизирует Goldi Namibiani.

«Эти 14 республиканцев — единственные истинные патриоты», — пишет Bill Jenkin.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что проблему системного расизма в американском обществе можно искоренить путём реформ.

(сс) jlhervàs Джо Байден

О необходимости перемен, пояснил Байден, говорит случай с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и вердикт присяжных, признавших вину полицейского в его смерти.

Проблему расизма сначала нужно решить в системе уголовного правосудия. Необходимо реформировать полицию в соответствии с законопроектом, который в марте одобрила палата представителей Конгресса США. Реформа должна восстановить доверие граждан к полиции, отметил президент.

Он призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект о полицейской реформе в мае, когда исполнится год с момента гибели Флойда.