Сотрудничество Европы с партнерами по другую сторону Средиземного моря, помимо очевидной взаимной экономической выгоды, также имеет решающее значение для региональной стабильности, безопасности и мира.

Ec.europa.eu Греция и Евросоюз

С 3 по 5 июня 2021 года в Патрах проходила многодневная Конференция по региональному росту, на которой обсуждалось межгосударственное сотрудничество в целях развития. Особый интерес вызвала дискуссия между заместителем министра иностранных дел Греции Мильтиадисом Варвициотисом и Генеральным секретарем Средиземноморского союза Насером Камелем по средиземноморскому измерению Евросоюза. Эта дискуссия также привела к серии тематических мероприятий во всех регионах Греции в контексте диалога о будущем Европы.

Евро-средиземноморское сотрудничество обычно вписано в широкую повестку «мелким шрифтом» и, по-видимому, привлекает только специализированную аудиторию. При этом Средиземноморье — колыбель великих цивилизаций, а также всех трех монотеистических религий. Это перекресток трех континентов, нервный узел перевозок и транзитов — достаточно рассмотреть, в каком объеме ежегодно идет через это историческое море мировая торговля. В последние годы Средиземноморье также рассматривалось как источник энергии — будь то углеводороды или «зеленая» энергия — и как альтернативный маршрут транспортировки энергоресурсов.

Поэтому понятно, что этот регион не только не является второстепенной областью для ЕС, но и имеет важное значение для объединенной Европы, которая хочет развиться в нечто большее, чем торгово-экономический союз, стремясь укрепить свое глобальное присутствие. Короче говоря, Средиземноморье необходимо для стратегической автономии Европейского союза.

Nik7 Пирейский порт. Греция

Сотрудничество Европы с партнерами по другую сторону Средиземного моря, помимо очевидной взаимной экономической выгоды, также имеет решающее значение для региональной стабильности, безопасности и мира. Крупные глобальные проблемы, требующие целостного подхода, не могут быть эффективно решены без такого сотрудничества. Изменение климата и защита окружающей среды, религиозный фундаментализм и терроризм, иммиграция и беженцы — всё это вопросы, которые делают необходимым сотрудничество двух сторон Средиземноморья, поскольку всем ясно, что они не могут ограничиваться лишь одной из его границ.

Открытие энергетических ресурсов в Восточном Средиземноморье и перспективы развития альтернативных — экологически чистых — источников энергии также служат стратегической цели диверсификации источников энергии и маршрутов для Европы и открывают еще одну область сотрудничества. И, разумеется, неслучаен интерес, вызванный созданием и функционированием Восточного газового форума, который движется именно в этом направлении.

Но в Средиземноморье есть еще один элемент уникальности. Это место встречи культур, поэтому оно по определению является точкой отсчета для межкультурного и межконфессионального диалога. Народы, живущие вокруг Средиземноморского бассейна, имеют давнюю традицию сосуществования. Торговые суда пересекали это море на протяжении веков, неся не только товары, но и идеи. А ведь этот элемент тоже является основой для долгосрочного и более глубокого сотрудничества.

Xocolatl Собор Андрея Первозванного в Патрах

В дополнение к сравнительному преимуществу, которое Греция, естественно и понятно, имеет в этой области, нельзя упускать из виду и важную роль, которую играют в этом отношении греко-православные патриархаты региона. Ведь это исторические инструменты, которые выходят за рамки нынешних государственных структур и накопленного опыта сосуществования в культурно различных средах и могут творчески способствовать взаимопониманию и сближению обществ и народов.