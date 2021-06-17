В связи с ужесточением санитарного режима в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах вокруг С. Собянина и губернаторов, усиливших строгость противоковидных мер, возникло сильное напряжение. «ТикТок» и другие соцсети моментально наполнились видео, мягко говоря, недоуменного поведения москвичей — протестующих пассажиров метро и покупателей маркетов при встрече с новыми/старыми требованиями контролеров. Первые уже успели отвыкнуть от предъявления претензий, хотя масочно-перчаточный режим никто не отменял, вторые разучились их предъявлять. Ведущие коммуникаторы и ньюсмейкеры принялись объяснять недовольство людей особенностями менталитета народонаселения. Пошли публикации и репосты, наполненные выражениями типа «у нас народ лишён здравого смысла», «утрачен инстинкт самосохранения» и т. п.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В обострении меньше всего повинны граждане, хотя внешне это выглядит именно так. Всего 10 процентов от всего населения вакцинировано с момента ввода препарата в гражданский оборот. Те, кто считает эти проценты ничтожными и обвиняет людей в пренебрежении как бы гражданским долгом, убеждает, что наш народ полон пофигизма, — на самом деле — коммуникационные провокаторы. Такая позиция на руку только тем, кто не справляется с прививочной кампанией. Почему? Потому что — что бы кто ни говорил — приоритет здоровья у наших сограждан абсолютен. Сомневаться в этом — наводить тень на плетень. Исторически и неизбывно «здравствуйте» и «будем здоровы» присутствуют во всех повседневных, рабочих, бытовых и рожденческих ситуациях. Статистический социологический показатель всегда опережает все другие значимые для человека факторы, начиная с образования и экологии. Негатив в массовом сознании и поведении проявляется, когда разрыв коммуникации власти и общества приобретает размер пропасти и когда диалог превращается в монолог, в дидактику посредством телерадиоэфира. Вспомним: с самого начала пандемии благодаря телеврачам и приглашенным в телевизор пропагандистам-мажорам из депутатского и политологического сословий любая коммуникация по поводу COVID-19 завершалась махрой — позитивной оценкой действий властных правительственных и региональных структур, Роспотребнадзора и фактически демобилизовала людей.

Массив такой позитивистской информации, которая уже по этому основанию ложна, вызвал информационное цунами, которое накрыло каждого человека и стало инфодемией. Нам ведь многого не нужно: мы все обманываться рады. Всем вместе взятым и каждому в отдельности хочется побыстрее преодолеть ковидное время с минимальными потерями. Мы ловим малейшие сигналы о ближайшем лучшем или о том, как у них там плохо. Мы стали время торопить. Ведущие коммуникаторы всерьез увлеклись проектированием новой жизни в новом времени, которому присвоили название новой нормальности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граждане в масках

Немало тех, кто стал потакать нашему самообману, оказалось в органах высшей и региональной исполнительной власти. Например, среди ответственных за настройку федерального бюджета на 2021 год по позитивному сценарию борьбы с ковидом. Их фамилии прессе не названы, но они известны или легко установимы: их позиция изложена в правительственных документах. В этих письменных оплошностях официальных властей и устных шапкозакидательствах по поводу досрочной фактической победы над пандемией и есть причина многочисленных фейков, дискредитации вакцинации и подрыва авторитета отечественной медицины.

Теперь приходится прибегать к радикальным мерам типа кнута и пряника: обязательная вакцинация, введенная в четырех регионах, и розыгрыш Собяниным среди будущих вакцинирующихся премиальных автомашин и Воробьевым, губернатором Московской области, премиальной трехкомнатной квартиры в Серпухове за 3,3 млн рублей. Дай бог, чтобы эти попытки властей наиболее ковид-критичных регионов переломить ситуацию оказались удачными. Но этого явно мало. На убеждение людей в важности, безопасности и эффективности вакцинации надо бросить все силы.

Что конкретно? 19 июня состоится съезд «Единой России» по определению предвыборной программы и списка кандидатов на выборы депутатов Государственной думы 21 сентября 2021 года. Напомню делегатам, что стартовым принципом всей уставной деятельности партии является «Благополучие человека: его здоровье и долголетие», а целью — «формирование общественного мнения в Российской Федерации, политическое образование и воспитание граждан…». Значит, на этом этапе самым неотложным делом партии и первым пунктом ее решений должно стать вовлечение членов партии и всех людей в прививочную агитационно-пропагандистскую кампанию. Первым постановлением съезда должно стать решение о начале партийного похода в массы по примеру когда-то бывшего всевобуча и всеобуча для побуждения граждан к вакцинации.

Придется наверстать время, бездумно потраченное на праймериз со стародавним маршрутом «сбора наказов избирателей для формирования народной программы на выборы». Это была абсурдная установка — собирать одноразовые наказы в стране, где повсеместно, чем гордятся функционеры «Единой России», развернуты общественные приемные председателя партии, работающие в ежедневном постоянном штатном режиме. Абсурд еще и в том, что есть общенародная национальная программа, предложенная Путиным, известная и давно поддержанная людьми. Но предварительное голосование стало формой помощи медицинским и другим властям в оздоровлении страны, ускорении вакцинации и мобилизации населения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

Второе. Известно ли делегатам, что самые худшие дела с вакцинацией в регионах с самыми видными единороссами? Будет дана оценка председателю партии Д. Медведеву и его сотрудникам, что вакцинация не рассматривается ими как первоочередная политическая задача? Для партии с таким административным ресурсом явно мало бравировать «поддержкой» выдвинутой президентом программы мер, публичными заявлениями и экспертными комментариями в СМИ и социальных сетях, эксплуатировать имидж волонтёрской работы? Всё это усиливает лишь эффект вторичности. Почему тема вакцинации на партийных сайтах вообще не присутствует?

Далее. Партия считает себя правящей, следовательно, ответственной за работу профильных управленческих структур. Почему же сайты медицинских учреждений вообще не ведут агитацию за вакцинацию? На сайте департамента здравоохранения Москвы есть раздел «Как проходит вакцинация против COVID-19 в Москве», но последняя информация там — по состоянию на 10 февраля. О том, что еще в трех торговых центрах начали работу выездные бригады вакцинации. И всё. Аналогичная ситуация и с сайтом министерства здравоохранения Московской области, и другими региональными сайтами. Поэтому, чтобы понять, что происходит с прививочной статистикой, пришлось воспользоваться не правительственными, а другими открытыми интернет-ресурсами, чтобы отыскать нужную информацию.

Итак, в стране привито лишь 12,68% от всего населения, при этом хотя бы одним компонентом вакцины. Полностью привито около 10 процентов. Темпы вакцинации — 0,1% в день. Потребуется 389 дней до вакцинации половины населения. В Москве 11,85% привито одним компонентом вакцины, а полностью — 10,27%. В Московской области ситуация получше — 15,2% от населения привито хотя бы одним компонентом вакцины, а полностью — 12,97% от населения. Темпы вакцинации повыше, 0,16%, но и при таком раскладе потребуется еще 213 дней для завершения прививок 50% населения.

12−13 процентов вакцинированного населения на сегодня — это провал и огромная проблема. Кстати, на дорогостоящем московском портале «Активный гражданин», эффективность которого расхвалили и мэру, и президенту, зарегистрировано 5 132 128 «активных граждан». Более пяти миллионов, а вакцинировалось в Москве, включая приезжих, — полтора миллиона. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей — примерно 10% от общего числа избирателей. Полмиллиона москвичей голосовали на праймериз. Отлично. Но ни один действующий депутат Государственной думы ни в одном своем обращении к избирателям не использовал эту трибуну для общественно-значимых побуждений сограждан к вакцинации.

В Саратовской области за В. Володина, председателя Госдумы, и Н. Панкова, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в палате, в общей сложности проголосовали 260 тысяч, а первую дозу вакцины получили 283 тысячи человек, или 11,83% от населения области. При таких результатах не удастся приблизить мечту Володина о том, чтобы в родном городе в июле заработал и городской пляж, и самая крупная в Европе пешеходная зона в восемь километров, чтобы в город поехали люди.

Saratov.gov.ru В Саратове Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин осмотрел проспект Кирова после реконструкции

За С. Неверова, руководителя фракции партии в Государственной думе, как за будущего депутата в Смоленской области проголосовали 57 тысяч, а вакцинировались в области — 79 тысяч, или 8,62%. Как в таких условиях гарантировать избирателям, что их жизнь станет лучше и благоустроеннее, чтобы цена произнесенных слов не оказалась дешевкой? На Камчатке за И. Яровую, зампредседателя палаты, проголосовали 20 тысяч, а вакцинированных в крае — 34 тысячи, или 11,15% от населения. У знаменитого депутата-трибуна А. Макарова, председателя бюджетного комитета Думы — 56 тысяч голосов на праймериз и лишь 100 тысяч вакцинированных сограждан в Рязанской области, или 9,11 процента. За В. Терешкову в Ярославской области проголосовали 36 тысяч человек. Ее авторитет нужно было бы задействовать полностью, чтобы 9,43% вакцинированных в области не выглядело так позорно. Ситуация в Удмуртии откровенно плохая: 7,34% вакцинированных, хотя за А. Исаева, первого заместителя руководителя фракции по законопроектной деятельности и по совместительству первого заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России, проголосовало больше 40 тысяч.

Возможно, поэтому 358 тысяч голосов москвичей отдано не действующим депутатам, а главному врачу городской клинической больницы №52 М. Лысенко. Но не партийному лидеру П. Толстому, видному депутату и именитой личности, заместителю председателя Госдумы, недавно ставшему руководителем московского регионального отделения партии «Единая Россия». В партийной Москве вообще стало традицией стоять плечом к плечу друг к другу, но почему-то обязательно — за спиной Собянина, приписывая себе достижения и заслуги мэра и его далеко не партийной команды. Не так? Так. На только-только состоявшейся конференции московского отделения партии программу мэра по развитию столицы представили как свою собственную: качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы, чистый воздух. Отлично, но в чём здесь добавленная стоимость политической партии?

Поэтому неправда, что низкие цифры прививок проистекают из пофигизма сограждан. Приоритет здоровья для любого гражданина — абсолютная константа, но он не в состоянии без помощи государства и общественных структур защититься от самой агрессивной заразы — инфодемии. В 2003 г. в разгар эпидемии атипичной пневмонии был введен специальный термин «инфодемия» (infodemic), описывающий широкомасштабное неконтролируемое распространение непроверенной и противоречивой информации в СМИ о кризисных событиях, усиливая тревогу и общественные спекуляции. Опасность в том, что реакции людей сходны с протеканием психических эпидемий. ВОЗ определил инфодемию как «возникающий во время эпидемии переизбыток информации, которая может быть как точной, так и недостоверной». Как и возбудители болезни во время эпидемии, ложная информация распространяется быстро и широко, осложняя осуществление противоэпидемических мероприятий. Инфодемию невозможно прекратить, но ей нужно противодействовать. Всеми силами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка закрыта

Как конкретно? Дойти до каждого. Ведь, как рассказывал год назад заместитель секретаря генерального совета «Единой России», официальный представитель ситуационного центра партии по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии Е. Ревенко, у «Единой России» — как у самой большой партии — 90 тысяч волонтеров по всей стране, мы сегодня с адресной помощью дотягиваемся до любой точки в любом регионе». Отлично, что помогали немощным и нуждающимся. Теперь задачка посложнее: помочь здоровым не стать немощными.