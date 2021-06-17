В ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Шуше в Нагорном Карабахе во вторник лидеры двух стран подписали меморандум о союзе с целью дальнейшего сотрудничества. Декларация охватывает политическую и торговую сферы. Кроме того, в документе подчёркивается «сотрудничество в оборонной промышленности и взаимная военная помощь».

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Карабах вернулся к своим владельцам», — подчеркнул турецкий президент и объявил о планах Анкары открыть генеральное консульство Турции в Шуше.

Президент Турции также призвал Армению к сотрудничеству в регионе. Эрдоган:

Реджеп Эрдоган «Как Турция мы хотим направить наше географическое соседство к более глубокому сотрудничеству. Мы надеемся, что Армения примет протянутую руку доброй воли и солидарности и эффективно воспользуется возможностью вместе строить общее будущее. Мы призываем Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в регионе в рамках «Платформы шести», в которую входят Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и Иран. Когда возникнет такая возможность, мы внесем свой вклад в нормализацию отношений с Арменией. Мы считаем, что этот обнадеживающий процесс будет проходить более гладко, если Азербайджан и Армения увенчают подписанное ими соглашение о перемирии всеобъемлющим и дальновидным мирным соглашением».

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Как в социальных сетях Азербайджана оценили это развитие?

Встречу Алиева и Эрдогана азербайджанские пользователи соцсетей в основном отмечают большой радостью и восхвалениями:

İsmail Budachyev (по Facebook): «Дружить надо соседям, мир!»

Gayar Khalilovich Shabanov (по Facebook): «Россия, Турция, Азербайджан — это великая сила!!!»

Elchin Axundzade (по Facebook): «Зачем нам враждовать с Россией? А смысл? Это Армения всю жизнь говорила о дружбе, братстве с Россией, в итоге сами понимаете, что они творят, то просят французов о помощи в Карабахе, то инопланетян, не понимают одного: Россия рядом, и Азербайджан не разрешит никому вмешиваться в свои внутренние дела. Президент Азербайджана так же, как Путин, всегда отвечает за свои слова, так что мы вместе будем строить Карабах, мы же благодарны России за то, что не вмешивалась в 44-дневной отечественной войне».

Garnik Osipyan (по Facebook): «Отношения между Азербайджаном и Турцией вышли на новый уровень: Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях Баку и Анкары. Как корабль назовешь, так он и поплывет, но декларация о союзнических отношениях говорит об одном — Азербайджан становится составной частью Турции, государства — члена НАТО, альянса, известного своим враждебным отношением к нашей стране. Турция окончательно закрепляется на Южном Кавказе, постепенно вытесняя Россию, кроме того, откровенность турецкого руководства, как говорится, зашкаливает, особенно в контексте «улучшения отношений с Ереваном». Напомню, президент Турции господин Эрдоган заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, призвал Ереван к сотрудничеству в рамках «платформы шести». Странно, что же удержало господина Эрдогана от фразы «да возрадуется душа Энвер-паши»?!»

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Emin Imanza: «Да здравствует Азербайджан!»

Seymur Zeynalov: «День Возрождения».

Elşad Nihat отвечает: «Два государства — одна нация!»

@Irinka123456562: «Поздравляю!!! Теперь мы реально в безопасности!!! Браво, Алиев!»

Alida Rüstəm qızı: «Второй пункт декларации — то, что мы все хотели! Ура! Поздравляю всех!»

На заявление Эрдогана о планах Анкары открыть генеральное консульство Турции в Шуше пользователи соц. сети телеграм отреагировали так:

@ATLETI BOZKURT: «После сегодняшнего подписания документов я могу быть уверен, что Азербайджан полностью в безопасности и имеет статус неприкосновенности, кто захочет воевать с нами, будет воевать и с Турцией, и это уже будет не просто поддержка Турции для нас, но и ее обязанности защищать нас по документам, так же и мы в ответе за Турцию. Азербайджан обрёл настоящую независимость 15.06.2021 года. Поздравляю!»

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@Sharrukh Sharrukh: «Самое главное, что Азербайджан теперь в безопасности. Нам все равно, кто что думает. Зато азербайджанцы теперь смогут спокойно жить и быть уверены, что завтра никто не нападёт, это уже, слава Богу, не 90-е годы.»

Ответ Элчин: «Думаю, Азербайджан имеет достаточно мощи и опыта, чтобы воевать и обороняться без Турции».

Aynur Т: «Одна голова хорошо, но две лучше!»

Исмаил поддерживает:

Faiwr: «Учитывая членство Турции в НАТО, а также сегодняшний договор (в случае нападения на Азербайджан, это будет восприниматься как нападение на Турцию), невольно задаёшься вопросом: это начало пути вступления Азербайджана в НАТО?»

Ответ:

@Irinka123456562: «Извините, но это не так))) НАТО совсем не имеет к этому никакого отношения!!! Это частное дело Турции. И она всего лишь защитник. НАТО подключится, если нападут на Турцию».

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@bezlitsacher Bez Litsa: «Азербайджану надо присоединить Южный Азербайджан, а то несолидно выходит, всего 7−10% от турецкого военного потенциала».

Ответ Эльшан М:

@Elsen198: «Зачем нам взваливать этих вечно недовольную Армению и экономически слабую Грузию? Чтоб они, объединившись против нас, права качали за какие-то плюшки? Извольте, когда подрастут — тогда поговорим».