Сотрудников российских средств массовой информации 16 июня не было на пресс-конференции президента США Джо Байдена по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». «У Путина на пресс-конференции полно американских журналистов. У Байдена — ни одного российского. А что это… за… демократия?» — поинтересовался автор телеграм-канала украинский журналист Максим Назаров. Многие из комментирующих отметили, что у президента США были заготовлены ответы на вопросы журналистов, которые прибыли на его пресс-конференцию, а российские представители СМИ могли задать «неудобные» вопросы, на которые у американского лидера просто не нашлось бы ответа. Также люди оценили уровень президента России Владимира Путина и США — Джозефа Байдена.

«Просто Путин красавчик, мощный президент», — написал Влад.

«Это демократия, того, кого надо, демократия. Понимать надо!» — пишет SidSpirs.

«У Байдена шпаргалка только для своих СМИ», — отметил Александр В.

«У Байдена шпаргалок не хватит на русских журналистов», — добавила Anna S.

«Давно не видел Байдена. Сегодня увидел, и стало страшно, в чьих руках находится одна из самых сильных стран мира», — отреагировал Артём Х.

«На украинскую похожа демократия», — написал Игорь.

«Такая же, как на Украине! Только для избранных!» — отметила Оксана.

Whitehouse.gov Пресс-конференция президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве

«Не путайте американскую демократию с демократией обычной», — добавил Прохор П.

«Сегодня Путин дал мастер-класс», — пишет читатель под псевдонимом chistaya karma.

«Это управляемая демократия. Просто мы этого не понимаем», — отреагировал читатель Alku.

«Да просто журналюги быстро поняли, на какой из прессух будут про реальные дела в мире говорить», — отметил Алексей П.

«Да вот такая она, демократия по-американски. А Байден староват уже правильно реагировать на острые вопросы. Вдруг что-то не то ляпнет или не так в шпаргалке прочтет. Безопаснее, как наш (Зеленский. — О. П.), — только свои журналисты с одобренными вопросами, на которые он точно выучил ответ», — написала читательница под псевдонимом Скучающая Энтропия.

«Демократия — власть демократов. Байден демократ. Какие вопросы?» — иронизирует Илья.

«Если сравнить конференцию Путина и Зеленского? Один свободно и легко отвечает на все удобные и неудобные вопросы, язвит и не боится никаких санкций. Второй мямлит и тянет кота за я., пытаясь выкрутиться и дать ответ на непонятный или не понравившийся ему вопрос. Ну что вы, тот Вовка (Владимир Путин. — О. П.) нашему и в подметки не годится /сарказм/. Очень интересно было узнать о том, что годовой торговый оборот между Россией и США более 28 млрд — и это, я так понимаю, при сегодняшних санкциях. А сколько ж тогда наша страна выторговывает у США, мы ведь не под санкциями?» — задалась вопросом Йана.

Пресс-служба президента Украины Пресс-конференция Владимира Зеленского

«Путин показал мастер-класс», — добавила Галина.

«Путину нечего бояться. Красавчик», — пишет Людмила К.

«Ну как же, «кровавый диктатор». Да-а-а, в России с демократией полный порядок. Не чета нашему гному», — отреагировал Ярп.

«Вот на этом контрасте и видно, кто есть кто. И кому есть что скрывать. Демократы, такие демократы», — отметила Анжелика И.

«Сейчас после пресс-конференции Путина слушаю американские каналы, и это удивительно, как бесстыдно они перевирают ответы ВВП (Владимира Путина. — О. П.) и несут одну повестку, обсасывая Байдена, постоянно говоря, что Путин «очень боится» Байдена и что «Россия во всём виновата», Байден настолько велик, что Путин «не сможет им манипулировать». Где-то я это уже слышала…» — написала Anna B.

«Путин на голову выше, чем Байден. Байден оказался слабаком. Нам бы такого президента, как Путин», — пишет Соколов.

«Всё по худшим канонам «совка». Пустили бы русских журналистов на пресс-конференцию — они бы деда Байдена растерзали», — отметила Ir S.

«Пин*осы сами себя закапывают, всё глубже и глубже, скоро до дна дойдут, а там… и Украина», — добавил Роман.

«Так эта практика у амеров давно. Нафига неудобные вопросы задавать высшей касте?» — написала Татьяна.

Цитата из видео. kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина после переговоров с Джо Байденом в Женеве

«Русских не пустили, чтобы старый маразматик Байден чего не ляпнул», — пишет Борис.

«Путин — настоящий лидер своего народа! Русским есть чем гордиться!» — отметила Mila M.

«Самое смешное то, что пи**осовские журналисты говорят с Байденом о свободе слова в России, при этом не допуская российских журналистов. Всё, занавес», — отметил Born In USSR.

«Путин — это гений из ныне живущих. Великий политик, дипломат, сильный человек, который любит свою страну и отстаивает ее интересы. Можно его любить, можно его не любить, завидуя, но его уважает весь мир. Вчера в Женеве, если бы вы были, каждый из вас почувствовал бы, кто встречается. И значимость этих двух людей. Вчера ко мне пришло реальное понимание, почему и за что русские гордятся своей страной. И почему нашим государством мы гордиться сегодня не можем», — написал читатель Babyboo.

«А российских журналистов на пресс-конференцию Байдена не пустят. Оно и понятно: а вдруг зададут вопрос, ответа на который у дедушки в бумажке нету? Неудобно получится», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Напомним, 16 июня журналисты «Лента.ру» сообщили, что сотрудников российских средств массовой информации не аккредитовали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Пресс-служба Белого дома предоставила журналистам контакт сотрудника, отвечающего за аккредитацию, однако письма с просьбой допуска на пресс-конференцию были проигнорированы. В аналогичной ситуации оказались также сотрудники других российских СМИ», — уточняет источник.