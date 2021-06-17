Регионы РФ вслед за Москвой начали объявлять об обязательной вакцинации от коронавируса. По примеру столицы пошли Кемерово и Сахалин. Пока это касается работников только определенных сфер.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Эпидситуация по коронавирусу начала ухудшаться в Приморье в конце мая: суточный прирост не опускался ниже 30 случаев. С 1 июня выявляли больше 40 случаев за сутки, с 8 июня — больше 50. 17 июня — уже 80 новых носителей коронавируса. Ковидные госпитали в крае заполнены на 90%, и открывают всё новые и новые места в больницах края.

Не лучшим образом складывается и ситуация в других регионах Дальнего Востока. Так, власти Сахалина уже объявили с 21 июня о начале обязательной вакцинации работников здравоохранения, образования и сферы обслуживания.

Дальневосточники разделились во мнениях, и соцсети уже разразились комментариями по «добровольно-принудительной» иммунизации.

«Уровень доверия и отношение к вакцинации = уровень доверия и отношение граждан к властям. И не надо обвинять людей в том, что они не хотят, и это всё из-за них. Вы полностью себя дискредитировали в их глазах, выполняя свою работу недобросовестно, а теперь хотите, чтобы люди взяли и строем пошли по вашей просьбе. Не бывает так. Может быть, вакцина и хорошая, но все, что происходит сейчас, — результат работы властей и доверия к ним», — написал Антон в комментариях на VL.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«А почему нельзя внести прививку от короны в национальный календарь прививок? Тогда нормально все бы поставили себе без угроз и кнутов. И вообще, власти ведут себя совсем нелогично, знают же, что им не доверяют, и, несмотря на это, только и умеют, что угрожать», — поддержал John_Wheels под аналогичным постом на странице News.Ykt.Ru.

«Хватит оправдываться! Ваша расхлябанность мешает нашему здоровью», — написал Аркадий Щёрс.

«Вам сделали прививку, чтоб вы не дохли, а вы ещё и недовольны. Просто взвесьте риски от укола вакциной и от заболевания ковидом. Вакцина победит с большим отрывом. Ковид — страшная болезнь», — считает пользователь Белый человекъ.

«Зажрались, хотя, может, и к лучшему — у кого серого вещества поболее — выживут, с остальными естественный отбор сам определится. В СССР привили бы и никого не спросили бы даже, никакая ВОЗ и прочие вопросы бы никого не волновали. А сейчас тик-ток головного мозга у всех повальный,» — ответил begin.

«А как же слова нашего президента, что вакцинация будет только добровольная?» — вспомнил пользователь под ником google/115 486 615 962 689 404 928.

«Мне одному кажется странным, что среди всех названных категорий нет ни депутатов, ни работников правоохранительных органов, ни сотрудников Росгвардии?» — удивлён Душный грегор.

«Глупо принимать участие в апробации препарата, тем более без соответствующей финансовой страховки», — считает Мама Карло.

«Если столько людей уже привилось, то почему такой же рост пошел, как и был до создания прививки?» — размышляет Гость.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

«Дайте нам возможность выбора между вакцинами РФ и другими вакцинами, но одобренными ВОЗ. Может быть, цифры изменятся?» — предложил рептилоидный андроид.

«Всё, нашел вариант, 550 рублей купить сертификат с двумя прививками в Дальзаводской больничке и на Госуслуги загружают. Короче, благодаря повальной коррупции в этой стране всё-таки можно избежать участи подопытной мыши. У меня все переболели ещё год назад, и никаких рецидивов, а то, что набуторено в этих пробирках, я проверять не хочу», — написал Ингвар.

«А у нас сегодня знакомую похоронили. Неделя на аппарате и не справилась. Поражение лёгких было 90%. Молодая женщина», — написала taaa54258.

«Боже! Сколько «умных»! Самых умных, умнее всех учёных мира! Видела я таких в госпитале, выпучивших глаза от страха и желания жить…» — master_city_pokrovka.

«Как всегда, комментаторы не разобрались в сути вопроса и начали плеваться ядом. Понятия «обязательная» прививка — не существует. Вакцина от ковида включена в календарь прививок, выполняемых по эпидпоказаниям. Соответственно, если главный санитарный врач региона определит эпидемиологическую необходимость вакцинации, то прививки попадают в разряд тех, которые нужно сделать под страхом ограничения части прав (на выезд за рубеж, на работу, на пользование образовательными и курортными услугами). При этом, согласно календарю, сюда попадают не все, а лишь отдельные категории трудящихся», — пояснил Детектор.