Новость о том, что студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щ. занизили оценку на защите диплома из-за цвета волос, активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Также выяснилось, что он и одет был, мягко говоря, не по-деловому. Соответствующие органы ведут проверки по факту этого инцидента. Вслед за министерством образования Свердловской области о начале проверочных мероприятий объявила прокуратура.

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Также подключился профсоюз учителей. Негативно о произошедшем высказались и известные люди, например биатлонист, депутат Госдумы («Единая Россия») Антон Шипулин.

Подобный случай дискриминации учащихся по внешнему виду — отнюдь не первый как в Екатеринбурге, так и во всей России. Скандалы возникают регулярно. Что же думают об этом пользователи интернета? Как часто и бывает в таких ситуациях, мнения разделились.

Артём М. считает в соцсети «ВКонтакте», что оценивать в образовательных учреждениях нужно только знания. Что касается цвета волос, то это индивидуальность, которая не должна никого касаться.

«Тем более что парень талантливый и отлично учится. Надеюсь, эти горе-преподавательницы получат «на орехи», — написал человек.

Ирина М. в свою очередь считает, что преподаватели продемонстрировали Роману реалии жизни. «Потому что, будь он хоть трижды умным и талантливым, его не возьмут на работу в серьёзную компанию с зелёным цветом волос», — полагает форумчанка.

Впрочем, Артём М. считает, что в топовые российские IT-компании у такого человека есть все шансы устроиться несмотря на внешний вид.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Подростки с крашенными волосами

А Марика Б. и Ника С. даже признались, что их взяли на работу в серьёзную компанию несмотря на цвет волос. Впрочем, тут, наверное, нужно отметить, что они всё же женщины. Возможно, реакция их работодателей на нестандартный цвет волос и серьги у юноши была бы не такой лояльной.

Георгий Ж. полагает, что человека с нестандартными волосами и в не деловой одежде не возьмут лишь в муниципальные и государственные организации, а также «во всякие шарашкины конторы». А вот в компаниях, нацеленных на результат, у него есть все шансы найти себя. Если у руководства возникнут вопросы по дресс-коду, то ему скажут, что внешний вид нужен менее вызывающий — и то, если он будет показываться на публике.

«А если это а-ля айтишник в закрытом кабинете, то вообще хоть в трусах и кепке работай», — говорит Георгий.

Александр Ш. со своей стороны резко раскритиковал подобных студентов и не только их. Он отметил, что женщина в купальнике, сидящая на кассе в магазине, ему бы не понравилась. Или, например, работники детского сада стали бы одеваться не подобающим образом. И такие примеры можно приводить бесконечно.

«Одежда — его проблема. Захотел, нашёл бы. Я на месте комиссии вообще бы не пускал таких на занятия. Внешний вид это и лицо заведения», — говорит Александр Ш.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты в учебном заведении

Роман Ц. согласился с возмущённым интернет-пользователем. «Всё верно, если ты умный, то должен быть умным во всём, а не так, что здесь у меня есть мозги, здесь их нет», — написал гражданин.

Многие пользователи интернета сходятся в том, что внешний вид и манеры далеко не всегда являются показателем ума. Что, в общем-то, чистая правда. Тем не менее в обществе есть определённые правила, которые нужно соблюдать.

Отдельные вопросы у граждан вызвало влияние внешнего вида на оценку за диплом. Дмитрий С. шутя подметил, что можно весь учебный год не ходить на пары, а затем написать дипломную работу, «но одеться презентабельно, и диплом твой?».

»Дмитрий, только это будет не диплом об образовании, а диплом красоты и внешнего вида», — ответил ему Сергей В. А Павел О. не исключил другого варианта. «Не учиться целый год, а потом одеться как на дискотеку и нажаловаться журналистам», — написал Павел.

Что касается судьбы преподавателей, сообщивших о занижении Роману отметки из-за внешнего вида, то мнения на этот счёт тоже разные. Мария С. надеется на то, что их накажут. А Артём М. полагает, что нужно соразмерное наказание, и то лишь в том случае, если факт нарушения подтвердится. «Кто-то вообще устав заведения читал?» — обратился он к остальным форумчанам.

Бобров Антон Валерьевич Уральский политехнический колледж

Владимир Б. со своей стороны поделился наблюдением о том, что в некоторых вузах студенту могут понижать оценку за защиту диплома именно из-за «непрезентабельного внешнего вида». А Денис З. нашёл, по его мнению, недостатки в одежде самих преподавателей, объявивших о снижении отметки Роману Щ.

Словом, интернет бурлит. А проверки тем временем продолжаются. Ждём результатов.

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