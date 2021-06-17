Пока губернатор Приморского края Олег Кожемяко теряет политические очки на фоне майских скандалов в регионе, в бизнес-портфеле Никиты Олеговича Кожемяко, чьи данные полностью совпадают с данными сына губернатора, произошли любопытные рокировки. ИА REGNUM выяснило, что теперь входит в активы Кожемяко-младшего.

Скриншот Instagram @kozhemyako_nikita Никита Кожемяко

Напомним, портал «Замполит» 16 июня 2021 года включил Олега Кожемяко в список губернаторов с динамичным падением рейтинга за май 2021 года. Среди причин называли как ситуацию с отставленным мэром Владивостока Олегом Гуменюком, так и скандал на праймериз в Госдуму и Законодательное собрание края. В последнем случае, как сообщали СМИ региона, в течение дня итоговые цифры скакали, как блохи по Тузику. Добавили «ложку дегтя» и претензии депутата Законодательного собрания Приморья, бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко лично к Кожемяко.

Также до 21 июня во Владивостоке идёт прием заявок на пост мэра, который остался вакантным после ухода в отставку Олега Гуменюка, потому эти скандалы могут стать не единственными в подведомственном Кожемяко регионе.

О губернаторе

Свой пост Олег Кожемяко занимает с 26 сентября 2018 года. До этого уроженец Приморья работал в должности губернатора Сахалина, которую занял в 2015 году. Ещё ранее (с 2008 по 2015 год) он был губернатором Амурской области. В 2005 году Кожемяко также был губернатором Корякского автономного округа, а с 2007 года — помощником руководителя администрации президента РФ.

В официальной биографии приморского губернатора фигурирует, что он — кандидат экономических наук, окончил институт по специальности «экономика торговли» и академию госслужбы по специальности «национальная экономика». В его карьере есть и посты в коммерческих структурах, а также собственный бизнес. Например, в 90-е годы, по сведениям из открытых источников, Кожемяко возглавил совет директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ).

Primorsky.ru Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

По данным на конец марта 2021 года, с июля 2018 года более 98% акций ПБТФ было у ЗАО «Остров Сахалин», которое связывают с бывшим членом Совета Федерации от Сахалинской области Александром Верховским. К слову, в совет директоров базы на весну 2021 года входили Александр и Антон Александрович Верховские. Верховский-старший в отчёте компании по итогам 2020 года также фигурирует как председатель совета директоров АО «Гидрострой».

При этом на конец декабря 2017 года владельцами долей в ПБТФ были Ирина Герасименко, данные которой совпадают с данными супруги Кожемяко. Она имела долю 28,05%. А Никите Кожемяко, чьи данные совпадают с сыном губернатора, принадлежало 0,94%. Ещё 27,42% было у Ольги Кравченко, которую СМИ называли сестрой Олега Кожемяко. Ещё 26,5% доли было у московского ООО «Торговый дом Фили», который с 2015 года принадлежит Герасименко и Кравченко.

Супруга Кожемяко — Ирина Герасименко в рейтинге Forbes «25 богатейших женщин России 2019» занимала 24-е место с состоянием $180 млн. Отмечалось, что у неё на тот момент было 32,5% доли производителя морепродуктов — Тымлатского рыбокомбината .

Игорь Новиков. Правительство Приморского края Олег Кожемяко и Ирина Герасименко

На сегодня в ЕГРЮЛ за Герасименко числятся доли в шести действующих московских, камчатских и приморских компаниях. В том числе в компании «Вымпел» из сферы недвижимости (совладельцы — Кравченко и Сергей Саксин, который некогда был членом совета директоров ПБТФ), в ООО «Самоцвет» из той же сферы (совладельцы — Андрей Мавлеев, Ольга Кравченко и Сергей Бойко), торговом ООО «Конкорд» (совладельцы — Кравченко, Вячеслав Бояров, чьи данные совпадают с данными бывшего министра строительства и архитектуры Приамурья, и Наталья Банникова) и московском ООО «Берег Надежды» (аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования, совладельцы — Кравченко и Саксин).

А вот уже упоминаемым ранее ООО «Тымлатский рыбокомбинат», созданном на Камчатке в 1999 году, Герасименко владеет не только совместно с Кравченко и директором Александром Литвиненко (совместно с Олегом Кожемяко был соучредителем камчатского отделения партии «Единая Россия», экс-парламентарий), но и Никитой Кожемяко. Последнему принадлежит доля в 32,5%.

По итогам 2020 года рыбокомбинат указал чистую прибыль 312,175 млн рублей, а за 2019 год — более 3,2 млрд рублей. У рыбокомбината в активе 100% долей в двух компаниях Камчатки — ООО «Бушприт» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, в марте 2021 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ) и ООО «Т. К. Логистик» (деятельность автомобильного грузового транспорта).

Kamgov.ru ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

Активы сына Кожемяко

2020-й, пандемийный год не для всех выдался трудным. Кожемяко-младший, например, пополнил свой бизнес-портфель новым активов к 15 уже имеющимся.

По данным ЕГРЮЛ, в июле 2020 года в деревне Калужской области было учреждено ООО «Ворсино Айс». Его основной вид деятельности — складирование и хранение. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Доля Кожемяко — 70%, директора этой же фирмы Александра Евдокимова — 30%.

Любопытный факт: именно в Боровском районе Калужской области реализуется крупный проект по созданию мультимодального логистического центра. Реализуют его на территории индустриального парка «Ворсино». А там, где индустриальный парк, там всегда есть место государственной поддержке и налоговым льготам.

Возвращаясь к активам Кожемяко. Ему принадлежат 92% в автотранспортном предприятии «СпецАТП», 51% в ООО «Дон Аквафиш» из Ростовской области (рыбоводство пресноводное индустриальное, совладельцы — Роман Никора и Яков Литвиненко, чьи данные совпадают с данными сына совладельца ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александра Литвиненко).

Instagram @kozhemiako.oleg Олег Кожемяко с семьёй. Никита Кожемяко слева

Помимо уже перечисленных активов, Кожемяко владеет 70% в рыбоперерабатывающем ООО «Рыбхолкам» (совладелец — глава реготделения федерации автомобильного спорта Камчатки Евгений Барабанов).

Барабанов в 2020 году фигурировал в СМИ как будущий руководитель спортивно-туристического комплекса в Петропавловске-Камчатском, основой которого станут мотоциклетные виды спорта. В октябре 2020 года стройплощадку комплекса посетил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который пообщался с Барабановым и ознакомился с планами, фактически выразив поддержку инициативе.

Также Никита Кожемяко — единственный владелец ООО «Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова», ООО «Комплекс семейного отдыха «Поющие пески» в Лазовском районе, которые ведут деятельность парков отдыха и пляжей. Работают фирмы в регионе, которым руководит отец бизнесмена.

Скриншот Instagram @kozhemyako_nikita Никита Кожемяко

Есть у Кожемяко-младшего в Приморье и три фирмы по выращиванию овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, а также несколько компаний по морскому рыболовству, в сфере недвижимости, по производству безалкогольных напитков и крупный актив по выращиванию зерновых культур — ООО «Амур агро холдинг» с уставным капиталом более 0,5 млрд рублей.

Совместно с администрацией Алеутского района Камчатки и ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» Никита Кожемяко владеет компанией «Алеутский рыбокомбинат». Его доля в этом активе — 12%.