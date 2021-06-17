Заявление начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова о том, что представителям предпринимательского сообщества Москвы, не сумевшим обеспечить вакцинацию 60% своих сотрудников из установленных категорий, грозят санкции, вызвало шквал негодования среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"А вот и принудительная вакцинация подъехала. Кстати, это вроде как нарушение конституции, разве нет?» — задаётся вопросом Сергей М.

Многие пользователи оказались возмущены, ведь получается, что отказавшиеся от вакцинации могут, по сути, потерять своё место работы. Работодатель будет просто обязан расстаться с человеком, который может стать причиной огромных штрафов для фирмы.

«А что, у нас московские власти круче, чем Конституция Российской Федерации? Сами всё профукали, а теперь опять за старое взялись. Всех в стадо пытаются согнать насильно», — считает Юрий И.

Некоторые комментаторы считают, что московские власти делают всё правильно, ведь в первую очередь важна безопасность и комфорт граждан, которые испытывают серьёзные издержки в результате пандемии.

«Ну и правильно. Власти находят способы как простимулировать людей сделать прививку. Пока не будут привиты все, коронавирус никуда не денется. Так и продолжит косить людей», — пишет Олег Е.

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Часть людей указывают на то, что санкции в отношении работодателей являются признаком полного провала работы местных властей по склонению населения к вакцинации. Люди считают несправедливым то, что за неудачи руководства столицы приходится расплачиваться предпринимателям.

«Это провал властей в агитационной работе по вакцинации среди населения, а не вина предпринимателей, которые почему-то стали вдруг ответственны за это», — отметил Вадим С.

Ряд пользователей напомнили, что для некоторых людей прививка может стать угрозой для жизни и такие граждане просто выбирают не рисковать. Поэтому принуждение в области вакцинации комментаторам кажется недопустимым.

«Что за обязательная вакцинация? У нас есть законы, по которым у людей есть право выбора ставить прививку или нет. У вакцины сотни разных возможных побочек, и при этом данная прививка не гарантирует защиту от повторной возможности заболеть», — заметила Александра Ш.

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Отдельные граждане пришли к выводу, что подобные обязательства лишь подстегнут нечестных врачей к тому, чтобы выписывать липовые справки о вакцинации ради личной прибыли.

«Скоро обязательно найдутся такие врачи, которые за бабки будут ставить штамп, что прививка якобы сделана. Всё будет то же самое, как и с медкнижками», — предполагает Алексей С.

Напомним, 16 июня начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил журналистам, что представителям предпринимательского сообщества Москвы, не сумевшим обеспечить вакцинацию 60% своих сотрудников из установленных категорий, грозят санкции.