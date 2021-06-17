Победа сборной России над командой Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы стала поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свои эмоции по этому поводу 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

"Господи, еле-еле выиграли! Невозможно смотреть на такую унылую игру. Особенно после того, как посмотришь на игру других сборных», — написал Лёха Ш.

Многие пользователи оказались несильно обрадованы победе российской команды. Люди отметили, что, несмотря на забитый гол, сборная России показала в этот раз далеко не лучшую игру.

«По факту товарищи радости мало быть должно. Еле как на один гол наиграли. Финны смотрелись весьма неплохо и создали вполне опасные моменты. Любая нормальная сборная среднего класса нас разберет на винтики с такой защитой и игрой», — считает Константин Х.

Некоторые, тем не менее, были рады увидеть успех российской команды. Люди считают, что победа есть победа и не стоит себе отказывать в удовольствии её отпраздновать. Но не стоит забывать также и о том, что нашей сборной ещё предстоят впереди серьёзные испытания.

«Да уж, игра оставляла желать лучшего, но главное, ведь, что победили. Теперь осталось только Дании не проиграть», — пишет Алексей Н.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча

Часть людей отмечают, что футболистам из России досталась в соперники достаточно серьёзная команда и ребята сумели доказать своё спортивное превосходство.

«Ребята, финны — это далеко не слабая команда. Вы просто посмотрите, сколько они приличных команд за последние три года грохнули! Я был уверен, что наши не выиграют, но наши победили!» — отметил пользователь под псевдонимом «Nvs Sch».

Ряд комментаторов проанализировали работу российской команды и пришли к неутешительным выводам. По их видению, сборная показывает недостаточный уровень мастерства, который не позволит ей в будущем дойти до финала чемпионата.

«Завершился матч уровня дворового футбола. Черчесов, ты свои тетрадки ещё советских времён выкинь к чертям собачьим. В такой футбол не играет ни одна команда, претендующая на медали. Сколько раз были пасы на пустое место на поле, чтобы туда бежал игрок и обострял ситуацию? Ни разу! Про забросы вперёд, до которых не успевают эти деревяшки, уже не пишу. В каких элитных сборных футболисты стоят колом и спиной к воротам в штрафной соперников и просто ждут паса на месте? Ни в каких!» — возмущается Евгений С.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские болельщики

Отдельные люди убеждены, что в сложившихся условиях не следует «катить бочку» на тренера российской сборной. Люди уверены, что Черчесов делает всё возможное, что от него зависит, чтобы игроки показали свой лучший результат.

«Вот ведь все набросились на Черчесова! А у него как в песенке: «Я его слепила из того, что было», — указал Вадим К.

Напомним, 16 июня футболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв в матче группового этапа со счётом 1:0 команду Финляндии.