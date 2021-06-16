Жестокое избиение 16-летнего подростка в Санкт-Петербурге двумя взрослыми мужчинами из-за внешнего вида несовершеннолетнего спровоцировало возникновение множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Избиение

"Что за воспитание?! Этот подросток ведь ничего не пропагандировал даже! Просто шёл себе по своим делам», — отметила Мария З.

Многие пользователи оказались в шоке от последствий нападения на подростка. Люди считают, что настоящие мужчины не могут избить несовершеннолетнего.

«Не называйте это зверьё мужчинами. Не оскверняйте это слово и всех нормальных мужчин нашей страны. Ни один нормальный мужчина бы не стал избивать подростка», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

Некоторые комментаторы убеждены, что внешний вид парня стал для преступников лишь поводом, чтобы начать проявлять в его отношении насилие. Граждане считают, что не существует такого оправдания для мужчин, чтобы вдвоём напасть на несовершеннолетнего.

Цитата из х∕ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Слабовольный человек

«Эти два сорокалетних серьги не носят, но, видимо, и мозги с собой не носят. Два здоровых полудеда и лупить вдвоём детеныша! Да это позорище, как ни крути. Хоть в каких воспитательных целях. Кулаки чесались, вот и вся правда», — считает Галина В.

Часть людей отмечают, что нападавшие были неславянской внешности, а на Кавказе бы никто не дал в обиду своего ребёнка. Люди сетуют на то, что в России нет такой солидарности и готовности вступиться за своих при любых обстоятельствах.

«Причём тут серёжка?! Вы можете себе представить, чтобы два русских мужика побили ребёнка кавказской национальности? Да кавказцы всей диаспорой налетят и покарают обидчиков. А наши лишь сопли жуют. Подросток виноват у них, видите ли. Серёжку приплели. «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать», — написала Ольга Р.

Ряд комментаторов убежден, что подобные инциденты говорят об огромных проблемах, назревших в российском обществе. Люди уверены, что если ситуацию не исправить, то наша страна может рухнуть изнутри.

«Взрослые сейчас нападают на детей. Скоро дети начнут нападать на взрослых. Нравственное разложение общества, вот что победит Россию, а не Запад. Запад придёт на тепленькое место. Без потерь!» — пишет Oliver T.

Нашлись и те непонимающие, кто задаётся вопросом: почему нападение на несовершеннолетнего и причинение ему достаточно серьёзных увечий можно расценивать просто как хулиганство? Люди указали на то, что тут напрашивается статья посерьёзнее.

«А почему эти персонажи «неизвестной» национальности проходят по статье хулиганство? У нас, что, жестоко избивают детей на улице, лишают зрения и ломают кости хулиганы? Похулиганили, значит. Ну, а потом удивляются, почему у нас люди с ножами ходят», — указал Олег Е.

Напомним, 16 июня пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщила журналистам, что двух мужчин, подозреваемых в избиении 17-летнего подростка, задержали. В отношении двух мужчин 42 и 38 лет возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».