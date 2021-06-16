Заявление пресс-службы министерства образования и молодежной политики Свердловской области о том, что ведомство начало проверку инцидента с аттестацией студента колледжа, которому из-за внешнего вида на защите дипломной работы снизили оценку, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иллюстрации Чарльз Эдмунд Брок, 1895 «Гордость и предубеждение»

"Ну, по сути, если человек защищает диплом, то он должен выглядеть достойно, культурно, интеллигентно. Уважительно по отношению не только к себе, но и по отношению к аудитории. А не устраивать цирк-шапито», — поделился своим мнением Александр И.

Многие пользователи оказались шокированы подобным подходом со стороны преподавательского состава. По их видению, педагоги должны работать со знаниями учеников, а не над их внешним видом.

«Комиссия должна оценивать накопленные знания в голове студента, а не цвет волос на голове, демонстрируя предвзятое отношение», — написал Евгений З.

Некоторые комментаторы отметили, что в данном заведении нет никакого жёсткого дресс-кода, иначе бы студент просто не попал на аттестацию.

«Преподаватели оценивают знания, ставят за это оценку. Всё остальное: их оценочное суждение, которое не должно мешать их профессионализму. А что касается вопроса дресс-кода: если в его колледже он есть, то его не должны были пустить ни на защиту, ни тем более в учебное заведение в период его обучения в таком виде. Вывод: дресс-кода нет. Претензии к кому могут предъявлять преподы? Уж точно не к студенту с крашеными волосами», — считает Артём Л.

Зеленый попугаай. 1886

Часть людей считает, что проблема возникла из-за отсутствия в России регламентации внешнего вида учащихся. Того, что им можно, а чего нельзя. Именно в такой неразберихе и возникают столь некрасивые инциденты.

«Что мешает министерству образования ввести правило, что студенты с крашенными в яркие цвета волосами к экзаменам не допускаются? И всё. Хочешь сдавать? Будь при параде, а не размалёванной раскраской», — пишет Илья М.

Ряд пользователей усмотрел в действиях преподавателей злой умысел. Люди убеждены, что личная неприязнь со стороны педагогов может стать причиной психологического слома у детей. Это, в свою очередь, способно привести к трагическим событиям.

«А это чтобы постебаться над пацаном. Взрослый такой, вседозволенный стёб. Допустить не мешал цвет волос, а вот как оценку поставить хорошую, заработанную реальными знаниями, так сразу зажлобило. А потом ещё удивляются на весь мир, когда в учебное заведение приходят озлобленные с ружьями. Родителей сразу приплетают, тик ток, игры и прочее, а признать свою вину — кишка тонка», — отметила Наталья С.

Обложка книги Ари Турунена «Всемирная история высокомерия, спеси и снобизма»

Нашлись и те, кто убеждён, что в первую очередь преподаватели — это люди, и как всем людям им присущи человеческие слабости. Поэтому даже педагогам необходимо следить за своими моральными, этическими и нравственными качествами.

«Дамы просто упиваются своей властью. Полагаю, в этой школе есть целый свод правил, за какие «провинности», кроме ошибочных ответов, могут быть снижены оценки», — предполагает Юлия А.

Напомним, 16 июня пресс-служба министерства образования и молодежной политики Свердловской области заявила ТАСС о том, что ведомство начало проверку инцидента с аттестацией студента в Уральском политехническом колледже, которому из-за внешнего вида на защите дипломной работы снизили оценку.