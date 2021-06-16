В рамках Платоновского фестиваля в Воронеже 13 июня прошёл фестиваль «Музыка мира в Белом колодце».
Выступление Ethno Jazz Orchestra
Выступление Ethno Jazz Orchestra
Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года. Исключением стал 2020-й год, когда «Музыка мира» не состоялась из-за пандемии коронавируса. Однако уже в 2021 году традиция возобновилась, и фестиваль в Белом колодце собрал около трёх тысяч зрителей.
Участниками 2021 года стали Ethno Jazz Orchestra (Сербия), Марина Сатти (Греция) и группа Zventa Sventana (Россия).
Перед выступлениями музыканты пообщались с журналистами и ответили на вопросы о своём творчестве, вдохновении и впечатлениях от Воронежа.
«Мы первый раз играем в России и хотим поблагодарить организаторов Платоновского фестиваля, которые нас пригласили. Нам даже очень интересно, кто нас нашёл, потому что наша группа не так уж популярна. Мы выступали на многих фестивалях в Сербии, но ни один из них не был таким крупным. Вся организация прошла очень профессионально, от ПЦР-тестов до приезда сюда и нашей репетиции», — рассказали участники группы Ethno Jazz Orchestra.
Ethno Jazz Orchestra сыграли песни из нового альбома, который выходит в июне. На фестивале состоялась его премьера.
«Я очень рада быть в этой стране, мне нравится её культура. Мне нравится кино, режиссёр Звягинцев, вы его знаете? Фильмы «Левиафан» и «Возвращение», — поделилась Марина Сатти. Я говорю хорошие вещи не просто потому, что я сейчас в России. Но на самом деле есть две культуры, которыми я восхищаюсь, не знаю почему, — Болгария и Россия. Мне кажется, и образование, особенно в сфере искусства, в России и Болгарии очень фундаментальное».
Марина Сатти также рассказала, что успела погулять и побывала на Центральном воронежском рынке, но не смогла ничего купить, потому что не знала, что ей нужно обменять деньги.
Певица со своей группой исполнила песни с последнего релиза и прошлых альбомов.
Участники Zventa Sventana
«Для нас особая радость выступать на Платоновском фестивале, находиться на Воронежской земле, потому что так сложилось, что большая половина нашей программы состоит из песен Воронежской и Белгородской областей. Для меня счастье исполнять их коренным жителям, так как наследие Воронежской и Белгородской областей — уникальное, фантастическое, и без него не может существовать мировая культура», — рассказала Тина Кузнецова, вокалистка группы Zventa Sventana. «Юрины слова, когда он увидел площадку уже в вечернем свете: он сказал, что это абсолютно европейский вид, как европейские фестивали. Этот прекрасный опен-эйр — уникальное природное явление. Этот фестиваль мы запомним надолго», — заявили участники группы.
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Завершением фестиваля стало световое шоу и салют.