В рамках Платоновского фестиваля в Воронеже 13 июня прошёл фестиваль «Музыка мира в Белом колодце».

Павел Ищенко ИА REGNUM Выступление Ethno Jazz Orchestra

Павел Ищенко ИА REGNUM Выступление Ethno Jazz Orchestra

Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года. Исключением стал 2020-й год, когда «Музыка мира» не состоялась из-за пандемии коронавируса. Однако уже в 2021 году традиция возобновилась, и фестиваль в Белом колодце собрал около трёх тысяч зрителей.

Участниками 2021 года стали Ethno Jazz Orchestra (Сербия), Марина Сатти (Греция) и группа Zventa Sventana (Россия).

Перед выступлениями музыканты пообщались с журналистами и ответили на вопросы о своём творчестве, вдохновении и впечатлениях от Воронежа.

«Мы первый раз играем в России и хотим поблагодарить организаторов Платоновского фестиваля, которые нас пригласили. Нам даже очень интересно, кто нас нашёл, потому что наша группа не так уж популярна. Мы выступали на многих фестивалях в Сербии, но ни один из них не был таким крупным. Вся организация прошла очень профессионально, от ПЦР-тестов до приезда сюда и нашей репетиции», — рассказали участники группы Ethno Jazz Orchestra.

Ethno Jazz Orchestra сыграли песни из нового альбома, который выходит в июне. На фестивале состоялась его премьера.

«Я очень рада быть в этой стране, мне нравится её культура. Мне нравится кино, режиссёр Звягинцев, вы его знаете? Фильмы «Левиафан» и «Возвращение», — поделилась Марина Сатти. Я говорю хорошие вещи не просто потому, что я сейчас в России. Но на самом деле есть две культуры, которыми я восхищаюсь, не знаю почему, — Болгария и Россия. Мне кажется, и образование, особенно в сфере искусства, в России и Болгарии очень фундаментальное».

Марина Сатти также рассказала, что успела погулять и побывала на Центральном воронежском рынке, но не смогла ничего купить, потому что не знала, что ей нужно обменять деньги.

Певица со своей группой исполнила песни с последнего релиза и прошлых альбомов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Участники Zventa Sventana

«Для нас особая радость выступать на Платоновском фестивале, находиться на Воронежской земле, потому что так сложилось, что большая половина нашей программы состоит из песен Воронежской и Белгородской областей. Для меня счастье исполнять их коренным жителям, так как наследие Воронежской и Белгородской областей — уникальное, фантастическое, и без него не может существовать мировая культура», — рассказала Тина Кузнецова, вокалистка группы Zventa Sventana. «Юрины слова, когда он увидел площадку уже в вечернем свете: он сказал, что это абсолютно европейский вид, как европейские фестивали. Этот прекрасный опен-эйр — уникальное природное явление. Этот фестиваль мы запомним надолго», — заявили участники группы. [[[slider-from-34-to-46]]]

Завершением фестиваля стало световое шоу и салют.