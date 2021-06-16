Администрации президента США Джо Байдена столкнулась с волной критики со стороны населения из-за попытки запретить пистолетные стабилизирующие браслеты. Всего за пять дней законопроект набрал около 37 тыс. комментариев на сайте Regulations.org, который занимается сбором мнения населения касательно поправок в законодательстве. Отметим, что обычно пользователи не так щедры в раздаче комментариев и, как правило, оставляют от 8 до 143 комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

Комментарии по поводу запрета стабилизирующих браслетов являются в подавляющем большинстве негативными. Администрацию обвиняют в нарушении прав граждан.

«Это самый произвольный набор правил, о котором я когда-либо слышал. Вы просто превратите миллионы нормальных американцев в преступников, несмотря на полное отсутствие доказательств того, что эти браслеты являются проблемой», — пишет Джек Орт.

«Здравствуйте, меня зовут Джеред. Я американец-инвалид. У меня есть пистолет с браслетом, который помогает мне стрелять с гораздо меньшей усталостью. Я очень худой для своего роста. Предполагать, что все являются преступниками и нарушают закон из-за браслета, смешно и позорно. Я понимаю, что там есть настоящие преступники, и я думаю, что вашему агентству следовало бы заняться ими, а не нарушать мои права», — пишет пользователь под номером TF-2021−0002−0593.

«Это попытка переписать закон в произвольной и исключительно агрессивной манере. Критерии включают произвольные и расплывчатые факторы, сформулированные таким образом, что простые, повседневные изменения в огнестрельном оружии, включая удаление прицела или замену магазина, могут считать незаконными. Вместо того чтобы разъяснить закон, вы пытаетесь превратить владение огнестрельным оружием с браслетом в уголовно наказуемое преступление. В итоге предлагаемое изменение является необоснованным, а главное — неконституционным! Если вы действительно являетесь регулирующим агентством, придерживайтесь исполнения действующих законов и прекратите писать и переписывать законы по своему усмотрению!» — указывает пользователь под номером ATF-2021−0002−0624.

ИА Красная Весна Стрелок

Многие комментаторы попросили правительство оставить владельцев браслетов в покое. Они обвинили Байдена в том, что он направляет свои усилия не на тех людей. Так, анонимный пользователь посоветовал «беспокоиться о преступниках» вместо того, чтобы «цепляться к людям, которые занимаются своими делами». Другой пользователь, Лоуренс Прентис, указал, что новый законопроект принесет вред тем, кто следует закону. «В очередной раз они создают себе работу тем, что возлагают ужасное бремя на законопослушных граждан и изменяют правила на владение оружием, которое было приобретено законным путем, — пожаловался Прентис и добавил, что «лучше было бы заняться настоящими преступниками, а не выходить за рамки своих полномочий и создавать новых преступников из воздуха».

«Удивительно, что правительство разводит шум из-за аксессуара для винтовки, который не повлияет на использование огнестрельного оружия и не остановит насилие с применением оружия, о котором думают антиоружейники. Пистолетный браслет на любом оружии не представляет угрозы для общества. Все это — попытка заставить законопослушного гражданина зарегистрировать его оружие и ущемить его право на ношение этого оружия. Мы все знаем, что цель нынешней администрации — сделать так, чтобы ни у одного законопослушного гражданина не было огнестрельного оружия на случай, если правительство захочет навязать народу волю тиранов. Я не согласен с вашим определением пистолетного браслета. Оно не имеет смысла и абсолютно нелепо», — заявляет ATF-2021−0002−0607.

Отметим, что комментарии варьировались от подробной критики законопроекта до горячих призывов не объявлять вне закона оружие, которым владеют миллионы американцев. Белый дом также обвиняли за якобы превышение своих полномочий.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

В то же время некоторые были крайне лаконичны. «Неконституционно», — сказал один из пользователей. «Вы не должны посягать на мои права», — заявил другой.

ИА REGNUM напоминает, президент США Джо Байден призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.