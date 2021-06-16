Украинские власти задумали обложить налогами жителей Крыма. Как сообщает издание «Обозреватель», для этого планируется отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Соответствующий законопроект готовится в настоящее время в Верховной раде. Его намерены принять до саммита так называемой «Крымской платформы», запланированного на август.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Черт

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы.

«В итоге украинцы, которые живут на «оккупированном» полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства», — сообщается в материале.

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Новость обсудили в сообществе Klymenko Time в YouTube. Многие напомнили, как с подачи украинской власти крымчанам перекрыли воду, перестали поставлять электроэнергию на полуостров, подорвав опоры ЛЭП. Люди возмутились, что при этом Украина хочет обложить налогами граждан Украины, проживающих в Крыму.

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«Ещё один повод отказаться от украинского гражданства тем, кто это не сделал ранее», — написал Влад А.

«С таким же успехом Украина может ввести налоги для марсиан», — добавил Нигас Гангстер.

«Вот как Зеленскому и его банде хочется денег. Ограбили до нитки украинцев, а теперь хотят и с крымчан содрать шкуру. А не подавятся?» — спросила Любовь Г.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Антинародная власть все дальше отталкивает от Киева миллионы людей и отторгает территории», — пишет mad max.

«Вот теперь при везде на Украину крымчанину будут выворачивать карманы за долги по налогам, браво», — отметил Ига Т3.

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«Киев — это русский город, столица Древней Руси. Может, россиянам тоже что-нибудь отжать? Задолбали вы этой каруселью…» — отреагировал SaveAndBurn.

«Парламент спит и видит, кому ещё в кошелек залезть», — добавил Roman K.

«В открытую хотят содрать бабла с того, что им и близко не принадлежит. Можно себе представить, какое грабилово идёт там, где они могут физически дотянуться!» — отметил Michael T.

«Не врите! Ну не могут такие законопроекты вносить вменяемые люди! Если это правда, то это враги Украины! Капец, скоро будет стыдно украинский паспорт предъявлять за границей…» — отреагировала Alla D.

«А воду пустят своим гражданам?!» — спросила Natalia F.

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«В Украине некого уже грабить?» — поинтересовалась Лариса Ш.

«Интересно, что ещё придумают власти Украины, чтоб Крым навсегда забыл про Украину?» — поинтересовался Игорь В.

«Поплывут на надувных матрасах к побережью Крыма за налогами…» — иронизирует Сергей П.

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"Ой как это замотивирует крымчан вернуться в Украину. Сначала попробовали приманить их, отключив воду, потом решили предложить им сэкономить на свете и отрубили его, ну и теперь дадут льготы в виде дополнительных налогов. Красота. Крым, возвращайся, тебя снова ждут в Украине», — с сарказмом добавил Гена Т.

«Пусть теперь спросят у крымчан: хотят ли они снова в Украину? И услышат нелицеприятный ответ. Крым поддержит Россию, вне всякого сомнения. Эта власть и решила судьбу людей Крыма! Они ненавидят этих нациков! И правы в этом!» — добавила Светлана С.

Максим Додонов ИА Красная Весна Билборд в Крыму

«Хочу посмотреть на украинских налоговиков в Крыму», — написал Иван Иванович.

«Зелёные черти материковую Украину продали, теперь хотят как-то добраться до Крыма», — подытожил читатель под псевдонимом как вариант.

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