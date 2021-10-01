В Воронеже активисты развернули сбор подписей против застройки территории яблоневых садов, которая ранее находилась в пользовании агроуниверситета.

ИА REGNUM Цветущие яблони

Несколько десятков гектаров яблоневых садов на границе Центрального и Коминтерновского районов Воронежа вот уже многие годы не дают покоя застройщикам. Сады, заложенные ещё в советское время, находились в пользовании Воронежского сельхозинститута, ныне — агроуниверситета. Однако в середине 2010-х годов они неожиданно оказались в частной собственности. Тревогу забили горожане и СМИ, обнаружившие уже согласованные планы по застройке этой территории. В ситуацию вмешались прокуратура и следственные органы. Выяснилось, что федеральные земли ушли в частные руки мошенническим путём.

Земли усилиями прокуратуры удалось вернуть в государственную собственность. И вот тут встал вопрос — что дальше? За годы отсутствия необходимого ухода некогда прекрасные плодоносящие сады, украшение города, превратились в заросли и, к сожалению, в помойку. Поддерживать эту территорию в более-менее нормальном состоянии удавалось только благодаря волонтёрам и жителям близлежащих домов. По всей видимости, зеленая зона (пока яблоневые сады, помимо прочего, остаются щитом между жилыми домами и оживлённой трассой) властям не нужна — а вот очередная площадка под застройку девелоперов очень интересует.

Пресс-служба правительства Воронежской области Яблоневые сады

Собственно, планы об освоении этой территории городские власти анонсировали давно. Тогда речь шла о строительстве школы (которая району действительно остро необходима), детских садов и создании парка. Однако в июне 2021 года на форуме «Зодчество ВРН» был представлен проект комплексного развития этой территории — в 52 га. В частности, в планах, помимо строительства учреждений соцсферы, строительство жилого микрорайона на 24 тыс. человек. Жители прилегающих районов выступили резко против планов властей и начали собирать подписи под петицией в адрес президента Владимира Путина.

«Достала уже строительная мафия», — комментируют планы по застройке яблоневых садов воронежцы в социальных сетях.

Жители напоминают властям историю с застройкой улицы Шишкова — огромное количество новостроек без продуманной транспортной инфраструктуры привело к непроходящим пробкам в этом районе.

«Лобби застройщиков… сначала настроят потом будут думать, как разрулить пробки и так далее, наобещают кучу инфраструктуры, а потом половины нет в итоге, уже трассу и так собираются у подъездов делать на Шишкова… Сильны задним умом, как обычно, кошмар этот когда-нибудь закончится?» — спрашивает Елена Д.

«Будет как с хлебозаводом. Исход ясен», — считает Иван. К.

«Очень жалко этот сад, и хочу, чтобы его сохранили», — пишет Аня М.

«Я против вырубки деревьев. Деревья выделяют кислород, который нам необходим. А застройщикам нужны деньги», — пишет Людмила З.

«Опять лес вырубают, чтобы многоэтажку строить. Как грибы уже друг на друге», — написала Анна Б.

«Стыдно становится за страну, людей, понимаешь, что такое бессилие», — пишет Павел Е.

«Сад нужно сохранить и облагородить. Наш район самый зелёный, когда туда приезжаю, душа радуется и даже дышать легче», — поддерживает Анна М.

Дом.рф Проект ЖК «Яблоневые сады»

Впрочем, многие жители обращают внимание на состояние сада — и выражают надежду, что так или иначе территория будет благоустроена.

«Проявите инициативу, возьмите лопатку окопайте крону каждого деревца, покосите летом, возьмите в руку ножовку, опилите ветви сухие, после проделанных работ сохраняйте сад! Я проходил в прошлом году, он высох! Я не застройщик! Лучше пусть дом построят, чем сухой лес стоит!» — призвал Игорь А.

«Наведите сначала порядок в саду. Он совсем уже не яблоневый, а серьёзное ассорти», — поддерживает Наталия Ш.

«С точки зрения биологии, экологии и эстетики в саду сейчас куда больший порядок, чем, например, в ЖК «Олимпийский», — считает Елена Б.

«Почему люди не могут смириться, что прогресс неизбежен и город должен расти?» — спорит Дмитрий М.

«Лично меня бесит этот яблоневый сад. Он старый и бесполезный. Плодов не приносит, как парк не используется, ибо он зарос до невозможности. Зачем он вам тогда? Гулять — не погуляете, поворовать его «сладкие» плоды — ну, удачи, лучше лимон надкусите», — добавляет этот же пользователь.

«Лучше бы уже его вырубили до самых корней и застроили. Всё вид был бы получше, да и пользы было бы с этой территории в десятки раз больше», — пишет он.

«Я понимаю, если бы сад был молодой, ухоженный или был передан под парковое благоустройство — другое дело, это уже было бы точно не местом под застройку. А так, ну сходили, ну убрали разок мусор для понтов, мол: «Вот, сад чистый». А дальше? Лучше уж микрорайон пусть строят, с радостью погуляю по нему», — считает участник обсуждения.

«Яблоневые сады — это готовый парк. Много молодых деревьев. Я бы с удовольствие сама бы посадила еще фруктовые и цветущие деревья. Ведь так красиво и приятно, когда все вокруг цветет. Жалко и обидно, что у нас думают только о прибыли от строительства. А о людях перестали думать», — пишет другой пользователь.

Пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Александр Гусев ознакомился с проектом застройки яблоневых садов в Воронеже

«Все риелторы уже рассказывают клиентам, какая застройка там будет. Местные власти давно «продали» эту землю под застройку и слушать жителей не будут…» — сокрушается Анюта К.

«Нафиг парк? Людям жильё нужно!» — написал Сергей Н.

«В Воронеже правит строительный клан, бесполезно это все», — уверен Максим С.

«Если согласован проект школы, то явно не на уровне области, думают, там все тупые, что ли. Обратятся к нему, чтобы отменил своё же решение? Пока никто вменяемого ответа не дал, кроме своих «хочу», почему это все не нужно вырубать. «Красота, природа. Бла, бла». Сухие ветки на «живых» деревьях, мусорка, закладчики, алкаши и прочие. Ладно бы ещё пару раз адекватные люди попадались, которые объясняли памятью о братской могиле. Но «борцы за природу». Не смешите, через полгода забудут, что там и было что-то, даже если и отменят решение о вырубке и новом проекте, в чем сильно сомневаюсь…» — считает Светлана Ч.

«Дышать уже нечем. Миллион построек улицы по полметра, пробки, зато по 25 этажей», пишет Дарья В.

«Вместо сада будет и сквер, и библиотека, и детсад большой, и стадион, и много чего», — верит Оксана Т.