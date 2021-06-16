Жители Самарской области активно обсуждают в социальных сетях новости о возврате ограничений из-за COVID-19 в некоторых регионах России. Такие ограничения были возвращены в Хабаровском крае, Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Бурятии, Мурманской, Московской и Вологодской областях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ограничение

Самарцы очень критично отнеслись к ужесточению коронавирусных ограничений: такие новости вызвали у них волну возмущения.

Кто-то отметил, что «у коронавируса, видимо, избирательный маршрут!», «Эта истерия с карантинами и ограничениями уже надоела. Странно каждый день слышать про то, сколько убил ужасный коронавирус, но почему-то про грипп, от которого ежегодно умирает 600 тысяч человек, молчат!», «Все врут!» — возмущаются пользователи.

Жители подметили интересную тенденцию: «Когда идут пропаганда и политические игры — вирус берёт выходной». С этим комментарием соглашается другой пользователь соцсети: «Конечно, а еще вирус очень хорошо умеет считать! В Самарской области почти каждый день одинаковое количество смертей (15)!!!» (согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области с 18 мая по 30 мая каждый день констатировали по 15 смертей пациентов с COVID-19 — прим. автора).

Кто-то из пользователей предположил, что таким образом власти подводят к введению обязательной вакцинации от COVID-19: «Медленно продвигают под ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию!!!».

«Лето на дворе, а они все качели, карусели позакрывали… А потом говорят, почему дети в телефоне да компьютере сидят??? А куда им податься-то, если всё позапретили…», — вспомнила о детях местная жительница.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский игровой зал закрыт

Пользователи также вспомнили, что в области много других нерешенных и не менее важных проблем: «Туалеты на пляже тоже не поставили из-за этого проклятого барановируса!!! А вообще так-то сегодня 15 июня, и официально стартовал пляжный сезон, но администрации как-то все равно».

Один из местных жителей предложил свой выход из сложившейся ситуации: «Люди должны массово сказать нет этой истерии, «А мыши кололись плакали, но продолжали жрать кактус», — это про вас, рабы…».

«Молодцы» устраивают каждый день фестивали, где люди без масок и социальной дистанции, а потом занимаются угрозой COVID-19. Шизофрения, как и было ранее сказано», — отметил местный житель. Другой пользователь высказал предположение, о том, что на COVID-19 заинтересованные лица неплохо зарабатывают: «Шиза — это, походу, у нас, у них это — сверхприбыли».

Кто-то предположил, что ход эпидемиологической ситуации в стране давно определен: «Сценарий у вас там уже расписан и заготовлен на год и два вперёд, играйте свои роли в своём спектакле в стиле фарс, а вам, лжецам, я не верю…», «Спектакль в стиле фарс должен продолжаться!!! Вам же ясно сказали, что до 2025 года всё это запланировано… Ну что, всё ещё конспирология?»

«Удивительно, конечно! В Сочи и Адлере когда ограничительные меры-то вводить будут? Там даже о масочном режиме никогда не слышали!», «Два часа назад приехали из Краснодара, там про маски и слова нет, всем всё равно на них, даже на ж/д вокзале спокойно все без масок ходят», — возмущаются пользователи.

Narek75 Пляж в Адлере

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Самарской области также готовятся к росту заболеваний COVID-19 в регионе. Глава области Дмитрий Азаров поручил чиновникам провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарственных препаратов.

«Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Необходимо продумать план развертывания и перевода коечного фонда с наименьшими потерями качества предоставления медицинских услуг в первую очередь для людей с хроническим заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими, представляющими наибольшую угрозу», — приводит пресс-служба областного правительства слова Азарова.