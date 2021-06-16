Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, как сообщает информационное агентство «ПРАЙМ», повысило прогноз по росту экономики России в текущем году. Если в марте эксперты агентства считали, что темпы роста экономики России составят 3,3%, то в июньском прогнозе их ожидания подросли еще на 0,4%. Таким образом, по их подсчетам, рост может достигнуть 3,7%. Возросшие ожидания обусловлены, по мнению авторов прогноза, активностью развития экономики за счет формирования всё более устойчивых темпов вакцинации, что позволит сдерживать ограничения в борьбе с COVID-19. Более сдержанными являются прогнозы экспертов агентства на будущие 2022 (2,7%) и 2023 годы (2%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Между тем специалисты ИНП РАН 10 июня опубликовали свой квартальный прогноз экономики, в котором ожидания роста ВВП России выше прогнозных показателей международных экспертов. Правда, с некоторыми оговорками, которые имеют сдерживающий характер, способный повлиять на небольшое снижение темпов роста. Так, по данным авторов квартального прогноза, общеэкономическая конъюнктура, сложившаяся в российской экономике в начале этого года, была всё-таки благоприятной и при сохранении текущих тенденций темпы роста ВВП в 2021 году вполне могут составить 4% и даже выше. Ключевыми факторами, способствующими активному восстановлению экономики, по мнению специалистов ИНП РАН, стали: существенное улучшение конъюнктуры на внешних рынках, реализация отложенного потребительского спроса, восстановление запасов на фоне повышения цен на промежуточную продукцию, пролонгированные эффекты от реализации мер поддержки экономики и перенаправление туристических потоков на внутренний рынок. В итоге сложившихся обстоятельств промышленное производство, за исключением нефтяного комплекса, по итогам первого квартала превысило докризисные значения. Финансовая сфера также продемонстрировала рост: сальдированный финансовый результат организаций вырос в первом квартале в 3,4 раза по сравнению с уровнем 2020 года. Такие данные позволяют говорить как о формировании позитивной динамики в области государственных финансов, так и прогнозировать сохранение положительного тренда в развитии бизнеса до конца года. Собственно, сохранение этих факторов и может предопределить высокие темпы экономического роста в ближайшие три года со среднегодовыми темпами на уровне 3−3,5%. Но удастся ли сохранить эти тренды?

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Ходынское Поле. Жара в Москве

Негативное влияние на уровень экономической динамики по итогам 2021 года, как считают авторы прогноза, может оказать завершающийся потенциал внутреннего спроса населения: отложенный спрос, сформировавшийся в период ковидных ограничений, конечен, и для его поддержания требуются иные механизмы. А с этим есть проблемы. Динамика восстановления доходов населения слабая. Рост финансово-экономических показателей предприятий пока не трансформировался в рост заработных плат, а сфера потребительского кредитования поступательно сжимается. Рост цен на продукты и другие товары продолжается. И тот масштаб мер по борьбе с бедностью, по оценкам специалистов, не сможет компенсировать ожидаемые во второй половине года ограничения потребительского спроса: потенциал роста потребления домашних хозяйств в этом году может быть ограничен 4%.

Финансирование государством инфраструктурных проектов и стимулирование капвложений публичных компаний с государственным участием и частных корпораций на фоне низкой базы сравнения могут обеспечить рост валового накопления на уровне 5−5,5%. Однако уровень инвестиционной активности — сдерживает рост цен производителей на промежуточную продукцию, а слабый курс рубля — ведет к ограничению спроса на импортные машины и оборудование. Специалисты ИНП РАН в принципе считают, что ситуация с валютным курсом формирует ключевые дисбалансы на внутреннем рынке. Стабилизация курса при росте мировых цен ведет к «импортируемой» с внешних рынков инфляции производителей и последующим ее переносом на потребительские цены. В свою очередь, ответом на рост инфляции является повышение ключевой ставки и некоторые меры по административному регулированию цен на отдельных товарных рынках. Без сдерживающего влияния на цены со стороны курса рубля, считают авторы прогноза, эти ответные меры не дадут устойчивого позитивного эффекта.

В общем, нет согласия между экономистами и финансистами. Напомним, на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы поясняла, что популярное мнение о том, что при снижении ключевой ставки и росте инфляции возрастает доступность кредита, ошибочное, напомнив ход событий в «нулевые» годы.

«Коллеги, вот если будет искусственное снижение ключевой ставки, а при этом инфляция продолжит расти, будет ускоряться — ставки не снизятся. Ставки вырастут. И это происходило у нас в периоды повышения инфляции, посмотрите на нашу историю 2000-х годов периода повышения инфляции», — подчеркнула глава Банка России.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина представила в Государственной Думе отчет о работе ЦБ за 2020 год

По словам Набиуллиной, «ужесточение денежно-кредитной политики направлено на то, чтобы снизить инфляцию и сделать доступными кредиты». Между тем авторы квартального прогноза ИНП РАН считают, что в условиях устойчивого повышения цен на мировых товарных рынках для российской экономики эффективней было бы перейти к функционированию при более крепком валютном курсе.

«При текущих ценах на нефть такой курс, отвечающий параметрам платежного баланса, мог бы находиться в диапазоне 65−70 руб./долл. Такой диапазон мог бы снизить рост ценового давления на экономику, а кроме того, стимулировать рост спроса на технологическое оборудование. Одновременно можно было бы избежать быстрого наращивания золотовалютных резервов, объем которых уже превысил 600 млрд долл. (около 40% от ВВП). Меры по ограничению ценового давления на экономику через ослабление параметров бюджетного правила и укрепление курса рубля, могли бы быть дополнены пакетом стимулирующих мер по посткризисной поддержке экономики и потребительского спроса», — говорится в документе.

Более того, по мнению специалистов, рост поступлений в федеральный бюджет в первые четыре месяца года позволили свести его с профицитом, а значит, сверхжесткого ограничения расходов не требуется, тем более при существующих рисках торможения темпов роста экономики во втором полугодии, наоборот, повышение социальных мер позволило бы обеспечить расширение потенциала роста экономики в ближайшие 2−3 года за счет сбалансированного использования возможностей по наращиванию потребительского и инвестиционного спроса. При соблюдении указанных условий, а также за счет финансирования проектов в рамках фронтальной стратегии социально-экономического развития, разрабатываемой правительством, как отмечают специалисты, в 2021—2025 гг. вполне реалистичными станут среднегодовые темпы экономического роста на уровне 3,0−3,5%.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День России. Москва, 2021

Основные выводы документа сводятся к тому, что на текущий момент все очень неплохо, даже лучше, чем ожидалось: в рамках сценария развития российской экономики, рассматриваемого в текущем выпуске квартального прогноза, оценка роста ВВП составляет 3,5%, что на 0,3% выше показателей предыдущей версии квартального прогноза. Улучшения связаны с пересмотром вклада в нее инвестиций и потребления домашних хозяйств. Но во втором квартале, в результате постепенного ослабления мер антикризисной поддержки, ограничений на увеличение объемов потребительского кредитования и относительно слабого восстановления реальных доходов населения следует ожидать замедления вклада потребления домашних хозяйств в формирование ВВП во втором полугодии 2021 года. Одновременно с этим сохранение позитивной динамики государственных инвестиционных вложений, а также рост доходов бизнеса, прежде всего крупного, позволяют рассчитывать на ускорение уровня инвестиционной активности. При этом динамика экспорта и импорта будут взаимно балансировать друг друга, поэтому со стороны чистого экспорта ожидается слабое негативное (0,2%) влияние на динамику ВВП в 2021 году.