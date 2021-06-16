Американская газета The Washington Post опубликовала статью под названием «Птицы, унаследовавшие расизм», в которой сообщается, что орнитологическое сообщество вынуждено серьезно обсудить названия видов, которые связанны с работорговцами, расистами и расхитителями могил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Автор начинает статью с рассказа о Карине Ньюсом, афроамериканском орнитологе, чье присутствие в орнитологическом сообществе «является столь же редким, как и некоторые птицы, которых она изучает».

В прошлом году Ньюсом присоединилась к сообществу Georgia Audubon, и исполнительный директор организации назвал ее приход «первым шагом к разрушению барьеров», которые должны быть устранены, чтобы люди любой расы могли в полной мере наслаждаться птицами и природой.

Тем не менее, объясняет автор, преодолеть эти барьеры будет непросто, потому что «ДНК расизма и колониализма» заложены в орнитологии и неразрывно связаны с историей возникновения этой науки. «Эта проблема волнует белых орнитологов, которые обсуждают, следует ли изменить около 150 названий птиц, названных в честь связанных с рабством людей», — рассказывает автор.

Пользователи Twitter бурно обсудили данную статью.

«Спасибо героям из @washingtonpost за освещение наследия птиц-расистов. Мы должны деколонизировать этих пернатых чертей», — иронизирует Gad Saad.

«Отправьте всех птиц в Гарвард, который исправит их», — шутит @whiter069.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пир

«Потому что в этом мире нет более серьезных проблем. Указывая на так называемый #расизм повсюду, эти люди освобождают себя от тяжелой работы по реальному улучшению нашего общества», — отмечает @WaswoXWaswo.

«Вина по ассоциации. По этой логике, каждая человеческая конструкция в той или иной степени запятнана. Кроме того, историю нужно помнить, а не скрывать — приятную или нет», — пишет Peter Quin.

«Какими бы безумными ни были эти люди, удивительно, как часто я могу видеть что-то подобное и продолжать говорить: «Этого не может быть на самом деле»», — рассказывает Dustin Romney.

«Позор. Кто допускает публикацию этих статей?» — спрашивает David.

«Птицы?! А почему бы и нет… Давайте в следующий раз займемся скальными образованиями», — предлагает David Greer.

«Да ладно вам! Все знают, что всё является расизмом», — напоминает @cupojava1.

«Как это может быть газетой, которая разоблачила Уотергейт», — вспоминает Lauren Maaters о том, как в 1972 году журналисты из Washington Post Боб Вудвард и Карл Бернстайн расследовали череду событий, позже вошедших в историю как «Уотергейтский скандал», который привел к отставке президента США Ричарда Никсона.

«Эти птицы отправляли расистские твиты?» — интересуется Jason Chapman.

«Моя кошка готова помочь», — поддерживает идею «деколонизации птиц» пользователь под ником @DereGitte.

«Птицы довольно расистские существа… Но не настолько расистские, как утки и бобры, которые ненавидят утконосов», — подчеркивает SNOOPIED.

«Если левые хотят, чтобы их воспринимали всерьез, они должны прекратить эту бессмыслицу. Дальнейшее размывание слова «расизм» контрпродуктивно для их цели. То, что является всем, является ничем», — пишет Blackwater.

Франсуа-Огюст Биар. Освобождение черных рабов в колониях. 1848

Как сообщало ИА REGNUM, проблему системного расизма в американском обществе можно искоренить путём реформ. Об этом говорится в тексте речи президента США Джо Байдена, который 28 апреля опубликовал Белый дом.

Проблему расизма сначала нужно решить в системе уголовного правосудия, пояснил Байден. Необходимо реформировать полицию в соответствии с законопроектом, который в марте одобрила палата представителей Конгресса США. Реформа должна восстановить доверие граждан к полиции, отметил президент.