Если на Украине хотят русские школы, тогда украинские школы нужно открыть в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где живет много украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 июня в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Интервью было опубликовано 16 июня пресс-службой офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

«Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтоб показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, никогда не слышал, чтоб президент России говорил по-украински. Хотя мне кажется, тоже не запрещено. Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю — надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ — английские, хотят (открыть. — М. Р.) венгерские. Частные — пожалуйста. Чтобы государство поддерживало — мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», — заявил Зеленский.

Заявление Зеленского оценили читатели телеграм-канал «Бородатая Бабушка». Многие не поняли, при чем здесь украинские школы в России, если речь идет о русскоязычных школах для украинских граждан. Иные отметили, что в российском Крыму украинский язык является государственным, а в России есть украинские школы.

«А сколько граждан РФ говорят по-украински? Вот граждан Украины, говорящих по-русски, — полстраны», — отметила Ludmila B.

«В Крыму есть украинские школы», — добавил читатель Ан.

«Только в РФ никто не говорит на украинском, а в Украине полстраны [говорит] на русском», — написал Aleksandr.

mricon Учебник русского языка

«А в Лондоне и в Будапеште есть украинские школы?» — поинтересовался Глеб Ч.

«За время его президентства стало ясно, что это за криворожский выкидыш. Мелкий трус, лжец и управляемая обезьянка. Так обмануть 74% избирателей! Мог войти в историю, а оказался мелким подонком», — добавил Vlad.

«Вот эта вся тема с языком и канонической православной церковью, когда большинство (а именно большинство говорит по-русски (признаем)), ведет к развалу. Когда страна разделена на два ненавидящих (смотрим правде в глаза — ненавидящих) друг друга сегмента, это противостояние и подавление одними других (меньшинства — большинством) приведет к очень страшным последствиям. Неужели они этого не понимают? Хотя есть один способ контролировать всех: запугать и поставить на грань выживания. К этому и идем своим путем», — пишет Babyboo.

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«Совсем дебил. Люди в Россию везут своих детей, чтобы на русском языке дать им образование. Кому нахрен нужны украинские школы в России?» — спрашивает Елена.

«Коротконогий дегенерат уверен, что это поможет ему избраться на второй срок. Но не понимает, что не досидит первый», — отреагировал Dima A.

«Вот как «95 квартал» полностью перейдет на украинский язык и вещание, и выступления на сцене. Вот тогда и начну говорить на «ридний мови» («родном языке», украинском. — М. Р.)», — добавил Серёга.

«Это что должно быть в голове, чтобы такое вещать? Зовите санитаров…» — отреагировала Svitlana.

«При чем тут желание граждан, платящих налоги в бюджет своей страны, обучать своих детей на русском и желание нанятого гражданами президента открыть школы в Санкт-Петербурге? Дебилизм…» — отметил один из читателей.

«А этот чудак (на букву м) не в курсе, что в России 37 государственных языков, и в каждом регионе, где есть свой госязык, ты можешь получить госуслугу как на русском, так и на своем родном языке?» — написал Паша.

«Не будем говорить господину президенту про региональный украинский язык в Крыму с правами на уровне национального русского», — пишет Александр.

«Так в Крыму украинский вообще государственный, насколько я знаю», — ответил Александру читатель Бабушкина Заначка.

«Как тебе такое, Зеленский?» — отреагировал один из читателей на комментарий читателя под псевдонимом Бабушкина Заначка.

«1. [Зеленскому] суд запретил общаться на русском, когда он играет роль президента. 2. А если во вновь открытые украинские школы в Москве или в Питере никто не будет ходить, [Зеленский] лично их финансировать будет?» — поинтересовался Александр.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины

«Украинские школы в России есть, их мало, но они всё же присутствуют. Они есть в нескольких сельских районах», — отметил mixa sma.

«Так у власти абсолютно все говорят на русском. Жены с российскими паспортами и бизнес у них связан с Россией. Приглашают российских персон шоу-бизнеса к себе на корпоратив, слушают исключительно русскую попсу. Но-но! Нонсенс в том, что для народа страны все это под запретом! Вот народу всё это запрещено и карается законом», — добавил drib make sprinkling.

«В РФ на уровне регионов закреплены наравне с русским региональные языки. Типа в Татарстане — татарский, Бурятии — бурятский и т. д. И почти все вывески, в том числе на домах или остановках, дублируются. Я год назад был в Чебоксарах (Чувашия), было забавно видеть надписи на домах «Шевченко ураме» (гуглкарты в помощь, если кто-то не верит). Мне кажется, во всей Украине нет ни одной улицы в честь чувашских поэтов/писателей. Дебилы даже улицы Пушкина переименовывают», — отметил Ioann.

«Если человек идиот, то это навсегда!» — написала читательница под псевдонимом Kikimora lesnaia.

«Тупица! Русскоязычные школы нужны здесь не для Путина или России, они нужны здесь для своих граждан, детей украинских. При чём он тут Путина приплёл? Типа он сам не в русскоязычной школе учился. Корчит из себя придурка», — подытожил Вячеслав.

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