Лондонская полиция была институционально коррумпирована, когда она скрывала или отрицала свои провалы в нераскрытом убийстве частного детектива Дэниэла Моргана, сообщает ВВС.

Southbanksteve Полицейский Великобритании

Дэниэл Морган был убит топором на парковке паба в Лондоне в 1987 году. Несмотря на все проведённые следственные действия и аресты, дело остаётся нераскрытым.

В 2021 году был опубликован независимый обзор хода расследования убийства, в котором указано на коррумпированность структуры во время проведения расследования.

Глава независимой комиссии баронесса О’Лоан указала, что первой целью полиции была собственная защита.

Комиссар столичной полиции Крессида Дик извинилась перед семьей, сказав: «Большое сожаление вызывает тот факт, что никто не был привлечён к ответственности и что наши ошибки усилили перенесённую боль».

Брат детектива Моргана сказал, что Крессида обязательно должна обдумать свою позицию в свете доклада.

Ряд пользователей отметили, что действия столичной полиции напоминают сюжет сериала «По долгу службы», непонятно только, кто за кем повторяет. В комментариях добавили, что происходящее в полиции сегодня может послужить отличной основой для новых серий.

Дэниэл Морган

«Как я и говорил ранее, Крессида Дик замуровала себя шестым сезоном «По долгу службы», — считает @Rakpenguin63.

Некоторые комментаторы считают, что лондонская полиция виновата не только перед семьей Дэниэла Моргана, но и перед всеми жителями.

«Столичная полиция должна и семье Морганов, и обществу извинение за систематические недостатки», — написал @Anirudh1969.

Комментаторы призвали к проведению изменений в составе полиции, потому что дело Дэниэла Моргана не первое и не последнее, в котором будут задействованы коррумпированные полицейские и их начальство. Тем более раскрываемость полиции снизилась, по мнению пользователей.

«Это не только дело Дэниэла Моргана. Доклад МакФирсона подчеркнул такие же недостатки. Не пора ли провести «капитальный ремонт» в столичной полиции? Изменения должны быть проведены немедленно», — отметил @jamcon.

«Сегодняшняя столичная полиция не может завязать собственные шнурки, лучше попросить Бэтмена», — прокомментировал @rocknrolswindle.

Многие пользователи считают, что проблема не только в полицейских, но и в том, как устроена система в Великобритании, по их мнению, необходимы изменения, которые позволят реально привлекать к ответственности представителей власти.

«Ещё раз, Британия так устроена, что у действий людей с властью нет последствий, даже если это 130 тыс. смертей. То же самое с Гренфелл, Хиллсборо, Уиндраш и многими другими. Систему необходимо кардинально поменять, чтобы людей на государственных должностях можно было бы привлечь к ответственности», — считает @Steve72110828.

Некоторые пользователи ничему не удивились, сказав, что доклад предоставил информацию из серии «трава зеленая».

Пользователи даже указали на тех комиссаров полиции, которых надо привлечь к ответственности за халатность или несоответствие служебному положению.

«Тот офицер, который назначил Сида Филлери на дело, должен на многое ответить. Филлери был использован, чтобы сделать это убийство ещё более мутным, чтобы его невозможно было расследовать. Напарник Моргана потерял 12 минут после убийства. Но он знал, что подозрение не может доказать убийство. Полицейская коррупция!» — написал @ucannotmakeitup.

ChrisO Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии Новый Скотланд-Ярд

Один из главных вопросов в комментариях: почему полиция думает, что, если она будет скрывать детали убийства такой важной личности, у людей не будет вопросов? На самом деле их возникает только больше.

«Кого-то убили топором в Британии, и почему полиция не расследовала это как следует? Зачем нужно кого-то покрывать? Где все эти корни? Насколько далеко идет цепочка?» — спросил @Lemondrop49.

«Я согласен с вашими простыми вопросами, почему на них не отвечают?» — добавил @Philips25637063.

По мнению пользователей, если доверие к столичной полиции и так было не на высоте, то после доклада независимой комиссии оно вообще пропало.

«Это так грустно, шокирующая потеря невинной жизни лежала в руках людей, которым мы доверяли. Все мысли с его семьёй», — отметил @trimberz.

Пользователи также выразили свои соболезнования семье Морганов.

«Дэниэл был бесстрашным человеком, но он также был и семейным человеком. Он был уникальной личностью. Он основал свою компанию Southern Investigations. Работа, которой он занимался, была опасной, но очень полезной. Покойся в вечном мире», — написала @mahendraila1955.

На заседании независимой комиссии бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: «В основе этого убийственного доклада, очень подробного доклада, лежит ещё один пример государственного органа, работой которого была защита общества, который отдал приоритет репутации учреждения перед отправлением правосудия. Подавляющее большинство сотрудников полиции работают добросовестно и с чувством общественного долга, но там, где коррупция имеет место, ее необходимо искоренять силой».

Тереза Мэй

"Лондонская полиция, тут ничего нового, и не на что смотреть здесь! Очередное гордое достижение для некоторых из вас и реальный удар кулаком для хороших парней, которые на вас работают», — отметил @LawrenceGrif, обращаясь к столичной полиции.

«Коррупция лежит в основе лондонской полиции», — добавил @JonathanOPrice

Министр внутренних дел Великобритании, обратившись к спикеру независимой комиссии, сказала: «Дэниэл Морган заслуживал намного, намного большего, как и его семья».