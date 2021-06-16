От нынешнего саммита НАТО в Грузии особых новостей и решений не ожидали, тем более что и заявлений особых на этот счет со стороны лидеров альянса в преддверии саммита не прозвучало. И тем не менее в развернувшейся в соцсетях дискуссии на эту тему чувствовалось откровенное разочарование грузинских граждан и сыпались упреки как в адрес альянса, так и в адрес России как главного препятствия для Грузии на пути интеграции с НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Да, у США и альянса есть серьезные интересы на Кавказе и в Грузии, но на данном этапе они не являются их жизненными интересами», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт З. А.

«Потому что Россия стала на Кавказе той силой, с которой считаются, а начиная с 2008 года — еще больше», — ответила ему Э. А.

«В западном политистеблишменте усиливается позиция, что Грузия не стоит тех интересов, из-за которых Западу придется идти на жертвы. Заявления официоза евроструктур и США — только слова», — заметил Д. О. «Неужели 30 лет недостаточно для того, чтобы понять, что НАТО и Европа смеются над нами?! Что еще должно было случиться после 08/08/2008, чтобы вы поняли, что нищие и безальтернативные страны в НАТО не принимают?!!» — ответила ему Т. К., с мнением которой согласились еще несколько пользователей.

«Для них жизненно важно нейтрализовать Россию, что больше всего выгодно нам», — возразил В. Ш.

«И для этого используют нас в этом великом деле», — с иронией заметил автор поста.

«К сожалению, это так. Если бы мы не граничили с Россией, такого интереса к Грузии не было бы», — согласилась Н. Ц.

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

«Пока мы еще чего-то стоим, мы должны начать говорить с Россией, а то настанет день, когда США выбросят нас подобно использованному контрацептиву, и тогда никакие мольбы нас не спасут», — написал в ответ предыдущим пользователям Е. О.

«Своим стремлением в НАТО мы опять создаем образ врага. Опять та же карусель, которая крутится уже 30 лет. Объединение с сильным для помощи сильному», — отметил Б. У.

«Не принимают нас, а если мы махнем рукой, они (НАТО) опять начнут умолять», — предположил И. К.

«Это однозначно делается из-за фактора России, чтобы они (США и НАТО) не получили худших результатов, чем те, что имеют сегодня. А о том, что для них это жизненно важно, двух мнений не существует», — подчеркнула Н. Ц.

«А то, что мы 100 лет лезли к России, забыли?! А сейчас лезем к НАТО. Кто мы после этого?» — с негодованием заметил Р. Ш.