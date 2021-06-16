По заявлениям средств массовой информации США от 15 июня, недавнее исследование, проведенное в стране, показало, что антитела к новому коронавирусу были обнаружены в образцах крови, собранных из нескольких мест в Соединенных Штатах. Это доказывает, что новый коронавирус распространяется по США с низкой скоростью уже с декабря 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo очень бурно отреагировали на эту новость под соответствующей публикацией паблика «Сеть китайских новостей».

«Какие такие американские СМИ? Назовите имена этих героев? Или кто-то совершил безымянный подвиг?» — задал вопрос «Прохожий».

"Да-да, знаменитая «эпидемия электронных сигарет». До этого так коронавирус назывался», — заявил iBingo.

«В 2019 году количество случаев респираторных заболеваний в Соединенных Штатах было намного выше, чем в предыдущие годы, но Соединенные Штаты считали, что это из-за электронных сигарет», — согласился «Цяннань Мобей Прайм»

«Возбудитель коронавируса находится в Соединенных Штатах, и все на этой земле знают об этом», — уверен «Сяоша 0926».

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«Сайт американского журнала «Клинические инфекционные заболевания» опубликовал новое исследование: после анализа более 24 000 американских образцов крови, собранных за первые три месяца 2020 года, результаты показали, что новый коронный вирус был уже в декабре 2019 года», — рассказал «Вождь Цянь».

«Почему вспыхнула эпидемия в Ухане? Из-за Всемирных военных игр! Соединенные Штаты принесли вирус и обвинили в этом Китай. Этот стиль работы слишком похож на стиль работы Соединенных Штатов, и все на земле это знают», — добавил Xiaxiaocun.

«Рекомендуется перепроверить первого человека, заразившегося вирусом в Ухане. Если он вернулся из США или имел контакт с американцем в Ухане, то это и есть доказательства!» — считает «Высший герой чести».

Китайские пользователи уже давно ни капли не сомневаются в том, что новый коронавирус — это разновидность биологического оружия, которое было испытано или вышло из-под контроля в США и пришло из США.

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«Дело в том, что Ухань принимал Военные игры и американцы с вирусом проникли в Ухань и распространили вирус в Ухане. Жители Уханя обнаружили его рано, отразили его рано, не срывая ничего, и вот теперь Ухань несет на себе за это бремя. Позор на весь мир», — считает «Лесной департамент 99».

«Вспоминаю испанский грипп 1918 года. Самый ранний случай был зарегистрирован в Соединенных Штатах. А все запомнили его как испанский грипп», — подметил Ян Чжоушэн.

Китайцы при этом задались вопросом, если вирус действительно произошел из США, то зачем тогда власти страны запретили потребление в пищу диких животных. Ведь официальная пропаганда властей Китая утверждала, что источником вируса является именно мутировавший коронавирус летучей мыши. Эти вопросы порождают еще больше вопросов к происходящему и заставляют думать, что если вирус произошел из американских лабораторий, то как минимум у китайских властей в этом деле тоже рыльце в пушку.