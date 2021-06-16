Скандал в Сибири: стратегический завод продали «тёмной лошадке»
В Сибири развернулся скандал, связанный с продажей с торгов имущества обанкроченного девять лет назад ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш». Итоги закрытого тендера, в рамках которого в 2020 году был продан имущественный комплекс, через суд попытались оспорить его участники. В обоснование иска они заявили, что у победителя нет нужной лицензии и он является аффилированным лицом с кредитором должника — ООО «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех». ИА REGNUM выяснило некоторые детали конфликта.
На сайте ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» отмечается, что оно — часть дивизиона госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех). На сайте последней в публикации от 2012 года уточнялось, что объединение входит в компанию «Проминвест», созданную для управления непрофильными активами госкорпорации. Основная продукция завода — горно-шахтное и сельскохозяйственное оборудование. В действующей организационно-правовой форме предприятие работает с 2003 года. Учредителем выступало Министерство имущественных отношений РФ. Сумма уставного капитала — более 373 млн рублей.
Для справки: НПО «Сибсельмаш» было поставщиком почти 60 государственных контрактов на общую сумму более 136 млн рублей. На сайте завода также уточняется, что его филиалами являются санаторий «Парус», детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Б. Богаткова в Кудряшовском бору и база отдыха «Зеленый клин» на берегу Обского моря.
Банкротство стратегического актива
НПО «Сибсельмаш», которое входило в список стратегических компаний России, было признано банкротом в октябре 2012 года. В отношении него открыто конкурсное производство по правилам банкротства стратегического предприятия.
Практически сразу же началась распродажа активов предприятия. Первыми на продажу пошли 19 квартир на улице Троллейная, 7 в Новосибирске. В 2013 году на продажу отправили имущество санатория «Парус», а также часть недвижимого и движимого имущества самого завода, а в 2014 году — имущество базы отдыха «Зеленый Клин».
В 2020 году очередь дошла и до основных активов.
В распродажный список попали и объекты недвижимости, включая промышленные здания, поликлинику, и автомобили, и оборудование, включая офисную технику, а также патенты на многочисленные изобретения и права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность).
Сообщение о торгах появилось в марте 2020 года, а итоги подвели в ноябре. В ходе тендера его несколько раз приостанавливали из-за пандемии и жалобы в УФАС, а потом возобновляли. Стартовала распродажа с 1 663 906 040,1 рубля, а в итоге крупный актив был продан всего за 505 млн рублей.
На финише в борьбе участвовали АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» и московское ООО «Банкротфорум». Последнее и было признано победителем.
Для справки: компания «Банкротфорум» учреждена в марте 2014 года для деятельности агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Её учредитель и владелец — Антон Волков, который числился в реестре банкротств. В мае 2012 года арбитраж Красноярского края завершил банкротное дело в отношении него «поскольку все мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства завершены». В 2010 году иск о своём банкротстве подавал сам ИП Волков.
Из материалов тендера следует, что фирма «Банкротфорум» участвовала в закрытых торгах в интересах ООО «Меркас», которое и получило активы «Сибсельмаша».
"Тёмная лошадка»
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меркас» было создано в Москве в начале августа 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал фирмы — 12 тыс. рублей.
Спустя несколько месяцев после объявления торгов, а именно в июне 2020 года, у «Меркаса» меняется собственник. Вместо Светланы Спыну им становится Алексей Пантюхин.
Для справки: Светлана Спыну на сегодня числится совладельцем ООО «Ниссанзелавто», которое с 2012 года торгует автомобилями и запчастями. Совладелец фирмы — Сергей Спыну, который с 2008 года также вел деятельность как ИП в сфере морского грузового транспорта, а в 2011 году ИП было ликвидировано с интересной формулировкой — «в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации». Как тут не вспомнить семью известного молдавского миллионера Андрея Спыну, который в 2021 году выдвигается в парламент от партии «Действие и солидарность» (PAS). По должности Андрей Спыну — генсек администрации президента Молдавии. Уж не родственник ли он российским Спыну?
В октябре 2020 года у фирмы «Меркас» поменялся и директор. Этот пост занял Максим Кибишев, у которого, как и у Пантюхина, других активов нет. Между тем Кибишев, как и Пантюхин, числятся конкурсными управляющими ряда компаний-банкротов в разных регионах России. Например, Кибишев — бывший арбитражный управляющий печально известного ООО «Юргинский машзавод», где 90% доли с декабря 2019 года принадлежит «дочке» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал», которое также называют одним из крупных кредиторов «Сибсельмаша».
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В том числе и эти удивительные совпадения привели второго участника закрытого тендера в суд. Там курганское предприятие потребовало признать недействительными результаты закрытых торгов в форме публичного предложения.
На чём же основывали свои претензии истцы? Первый и вполне себе обоснованный вопрос возник по сумме, а точнее происхождению средств на участие в тендере фирмы, чей уставной капитал равен прожиточному минимуму, а сама она существует всего год. Посчитав, что средства могли поступить от «дочки» Ростеха, выступавшей крупным кредитором «Сибсельмаша», истцы попытались истребовать у налогового органа сведения о счетах «Меркаса» и движении средств по ним за период с сентября по ноябрь 2020 года.
Еще один интересный нюанс — компания «Меркас», которая была создана по основному виду деятельности для строительства, еще в декабре 2019 года обзавелась лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Выдана лицензия была УФСБ по Москве и Московской области со сроком действия до 18 октября 2024 года. Стоит отметить, что подобную лицензию оформляет далеко не каждая компания, а уж тем более строитель, но вот для «Сибсельмаша» подобный допуск с секретностью необходим — для выполнения мобилизационного задания, о котором речь велась и в аукционной документации, и в судебном споре. И хотя на момент торгов такое задание уже было выполнено, но оно может быть установлено и для «Меркаса» после перехода права собственности на единый лот.
Все доводы истца, включая то, что по основному виду деятельности фирма «Меркас» не имеет отношения к сфере работы «Сибсельмаша», судом были отклонены с указанием, что они «не относятся к предмету спора», а «факт юридической и фактической аффилированности сторон не доказан».
В декабре 2020 года иск был проигран, а в июне 2021 года стало известно, что и вторая инстанция отклонила требования.
Пока шли судебные споры по торгам действовал установленный судом запрет на отчуждение спорного имущества. В конце мая 2021 года обеспечительные меры были отменены и активы «Сибсельмаша» могут отчуждать, в том числе перепродав дальше с оговоркой «обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса». Банкротство же самого стратегического предприятия продолжается.