В Сибири развернулся скандал, связанный с продажей с торгов имущества обанкроченного девять лет назад ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш». Итоги закрытого тендера, в рамках которого в 2020 году был продан имущественный комплекс, через суд попытались оспорить его участники. В обоснование иска они заявили, что у победителя нет нужной лицензии и он является аффилированным лицом с кредитором должника — ООО «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех». ИА REGNUM выяснило некоторые детали конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

На сайте ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» отмечается, что оно — часть дивизиона госкорпорации «Ростехнологии» (Ростех). На сайте последней в публикации от 2012 года уточнялось, что объединение входит в компанию «Проминвест», созданную для управления непрофильными активами госкорпорации. Основная продукция завода — горно-шахтное и сельскохозяйственное оборудование. В действующей организационно-правовой форме предприятие работает с 2003 года. Учредителем выступало Министерство имущественных отношений РФ. Сумма уставного капитала — более 373 млн рублей.

Банкротство стратегического актива

НПО «Сибсельмаш», которое входило в список стратегических компаний России, было признано банкротом в октябре 2012 года. В отношении него открыто конкурсное производство по правилам банкротства стратегического предприятия.

ОАО «НПО «Сибсельмаш»

Практически сразу же началась распродажа активов предприятия. Первыми на продажу пошли 19 квартир на улице Троллейная, 7 в Новосибирске. В 2013 году на продажу отправили имущество санатория «Парус», а также часть недвижимого и движимого имущества самого завода, а в 2014 году — имущество базы отдыха «Зеленый Клин».

В 2020 году очередь дошла и до основных активов.

В распродажный список попали и объекты недвижимости, включая промышленные здания, поликлинику, и автомобили, и оборудование, включая офисную технику, а также патенты на многочисленные изобретения и права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность).

Сообщение о торгах появилось в марте 2020 года, а итоги подвели в ноябре. В ходе тендера его несколько раз приостанавливали из-за пандемии и жалобы в УФАС, а потом возобновляли. Стартовала распродажа с 1 663 906 040,1 рубля, а в итоге крупный актив был продан всего за 505 млн рублей.

На финише в борьбе участвовали АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» и московское ООО «Банкротфорум». Последнее и было признано победителем.

Tebis45.ru «Курганприбор»

Из материалов тендера следует, что фирма «Банкротфорум» участвовала в закрытых торгах в интересах ООО «Меркас», которое и получило активы «Сибсельмаша».

"Тёмная лошадка»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меркас» было создано в Москве в начале августа 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал фирмы — 12 тыс. рублей.

Спустя несколько месяцев после объявления торгов, а именно в июне 2020 года, у «Меркаса» меняется собственник. Вместо Светланы Спыну им становится Алексей Пантюхин.

В октябре 2020 года у фирмы «Меркас» поменялся и директор. Этот пост занял Максим Кибишев, у которого, как и у Пантюхина, других активов нет. Между тем Кибишев, как и Пантюхин, числятся конкурсными управляющими ряда компаний-банкротов в разных регионах России. Например, Кибишев — бывший арбитражный управляющий печально известного ООО «Юргинский машзавод», где 90% доли с декабря 2019 года принадлежит «дочке» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал», которое также называют одним из крупных кредиторов «Сибсельмаша».

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В том числе и эти удивительные совпадения привели второго участника закрытого тендера в суд. Там курганское предприятие потребовало признать недействительными результаты закрытых торгов в форме публичного предложения.

Сибсельмаш

На чём же основывали свои претензии истцы? Первый и вполне себе обоснованный вопрос возник по сумме, а точнее происхождению средств на участие в тендере фирмы, чей уставной капитал равен прожиточному минимуму, а сама она существует всего год. Посчитав, что средства могли поступить от «дочки» Ростеха, выступавшей крупным кредитором «Сибсельмаша», истцы попытались истребовать у налогового органа сведения о счетах «Меркаса» и движении средств по ним за период с сентября по ноябрь 2020 года.

Еще один интересный нюанс — компания «Меркас», которая была создана по основному виду деятельности для строительства, еще в декабре 2019 года обзавелась лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Выдана лицензия была УФСБ по Москве и Московской области со сроком действия до 18 октября 2024 года. Стоит отметить, что подобную лицензию оформляет далеко не каждая компания, а уж тем более строитель, но вот для «Сибсельмаша» подобный допуск с секретностью необходим — для выполнения мобилизационного задания, о котором речь велась и в аукционной документации, и в судебном споре. И хотя на момент торгов такое задание уже было выполнено, но оно может быть установлено и для «Меркаса» после перехода права собственности на единый лот.

Все доводы истца, включая то, что по основному виду деятельности фирма «Меркас» не имеет отношения к сфере работы «Сибсельмаша», судом были отклонены с указанием, что они «не относятся к предмету спора», а «факт юридической и фактической аффилированности сторон не доказан».

В декабре 2020 года иск был проигран, а в июне 2021 года стало известно, что и вторая инстанция отклонила требования.

Пока шли судебные споры по торгам действовал установленный судом запрет на отчуждение спорного имущества. В конце мая 2021 года обеспечительные меры были отменены и активы «Сибсельмаша» могут отчуждать, в том числе перепродав дальше с оговоркой «обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса». Банкротство же самого стратегического предприятия продолжается.