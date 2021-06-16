Приморцы в соцсетях активно отреагировали на новость о повышении с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Свои комментарии, по большей части негативные, подписчики оставили на странице vdk_news в Instagram.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

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«Мы когда-нибудь услышим хорошие новости? Этот беспредел будет длиться бесконечно? У нас нет альтернативных источников тепла и электричества, почему Дальний Восток всегда страдает? А потом пишут про отток населения», — прокомментировала sorokina_anzhela_.

«Скажите, пожалуйста, когда перестанут повышать тарифы? Зарплата так не растёт, как тарифы, вода и так уже золотая, отопление тоже. Так хочется услышать, что тарифы снизили», — выразила надежду lugacheva_galina.

«Это какой-то треш! Когда зарплаты поднимать будете? Народ просто выживает!» — написал tanipgf.

«Как раздирать свою пенсию, ни на что не хватает», — сетует tatiana 855 _21.

«Зато электроэнергию Китаю продаём задарма, Китай светится весь и везде, а у нас темень, страшно, ещё и вода туда же», — считает olechka7260.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату ЖКХ

Возмущает приморцев не только стоимость услуг, но и их качество.

«Да почему они повышаются? Почему тарифы, в принципе, повышаются?» — спросил stepanu9.

«А качество услуг повышать не планируют? А то без тепла ползимы просидели, а трубы никак не поменяют», — возмутился viktoristek.

«В Хабаровске из крана течет чистая, прозрачная вода без запаха. Арсеньев — вода жуть, Черниговка — вонючая техническая. Да и во многих других городах Приморского края вода оставляет желать лучшего, а платим как за чистую», — написала monrohka. gorbenkoruslan

«Тарифы — в гору, качество услуг — отстой», — поддержал gorbenkoruslan.

«Вода из Сучана — без очистных, и даже не хлорируется», — добавил knitome.

«Это чтобы с Дальнего Востока не уезжали?» — с сарказмом спросил rezec1979.

«Очень «успокаивает», что в Хабаровске дороже. Прямо камень с души упал», — сыронизировала julia_boyarkina12.

«Пришла платежка — холодная вода 40,5 рублей, горячая вода 190,6 рублей, плюс еще водоотведение. Итого, только водичка 2850 рублей. В год получается более 30 тыс. рублей. Не хило так, с одной квартиры. В доме их 120, 3 600 000 рублей с одного дома. На нашей улице таких домов, типовых, 11. Это навскидку 396 000 000 рублей,» — посчитала — elenadenisova3480.

Петр Данилов Красная Весна Отопление

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2021 года в Приморье максимальный индекс роста платы граждан за услуги ЖКУ установлен в размере 4%, а предельно допустимое отклонение — 2,6%. То есть по отдельным муниципалитетам рост платы может составить до 6,6%.

В среднем тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся на 3,55%.